7 антикризисных блюд, которые можно легко приготовить дома: Бургер, пирожное «Картошка» и др

В то время, когда люди вынуждены ограничивать свои контакты с внешним миром, они стремятся максимально использовать все продукты, хранящиеся дома. Несмотря на то, что пандемия COVID-19 кажется совершенно новым опытом для жителей всех стран, история знает немало примеров того, как домашние повара использовали творческий подход в трудные времена. В нашем сегодняшнем обзоре семь восхитительных блюд, появившихся в трудные времена. Ингредиенты для их приготовления найдутся в любом доме.
Slugburger
Slugburger с сыром и луковыми кольцами. / Фото: www.wideopeneats.com
Во времена Великой депрессии в Америке владельцы ресторанов в южных штатах попытались удешевить классические бургеры путём добавления в натуральный фарш картофельных хлопьев и муки. В результате получилась хрустящая, сочная внутри котлета. Своё название «slugburger» получил из-за скользящей внутри булочки начинки. Правда, одна из теорий появления названия говорит об аналогии с поддельными монетами, известными как «slug» («слизняк»), подразумевая, что новый бургер в своё время стал кулинарным самозванцем.
Slugburger. / Фото: www.southernliving.com
Сегодня повара добавляют в фарш вместо картофельных хлопьев кукурузную или пшеничную муку, а иногда и просто хлебные крошки, а в качестве дополнений к котлете используют сыр, лук и солёные огурцы. Рождённый когда-то в Коринфе (штат Миссисипи) slugburger сегодня остаётся по-прежнему популярным, а приготовить его с лёгкостью можно дома, да к тому же ещё и увеличить объём фарша благодаря добавкам.
Торт «Муравейник»
Торт «Муравейник». / Фото: www.sm-news.ru
Это лакомство родом из советского прошлого. Многие помнят совершенно неповторимый вкус крохотных кусочков теста, склеенных между собой кремом из сметаны, сливочного масла и варёной сгущёнки. При этом совершенно необязательно выпекать основу, можно взять для «Муравейника» любое печенье или бисквитную крошку. Некоторые повара добавляют в крем ещё шоколад и молотые орехи. А вот американские специалисты считают, что можно использовать вместо печенья хлебные крошки. Но те, кто помнит восхитительный вкус этого удивительно вкусного торта, ни за что с ними не согласятся.
Salt-rising bread
Salt-rising bread. / Фото: www.cookiteasy.net
Недавний дефицит дрожжей в США заставил пекарей вспомнить о старой технологии изготовления бездрожжевого хлеба, в котором вместо закваски использовалась соль. Данный рецепт применялся ещё в XIX веке в Аппалачах. Вместо дрожжевой опары применяли смесь из кипячёного молока, кукурузной или пшеничной муки (а иногда и измельчённого картофеля), сахара и соли, оставляя всё это на ночь в тёплом месте. В данной среде идёт активное выделение водорода, который и служит разрыхлителем, заставляя хлеб подниматься.
Salt-rising bread. / Фото: www.wikimedia.org
Правда, некоторые утверждают, будто хлеб, изготовленный таким способом, имеет неприятный запах из-за выделяющихся бактерий. Но другие пекари говорят, что в готовой выпечке присутствуют отчётливый сырный аромат и гладкая текстура. Именно эти качества делают хлеб без дрожжей сегодня столь популярным. При этом специалисты, пытающиеся сохранить данную технологию, отмечают, что данный рецепт не так прост, как кажется на первый взгляд, но его непременно стоит попробовать, пусть даже он получится не с первой попытки.
Пирог с сахарным кремом
Пирог с сахарным кремом. / Фото: www.keeprecipes.com
Этот десерт из серии экономных угощений, известный под названием «пироги отчаяния», был очень популярен в общинах шейкеров и амишей в Индиане в начале XIX века. Почти в каждом доме в то время можно было найти ингредиенты для нехитрого лакомства. Нужны были сахар, сливки, масло, корица, ваниль и мука. Эти продукты хранились в семейных кладовых круглый год, поэтому приготовить их можно было вне зависимости от сезона.
Пирог с сахарным кремом. / Фото: www.gannett-cdn.com
Легкий рецепт и молочно-сладкий вкус сделали его очень популярным, а после десерт стал фирменным пирогом в Индиане, штате хьюзеров. Сегодня кафе Indiana Cookbook предлагает своим клиентам сразу несколько рецептов «отчаянного пирога», при этом сливки можно легко заменить на простое молоко.
Budae Jjigae
Budae Jjigae. / Фото: www.maangchi.com
Рецепт был рождён во время корейской войны, когда всё местное население страдало от нехватки продуктов питания. Местные жители выстраивались в очереди у столовых армии США, чтобы приобрести остатки еды, которые военные могли просто выбросить. Несмотря на то, что эти остатки обычно были солёными и прошедшими обработку, местные кулинары на их основе придумали свой рецепт. К приобретённым остаткам хот-догов, ветчины, консервированных бобов и обработанного нарезанного сыра добавляли собственные кимчи, чеснок, овощи, пасту чили и лапшу быстрого приготовления. Получившаяся очень пряная и пикантная смесь получила название budae jjigae (солянка-рагу) или «армейская базовая тушенка». Сегодня это одно из любимых блюд в Южной Корее, а продукты для изготовления budae jjigae можно найти в каждом холодильнике.
Бутерброд с арахисовым маслом и майонезом
Бутерброд с арахисовым маслом и майонезом. / Фото: www.squarespace-cdn.com
Несмотря на популярность и арахисового масла, и майонеза, эти два ингредиента крайне редко оказываются в одном бутерброде. Но во времена Великой депрессии многие семьи использовали эту комбинацию для насыщения и быстрого восполнения энергии. Даже после кризиса у этого странного бутерброда оставалось немало поклонников калорийного комбо. В 1960 годы даже выходила совместная реклама арахисового масла Skippy и майонеза Hellmann, предлагавшихся в качестве начинки к любому бутерброду. Сегодня каждый может попробовать сделать необычный бутерброд, используя добавки к нему в виде бекона и солёных огурцов, салями, варёных яиц и лука. Некоторые смельчаки добавляют арахисовое масло и майонез в «Яблочный Фондан» с яблоками и мармеладом.
Пирожное «Картошка»
Пирожное «Картошка». / Фото: www.yandex.net
Известно, что в советское время постоянно наблюдался дефицит тех или иных продуктов, а руководители столовых и простые домохозяйки использовали инновационные методы переработки. Ни одна крошка не могла пропасть даром, их использовали в новых блюдах. Одним из восхитительных изобретений советской кулинарии стало пирожное «Картошка», получившее название благодаря форме и цвету, напоминающее клубни картофеля.
Пирожное «Картошка». / Фото: www.yandex.net
Основным ингредиентом являются крошки печенья или бисквита, склеенные между собой с помощью смеси из сливочного масла, варёной сгущёнки и какао и сформированные в виде небольшой картошки. Иногда в пирожное добавляли ром, коньяк или ликёр, а само лакомство украшали орехами или глазурью. Несмотря на простоту, это пирожное на самом деле было очень вкусным и его стоит попробовать и сегодня, тем более, что продукты для него наверняка найдутся на каждой кухне.
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