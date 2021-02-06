Морские пейзажи, которые дарят покой: Чем покоряет зрителей современный художник Алексей Адамов

Пейзажная лирика - она всегда завораживает, восхищает, умиротворяет особенно в живописи. Именно поэтому некоторые современные художники продолжают работать в этом направлении, невзирая на то, как порой сложно увлечь взыскательного зрителя, зацепить его внимание, вызвать хоть каплю восхищения. Сегодня в нашей виртуальной галерее картины художника Алексея Адамова – превосходного виртуоза ландшафтного пейзажа и марины, пропитавшего живописным лиризмом каждое свое полотно, и покорившего им не только отечественных коллекционеров.
Алексей Адамов – художник пейзажист
Алексей Адамов – художник пейзажист, маринист, яркий последователь русской реалистической школы живописи. Художник за свою творческую карьеру написал не одну сотню работ. Он личность неутомимой энергии. Начиная с 1996 года, пейзажист участвует в художественных форумах и различных выставках. Его работы можно встретить в разноплановых экспозициях и вернисажах, в московских и европейских галереях.
Маринистика от Алексея Адамова.
Его работы с огромным успехом экспонировались в Праге, Париже, в галерее Art gallery NOVEKS в помещении АRТА gallery в Торонто, а также на выставке под названием «Русский романтизм» в галерее Petley Fine Art в Лондоне.
Маринистика от Алексея Адамова.
Художник провел немало персональных выставок в родном Таганроге и Ростове-на-Дону, а также ежегодных в ЦДХ в столице. В 2009 году Алексей Адамов участвовал в ежегодном «Международном художественном Арт-салоне» в Москве, его картины выставлялись в Доме Правительства и в Государственном Таврическом дворце Санкт-Петербурга.
Думается, это прекрасный показатель для талантливых работ мастера и повод, чтобы посмотреть на них.
Маринистика Алексея Адамова
Маринистика от Алексея Адамова.
Работы Адамова настолько реалистичны, что впору отнести их к гиперреализму... А вместе с тем есть в них нечто от самого художника, от состояния его тонкой душевной организации. В своих творениях он с трепетом и любовью воспроизводит мир природы, пропитанный атмосферой гармонии, величественным покоем и царящей умиротворенностью. Дополняет это состояние – очень тонко подобранная цветовая гамма и авторская манера живописца, выработанная годами. Скрупулезная проработка деталей впечатляет даже искушенного зрителя.
Маринистика от Алексея Адамова.
А, что больше всего восхищает в работах живописца, так это потрясающее владение техникой передачи водной среды. Будь то зеркальная гладь озера, заводи, обычной лужи, течение бурлящей реки, прибой штормящего моря или же его полный штиль.
Манера художника впечатляет зрителя использованием простых, но таких эффектных и оригинальных приемов живописи. У многих, наверняка, возникает желание дотронуться до морской глади и ощутить ее прикосновение. Удивительное чувство...
Маринистика от Алексея Адамова.
Его картины – это повествование о вечном, это образы, где реальность и вымысел сливаются воедино, а сюжеты со своими неповторимыми чертами, такие неожиданно знакомые зрителю с детства.
Маринистика от Алексея Адамова.
Маринистика от Алексея Адамова.
Маринистика от Алексея Адамова.
Маринистика от Алексея Адамова.
О художнике
Алексей Адамов – российский художник пейзажист, маринист.
Алексей Адамов родился в 1971 году в городе Таганроге, расположенном на берегу Азовского моря. Когда Алексея спрашивают о том, когда он начал рисовать, отвечает, что помнит себя всегда рисующим. Он с благодарностью вспоминает также свою бабушку, которая раньше всех заметила во внуке задатки большого таланта. Именно она отвела его в городскую художественную школу. Однако художником он стал не по счастливой случайности, а скорее по преемственности и наследственности… Так как отец Алексея был художником-любителем и мастерски занимался чеканкой.
Пейзажная живопись от Алексея Адамова.
Алексей с детства начал участвовать во всевозможных конкурсах. Что любопытно, первый свой рисунок мальчик предоставил на телеконкурс в возрасте 11 лет. И это был не пейзаж вовсе и не марина… По условию конкурса он изобразил концлагерь. И, по-видимому, душа маленького художника настолько негативно отреагировала на уродства человеческого мира, что с тех пор он больше никогда не рисовал «ужасные» рисунки. Потому как, не таким представлялся будущему художнику окружающий мир, в котором видел вечную красоту природы. Не оставили равнодушным природные ландшафты прилегающей обширной донской территории будущего пейзажиста. Именно им Алексей Адамов и посвятил свое дальнейшее зрелое творчество.
Пейзажная живопись от Алексея Адамова.
А еще нужно отдать должное целеустремленности юного Адамова – в Ростовское художественное училище им. М.Б. Грекова ему удалось поступить лишь с третьей попытки. В 1992 году он вышел из его стен дипломированным художником и поехал покорять Москву. Правду говорят - от судьбы не уйдешь, и на сегодняшний день Алексей превосходный мастер пейзажа и марины с собственным авторским почерком, оригинальной манерой письма, чутьем натуры и удивительно гармоничным колоритом.
Пейзажная живопись от Алексея Адамова.
Алексей Адамов – Член Творческого Союза Художников России с 2004 года, Международного Художественного Фонда, Московского объединения художников с 2005 года. С 2007 года является членом-корреспондентом Международной Академии Культуры и Искусства. А его уникальные пейзажи и марины постоянно расходятся по частным собраниям отечественных и зарубежных коллекционеров, а также приобретаются в фонды государственных галерей и для кабинетов высокопоставленных лиц государства. Нынче художник живёт и плодотворно работает и в Москве, и в Таганроге.
Пейзажная живопись от Алексея Адамова.
Есть в творчестве художника та завораживающая прелесть созерцания земной красоты, которая заставляет задуматься о многом. И прежде всего о вечности и мгновенности человеческого бытия, о радости жизни и печали увядания. К слову, природные пейзажи художника не менее интересны, нежели маринистика. Их можно посмотреть в видео, ниже:
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