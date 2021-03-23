Дыня: особенности посадки, выращивания и ухода в открытом грунте

Сладкая, ароматная и такая полезная. Многие дачники выращивают дыни на своих приусадебных участках. Это растение довольно неприхотливое, прекрасно плодоносит на юге, в средней полосе России, и даже на Урале.

Особенности бахчевой культуры

Дыня относится к семейству тыквенных, роду огурцовых, история которых насчитывает порядка 500 лет. Культура тепло-, и солнцелюбивая. Родина ее Средняя Азия. Плоды разных сортов могут быть ярко-желтого, зеленого, оранжевого или коричневатого цвета. Наиболее популярные сорта дыни:



«Зимовка».

«Блонди».

«Алтайская».



Вкус и характеристики состава плодов также зависят от сорта и особенностей климата, в котором их выращивают. Период созревания дыни от пары месяцев до полугода.

Где сажать дыни

Для этой культуры на дачном участке необходимо найти самый солнечный участок. Он должен быть буквально залит светом в течение всего дня, с раннего утра. Территория, где будут расти дыни, должна быть защищена от порывистого ветра и сквозняков.

Почвы следует выбирать нейтральные или слабокислые и очень легкие. Дыня отлично переносит сухой период, но не терпит большого количества воды. Особенно важно не допускать закисания почвы. Обязательно снабдить почву удобрениями, внеся компост, перегной, минеральные вещества.

Как культивировать дыни

Чтобы плоды выросли крупными, следует подкормить почву навозом.

В средней полосе России и на Урале дыни выращивают рассадой. Семена кладут в почву в марте, до наступления теплых деньков они успевают прорости и окрепнуть. Глубина высадки семян – не менее полутора сантиметров. Грунт для рассады можно покупать в специализированных магазинах.

Высаживать семечки можно как в отдельные емкости – стаканчики от йогуртов, либо в большой короб. Выставлять баночки с рассадой дыни нужно на солнечную сторону. Лучше всего на подоконник. Температура воздуха в помещении должна быть не ниже +20ºС. Хорошо, если это будет +26 ºС.

В период роста рассады необходимо вводить подкормки: суперфосфат, селитру, хлористый калий. Когда дыни обзаведутся 7-8 листиками, их можно переносить в грунт. К этому времени температура воздуха должна быть стабильно плюсовой, а грунт – прогретым. Это середина, конец мая.

Высадка рассады в грунт

На участке нужно сделать несколько лунок. Затем аккуратно вынимать ростки вместе с почвой из емкостей и переносить в землю. Расстояние между кустами должно быть не менее 60 см.

Чтобы дыни не заболели грибковой инфекцией, корни не стоит сильно заглублять. На первых порах ростки поливают теплой водой. Когда растения приживутся, можно насыщать их влагой комнатной температуры.

Уход за дынями

Как только культура «освоится», важно провести прищипывание каждого кустика над 4 листком. Побеги стоит подвязать к шпалере.

Поливать дыни нужно регулярно, пока не появятся плоды. Чтобы они были слаще, насыщать влагой корни следует прекратить. В этот период в качестве подкормки следует использовать минеральные удобрения и жидкие органические вещества. Не стоит перебарщивать с азотной подкормкой.

Плоды снимают спелыми, когда они приобретают яркий желтый цвет и становятся достаточно крупными.

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