7 полезных примочек, которые точно стоит добавить своему автомобилю

С таким дополнением красота и уникальность значительно повысятся.
После покупки автомобиля начинаешь понимать, что без него жизнь уже никогда не будет прежней. Он дарит комфорт, колоссальную экономию времени и новые возможности передвижения. Однако чтобы пользоваться автомобилем с удобством, за ним следует тщательно ухаживать и хотя бы время от времени покупать полезные дополнения. Редакция Novate.ru предлагает подборку полезных устройств и изобретений, которые стоят недорого, но, тем не менее, значительно улучшают пользование персональным средством передвижения.
1. Автоматическая антенна
С автоматической антенной слушать музыку будет гораздо удобнее. /Фото: 5.allegroimg.com
Эта антенна чрезвычайно удобна для пользования при прослушивании радио в автомобиле. Она оснащена электроприводом, с помощью которого ее можно автоматически складывать и выдвигать. Антенна состоит из пяти секций, которых вполне достаточно для приема хорошего сигнала. Отлично воспринимаются AM и FM частоты. Звук получается чистым и приятным, без искажений и посторонних шумов. Антенна для автомобиля изготовлена из нержавеющей стали. Она работает от бортовой сети 12 В. Для подключения предусмотрено 1,4 метра кабеля, саморезы и специальное крепление.
2. Держатель-зарядка для телефона
Удобное приобретение, которое сразу же выполняет две полезные функции. /Фото: i01.appmifile.com
Современный мир не обходится без смартфона. В автомобиле он может использоваться в качестве навигатора, источника музыки или просто телефона для разговоров при длительных поездках. Чтобы он работал долгое время, его нужно регулярно подзаряжать. Держатель-зарядка — это удобное приспособление, которое сразу выполняет две функции. С ним пользование смартфоном в автомобиле станет гораздо приятнее. В устройстве есть поддержка быстрой зарядки 20 Вт. При этом держатель-зарядка выглядит очень стильно, поскольку выполнен из стекла и прочного пластика. Для экономии энергии зарядное устройство автоматически отключается, когда телефон заряжен.
3.Антимоскитная сетка для люка
Антимоскитная сетка хорошо пропускает воздух и обеспечивает вентиляцию салона. /Фото: uspei.com
Открытый люк в теплое время года — отличный дополнительный способ вентиляции салона автомобиля. Однако в него могут залететь всякие насекомые, которых очень сложно потом выгнать из салона. Чтобы предотвратить неприятные последствия, можно воспользоваться дополнительной помощью и установить на люк прочную антимоскитную сетку. Помимо своего прямого назначения сетка выполняет и другую важную функцию: она защищает салон от прямых солнечных лучей, тем самым обеспечивая приятную прохладу. Размер такой сетки обычно универсальный 95х55 см. Она крепится за счет магнитов, поэтому подойдет любому автомобилю.
4. Мини-эстакада
Приспособление, с помощью которого выполнять ремонт машины самостоятельно станет намного проще. /Фото: uspei.com
Многие водители предпочитают выполнять ремонт самостоятельно. Это может быть связано с недоверием работникам СТО, желанием сэкономить или достаточно хорошо разбираться в своем автомобиле. Однако для некоторых видов ремонта требуется подъемник, яма или эстакада. Решить эту проблему достаточно просто, приобретя прочную мини-эстакаду под два колеса. Она имеет вид двух подставок, на которые автомобиль должен заехать, тогда под ним образуется свободное место в 20 см, достаточное для ремонта. Благодаря тому, что мини-эстакада изготовлена из железа повышенной прочности, она с легкостью выдерживает вес машин до 2,7 тонн. Длина каждой подставки составляет 94 см, а вес — 15 кг.
5. Датчики для контроля давления в шинах
С такими датчиками можно отслеживать давление и безопасность езды. /Фото: automotolife.com
Важно регулярно отслеживать давление в шинах, поскольку этот показатель сказывается не только на комфортности езды, но и на ее безопасности. С помощью специальных датчиков давление в шинах можно постоянно контролировать без особых усилий. Они встраиваются непосредственно в колеса, поэтому можно использовать как один, так и все четыре. В комплекте с датчиками покупается программатор, который налаживает и контролирует их работу. Установку устройства можно с легкостью выполнить самостоятельно.
6. Матовая пленка на фары
С помощью матовой пленки можно обеспечить фарам индивидуальность. /Фото: a.d-cd.net
Фары — одна из важнейших функциональных и декоративных частей машины. Иногда старые детали теряют привлекательность внешнего вида, однако если они исправно выполняют свою первостепенную задачу, то менять их совершенно не хочется. В такой ситуации есть приятный выход: обновить фары с помощью матовой пленки. Это придаст им особой пикантности и индивидуальности, но при этом стоить будет гораздо дешевле.
Важная информация: Матовая пленка не подходит для слишком старых тусклых фар, поскольку она немного приглушает свет.
7. Жидкая губка для удаления царапин
Полезное приобретение для качественного ухода за стеклами автомобиля. /Фото: ae01.alicdn.com
Некачественные щетки стеклоочистителя могут поцарапать стекло. Негативно на его состояние также могут влиять пыль, песок и грязь, которые попадают при быстром движении. Но даже если мелкие царапины уже появились на лобовом стекле, их можно постараться убрать с помощью одного очень замечательного средства — жидкой губки, которая устраняет не только сильные загрязнения, но и небольшие повреждения. Перед применением средства автомобиль необходимо тщательно помыть, чтобы на нем не осталось песка и других твердых загрязнений. После этого состав наносится на губку и аккуратно растирается по поверхности автомобиля. Затем все смывается обильным потоком воды.
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