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20 малоизвестных и очень любопытных фактов о нефти

20 малоизвестных и очень любопытных фактов о нефти

В последние годы нефть стала настоящей «звездой экрана». Технологии, грозящие сделать добычу этого важнейшего природного ресурса бессмысленной, наступают традиционным энергоносителям на пятки, и эта ситуация нервирует всю мировую экономику.

Станет ли наше поколение свидетелем заката нефтяного рынка? Вполне возможно, а пока Фактрум приглашает своих читателей узнать побольше о нефте и нефтепродуктах.

Во время Первой мировой войны в самолетах использовалось касторовое масло в качестве смазки для двигателя. Из-за того, что остатки не сгоревшего касторового масла выбрасывались из выхлопной трубы, пилоты часто страдали диареей.

Америка получает больше нефти из Канады и Мексики, чем из всех стран Ближнего Востока, вместе взятых.

Норвежская нефтяная компания Statoil выставила на продажу одну из своих платформ, разместив следующее объявление: «Продается ухоженная платформа с 20 спальнями, из которых открывается панорамный вид на море. Также имеется достаточно места для вертолета».

В Туркменистане каждый водитель получает 120 бесплатных литров бензина в месяц.

Средняя годовая зарплата работника на нефтяной вышке составляла около 100 000 долларов США в 2011 году.

Средняя школа Беверли-Хиллз в Калифорнии имеет 19 нефтяных скважин на территории своего кампуса.
Школа зарабатывает около 300 000 долларов США в год.

Дизельные двигатели были названы в честь их изобретателя, а не топлива. На самом деле, одни из первых дизельных двигателей работали на арахисовом масле.

На Соединенные Штаты приходится почти половина мирового потребления нефти.

Россия ежедневно добывает примерно на миллион баррелей нефти больше, чем Саудовская Аравия.

В 2010 году лондонский брокер Стив Перкинс, будучи сильно навеселе, случайно приобрел нефть на сумму более чем 500 миллионов долларов США. Он в одиночку сумел опустить мировые цены на нефть до 8-месячного максимума.

По данным Всемирной организации здравоохранения, дизельное топливо является более канцерогенным, чем сигареты.

В Норвегии одни из самых высоких в мире цены на бензин. Вырученные средства пускаются на предоставление бесплатного образования и улучшение инфраструктуры.

Даже если бы все производство кукурузы и сои в США было сосредоточено на выпуске биотоплива, то это удовлетворило бы всего около 10% от спроса на топливо.

Из машинного отделения линкора USS Arizona, который был потоплен в 1941 году в Перл-Харборе, по сей день просачивается топливо, образуя пятно на поверхности воды над кораблем.

Несмотря на то, что США потратили почти $ 700 миллиардов на войну в Ираке, все нефтяные контракты были выкуплены другими странами. Это стало неожиданностью для многих людей, но Америка была почти единственной страной, которая не извлекла выгоду от нефтяных запасов Ирака.

Из нефтепровода в Эквадоре вытекло в тропические леса Амазонки больше нефти, чем в результате разлива нефти при аварии танкера Exxon Valdez на Аляске.

Поскольку в отдаленных районах Австралии наблюдалась проблема с местными аборигенами, которые нюхали бензин, чтобы достичь состоянии эйфории, в стране начали использовать бензин марки Opal (практически лишенный химических примесей).

Бурение нефтяных скважин включает в себя процесс бурения скважины и закачки в нее воздуха. После того, как достигается нефтяной слой, то нефть начинает буквально фонтанировать в небо.

За последние 25 лет в США было почти два десятка разливов нефти. Это очень масштабные экологические катастрофы.

Венесуэла имеет самые большие запасы нефти в мире, которые оцениваются почти в 300 миллиардов баррелей. США занимает 10 место с 33 миллиардами баррелей.

Нефть всегда была важна для цивилизации. Древние культуры использовали ее для склеивания материалов, а также в качестве гидроизолирующего уплотнителя.

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