Как жилось пленным немцам в советских лагерях после Победы СССР в войне

Медицинская помощь оказывалась слабо, но оказывалась.

Плен, который был слишком легким

Никто не отдавал советским солдатам приказа не убивать пленных, то было решением их собственной совести.

Редкое фото - обед немецкого пленного солдата.

Пленный пленному главный враг

В отношениях фашистских пленных не было единства и согласия.

Пленным выдалась одежда и мыло.

Немецкие солдаты повсеместно жаловались на отсутствие в их рационе мяса.

На исторических фото немецкие пленные не выглядят изможденными узниками.

Как был устроен быт немецких военнопленных

За свою работу немцы получали деньги.

В основном пленные были приобщены к строительству, восстановлению заводов и дорог.

Здание Свердловского горсовета построено при участии немцев.

Что произошло с немецкими пленными после войны

Не все военнопленные уехали на родину.

Возвращение солдат Вермахта было вовсе не таким радостным, как ими планировалось изначально.