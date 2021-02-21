Как жилось пленным немцам в советских лагерях после Победы СССР в войне

Если информации о том, что делали с военнопленными фашисты огромное количество, то долгое
время говорить о том, как жилось немцам в русском плену, было попросту плохим тоном. Да и та
информация, которая имелась, преподносилась, по понятным причинам, с определенным
патриотическим налетом. Не стоит сравнивать жестокость солдат-захватчиков, обуянных великой
идеей и направленных на геноцид других наций с теми, кто просто защищал свою Родину, однако
на войне как войне, потому русский плен был далеко не так прост, как его пытались представить.
Советский народ был в курсе того, что пленные немцы привлекались к стройкам, под идеей «сами
разрушили – сами восстанавливайте», они участвовали в весьма крупных стройках. Например, их
руками сложено МГУ, но говорить об этом, к примеру, через страницы газеты или радио не было
принято. Оно и понятно, для того чтобы обнародовать такого рода данные необходимо было
определиться с точным числом плененных немецких солдат. Но с цифрами творилось что-то
невообразимое.http://funhere.ru/?p=16469
Медицинская помощь оказывалась слабо, но оказывалась.
Германия говорит, что за период войны в немецком плену было 5,7 пленников из числа солдат
Красной армии. Причем больше двух миллионов из них попали туда в первый год войны. А вот
советская сторона указывает цифру на миллион меньше. С немецкими пленными ситуация
складывается по противоположному принципу. Та же разница в миллион человек, но выше
немецкие данные. По их подсчетам в плен к союзникам попало 3,4 млн солдат, а вот советская
сторона предоставляет данные в 2,3 млн человек.
Куда запропастился миллион в этот раз? Это
объясняется тем, что подсчет пленных велся не организованно, к тому же, многие немцы, попав в
плен, всячески скрывали свое истинное происхождение и представлялись людьми иных
национальностей. Оно и не удивительно, ведь хорваты, итальянцы и румыны пользовались
определенными привилегиями в советском плену. Им доставалась более легкая работа, к
примеру, на кухне. Учитывая голодные времена и даже встречающиеся факты каннибализма
среди пленных, работа на кухне считалась престижной. Впрочем, даже среди самих пленников
отношение к немцам было самым негативным. Особенно в этом преуспели румыны, которые
повсеместно обосновались на кухнях и безжалостно сокращали пайки бывших солдат Вермахта.
Плен, который был слишком легким
Никто не отдавал советским солдатам приказа не убивать пленных, то было решением их собственной совести.
Статистика вещь упрямая, и она, даже при описанных выше погрешностях в подсчете, гласит, что в
немецком плену умерло больше половины русских солдат (58%), тогда как солдат Вермахта в
советском плену – 14,9%.
До сих пор не утихают споры, в основе которых лежит мнение о том, что русский плен был
слишком легким, особенно в сравнении с ужасами, которые творили по ту сторону фронта.
Несмотря на то, что все продовольственные товары в первую очередь, направлялись на
обеспечение советских солдат и тружеников тыла, а пленным доставалось по остаточному
принципу, намеренно их голодом никто не морил. Так, в суточный паек входило:
• 400 грамм хлеба (после того как закончилась война эта норма выросла в полтора раза);
• 100 грамм рыбы;
• 100 грамм крупы;
• 500 граммов овощей, в том числе картофеля;
• 20 грамм сахара;
• 30 грамм соли;
Редкое фото - обед немецкого пленного солдата.
Для пленных высших чинов и тех, чье здоровье оказывалось на грани, паек выдавался в
усиленном размере. Однако это только лишь официальные данные, на деле же продуктов часто
не хватало, неплохо было, если не достающее заменяли хлебом.
После окончания войны, когда немцы работали над восстановлением городов, а в частности
Сталинграда, им платилось довольствие. В зависимости от военного чина от 7 до 30 рублей. Была
даже премия за особенно ударный труд. Пленные могли получать переводы от близких. При этом
в самом Союзе был жуткий голод и гибли собственные граждане, стоит ли говорить, что питание
пленных было из ряда вон плохим.
Многие военнопленные, которые смогли вернуться из советского плена, в своих воспоминаниях
жаловались на отсутствие медицинской помощи, грязные бараки, в которых порой не было даже
крыши, скученность и вечную войну за еду.
Пленный пленному главный враг
В отношениях фашистских пленных не было единства и согласия.
Об измывательствах советских солдат над немецкими узниками практически ничего не известно,
да и зачем, если отношения между самими пленниками было сродни военным действиям?
Очевидцы пишут, что немецкие солдаты поначалу пытались установить свою диктатуру среди
своих же союзников, помыкая ими, а иногда и вовсе применяя унижения и физическую силу. Им
пытались навязывать принципы поведения, за ослушание били толпой, отбирали еду, выбивали
золотые зубы.
Пленным выдалась одежда и мыло.
Однако план немцев провалился даже в этом случае, жесткая диктатура, которую они пытались
установить, сыграла против них же. Именно поэтому самые «теплые» местечки заняли румыны и
хорваты, которые, впоследствии, распределяя пайки, припомнили все былые обиды. Немцы
создавали свои «оборонные отряды», для того чтобы отбивать свой паек.
Немецкие фашисты выбрали проигрышную стратегию поведения лишь потому что в них была
огромная уверенность в том, что освобождение близко и совсем скоро они будут свободны.
Потому их поведение насквозь было пропитано уверенностью в том, что победа за Германией, а
случившееся с ними – просто недоразумение.
Немецкие солдаты повсеместно жаловались на отсутствие в их рационе мяса.
Во многих воспоминаниях встречаются свидетельства того, что в лагерях встречался каннибализм.
Фашисты жаловались на, то в их рационе не достаточно мяса, а значит дефицит жиров и белков.
Желание его восполнить приводило к тому, что они начинали есть друг друга. Между тем,
советская хроника гласит, что пленные, содержавшиеся в Киргизии, имели возможность даже
купаться в бассейне после работы, они питались гречневой кашей и супом из рыбы. Именно эти
условия их также не устраивали. Видимо они решили, что находятся в санатории, в то время как
советские пленники погибали от голода, поскольку ближе к концу войны их просто перестали
кормить вовсе.
На исторических фото немецкие пленные не выглядят изможденными узниками.
Смертность пленников была высока, они погибали от цинги, в тоже время не гнушались
мародёрствовать, обирая своих же товарищей, находящихся в предсмертном состоянии. Нередко
именно это становилось причиной дальнейшего заражения среди сокамерников, которые
шастали по его карманам, невзирая на опасность.
Однако самые тяжелые переживание военнопленных немецкой стороны были еще впереди. Для
многих из них 9 мая 1945 года стало настоящим потрясением, у них попросту не было моральных
сил держаться дальше и переносить все тяготы, выпавшие на их долю. Дальше им предстояла
длительная работа на стройке, однако тут возникало множество разногласий и недомолвок.
Как был устроен быт немецких военнопленных
За свою работу немцы получали деньги.
Лагеря для содержаниях пленных. В них повсеместно был продовольственный дефицит, не хватало элементарной медицинской помощи. Здания, как правило, были полуразрушенными или недостроенными, уровень смертности был высоким, снизить его удалось только после окончания военных действий.
В основном пленные были приобщены к строительству, восстановлению заводов и дорог.
Немцы, привыкшие к постоянной занятости, формировали творческие группы, ставили театральные постановки, пели в хорах, занимались литературой. В этом не было запрета, равно как и в чтении газет, книг и других изданий, которые удавалось раздобыть. Им можно было играть в шахматы и шашки, они занимались резьбой по дереву, изготавливали различные поделки.
Русские, привыкшие ругать свое же родное «авось», высоко оценивали качество стройки объектов, которые возводили кропотливые и педантичные немцы. Начало даже считаться, что вся архитектура 1940-1950-х годов немецкая, что, конечно же, не имеет никакого отношения к правде. Другой миф – немецкие архитекторы, якобы принимавшие участие в стройке. Вполне возможно, что среди пленников были и люди, имеющие архитектурное образование, но они никак не были задействованы в проектировании зданий. Генеральные планы восстановления городов все до единого принадлежат советским архитекторам.
Здание Свердловского горсовета построено при участии немцев.
Несмотря на то, что не стоит возвышать роль немецкий солдат в восстановлении городов, в союзе высоко ценился труд квалифицированных специалистов, которые встречались среди пленников. К их советам и рационализаторским предложениям прислушивались. Несмотря на то, что Сталин не признавал Женевскую конвенцию по обращению с военнопленными, существовал негласный приказ по сохранению жизней солдат Вермахта. Вероятно, что на то был и расчет. Для многих из них это было страшнее, чем смерть, разрушенные идеалы, за которые они боролись, оказались обманом, а гуманность врага, чью страну они пытались захватить и уничтожить, полностью растоптало их человеческое достоинство.
Среди воспоминаний бывших советских узников встречаются слова о том, что простое русское население порой отрывало от собственных детей кусок хлеба, для того чтобы помочь пленникам. Такое проявление широты русской души непонятно немцам, которые шли на войну под идеологическими лозунгами и были уверены, что воюют против «недочеловеков».
Что произошло с немецкими пленными после войны
Не все военнопленные уехали на родину.
В 1949 году встал вопрос о закрытии лагерей и дальнейшей судьбе тех, кто в них содержался. По каждому нацисту проводилась отдельная проверка, одни попадали под суд и дальше отправлялись в лагеря как шпионы, другие депортировались на родину. В 1955 году в СССР побывал канцлер Германии, после его визита и прошедших переговоров, оставшихся военнопленных также отправили на родину.http://funhere.ru/?p=16469
Возвращение солдат Вермахта было вовсе не таким радостным, как ими планировалось изначально.
Часть бывших пленников по тем или иным причинам не уехала на родину, а так и осталась в России. Широко известна история о солдате Вермахта Франце Фогеле, который не уехал в Германию, вся его семья оказалась в числе погибших. Он встретил русскую девушку с немецкими корнями и оказался востребованным специалистом на местной шахте. Он отлично ладил с коллегами и соседями, которые и помнить забыли, что когда-то он воевал против них.
Война оказалась слишком тяжким испытанием для всех стран, оборванных судеб и покалеченных жизней было огромное количество по обе линии фронта, разница лишь в том, что правда, а потому и справедливость, была лишь на одной стороне. Победителей не судят, но для женщин, оказавшихся на фронте, были уготованы еще большие испытания. В немецком плену советским женщинам грозила неминуемая смерть, а при успешном возвращении с войны, они натыкались на стену непонимания от своих же соотечественников.
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