Как обустроить маленькую ванную: советы специалистов

Ценные советы по обустройству крошечной ванны.
Ванная комната - это особая часть жилища, из которой многие из нас стараются сделать настоящую конфетку. Но для многих людей непреодолимым препятствием к мечте становится маленькая площадь санузла. Но даже те несчастные квадратные метры, которые «щедрой рукой» выделили большинству из нас советские архитекторы, можно сделать вполне привлекательными. Подробнее об этом - далее в обзоре.
1. Сочетание фактур
Сочетание разных фактур в интерьере маленького санузла. | Фото: Лаборатория дизайна интерьера. Часто владельцы маленьких ванных комнат вообще не заморачиваются с интерьером, останавливаясь на самой простой керамической плитке. Однако не нужно преждевременно ставить крест на своем маленьком санузле. Дизайнеры уверяют, любое помещение можно сделать интересным, используя разнообразные фактуры и грамотное освещение. Яркий тому пример - ванная комната на фото. В ней удалось «подружить» керамическую плитку с узором, холодный бетон и доски. Ну, а завершает картинку - разнообразное и многоуровневое освещение.
2. Изменение границ
Ванная комната с необычными границами. | Фото: Моя Ванна. Маленькие санузлы - это фишка типовых построек 60-80-х годов. Однако скромный размер - не приговор. С помощью современных материалов и технологий можно самостоятельно скорректировать границы пространства. Взгляните, как оригинально и функционально дизайнеры обустроили эту ванную комнату, разместив в углу джакузи, обшивка которой плавно «перетекает» в шкафчик под мойкой и вплотную прилегает к стене. Остальные предметы обстановки имеют минималистичный дизайн, в таком же стиле подобрана и отделка.
3. Функциональные решения
Унитаз-биде в маленьком санузле. | Фото: HappyModern.RU. Маленькая ванная комната - не повод отказываться от комфорта. Далеко не в каждом санузле найдется место для установки отдельного биде, но современная промышленность делает невозможное возможным. К примеру, на фото стандартный санузел в пятиэтажном доме с унитазом-биде. Смеситель биде установили в экран ванны.
4. Искусственные растения
Искусственные растения в интерьере ванны. | Фото: Инросстрой. Проблемой многих ванных комнат является отсутствие уюта. В этом нет ничего удивительного, ведь влажная среда и отсутствие света - не самые благоприятные условия для живых растений, картин и деревянной мебели. Однако, если вы твердо решили, что в вашем санузле должны быть растения, выбирайте искусственные. Несмотря на то, что дизайнеры плохо относятся к этому украшению, в ванной комнате - можно! Только постарайтесь выбрать те, что максимально похожи на настоящие, и приготовьтесь к тому, что время от времени их придется менять.
5. Стильная машинка
Стиральная машинка под столешницей. | Фото: Труд. На фото - прекрасный пример того, где и как можно разместить стиральную машинку. Дизайнеры убрали верхнюю крышку и установили машинку под столешницей. Если отдать предпочтение накладной раковине с компактным сифоном, рядом со стиральной машинкой еще останется место для вместительной корзины для белья.
6. Шторка
Шкафчик со шторкой. | Фото: Пуфик. По мнению Novate.ru, сделать интерьер ванны уютней помогут шторки, но не те, что вешают на окна. Взгляните на фото, в этом интерьере дизайнеры заменили дверцы шкафчика на плотные синие шторки. Такое решение выглядит очень свежо и уютно, а сам шкафчик выглядит намного легче, чем аналогичный, но с дверцами.
7. Необычная мебель
Оригинальная мебель в санузле. | Фото: Инросстрой. Учитывая скромные размеры этой ванной комнаты, дизайнеры решили использовать мебель необычной формы. Только посмотрите, как хорошо вписался в интерьер зигзагообразный шкафчик с открытой секцией для стиральной машинки. Отдельного внимания заслуживает навесной угловой шкафчик с узким зеркалом. Именно благодаря зеркалам и мебели необычной формы владельцем удалось небольшой санузел сделать намного более вместительным.
8. Накладки
Раковина над ванной. | Фото: Сайт о ремонте ванной. Чтобы увеличить площадь функциональных поверхностей, дизайнеры пошли на хитрость. Они установили столешницу под раковину над ванной. Таким образом, заказчик получил не только возможность понежиться в пене, но и дополнительное удобное место для хранения косметических принадлежностей.
9. Большое зеркало
Большое зеркало и необычная тумба. | Фото: Design-homes.ru. Ни для кого не секрет, что с помощью зеркал можно визуально увеличить площадь комнаты. Этим приемом воспользовались дизайнеры для расширения пространства этого скромного санузла. Отдельного внимания заслуживают небольшие ниши с подсветкой и функциональная тумба под раковину с открытым местом для стиральной машинки.
10. Зонирование
Зонирование ванной комнаты. | Фото: Pinterest. Казалось бы, три квадратных метра, что там зонировать!? Однако дизайнеры считают, что именно такие пространства нуждаются в четких разграничениях. На фото - один из удачных примеров разграничения пространства при помощи разных типов отделки. Стены в зоне с ванной стилизованы под натуральный камень, а место с рукомойником имеет простую белую отделку.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии