Любопытные факты о грузинском вине

С давних времен грузинское вино ценилось знатоками не только на Кавказе, но и по всей Европе и Азии. Уникальный микроклимат Грузии, прекрасные сорта винограда и древние традиции виноделия придают этому знаменитому продукту особые качества, высоко ценимые как экспертами, так и любителями.







О грузинском вине написана не одна объемная книга, но охватить все нюансы не удавалось никому. Мы лишь немного приоткроем занавес в мир виноделия страны Сакартвело, воспользовавшись информацией, любезно предоставленной сомелье Леваном Хачидзе. Сегодня в мире практикуют всего две методики приготовления вина — европейскую и грузинскую. В первом случае вино разливают созревать в дубовых бочках или нержавеющих емкостях, а во втором — в специальных глиняных кувшинах-квеври.







Эти емкости, напоминающие античные амфоры, изготавливают из особой глины. Они не имеют ручек и вкапываются в землю. Этому способу более 8 тысяч лет и он не имеет аналогов в мире. Поэтому винодельческая технология признана в ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием Грузии. Важной особенностью приготовления грузинского вина является подготовка сырья. Виноград не очищают от мезги, то есть от мякоти, кожицы, семечек винограда и гребней. Это очень важное условие, так как процесс брожения в квеври начинается благодаря природным дрожжам, которые содержатся на кожице виноградных ягод.

Благодаря этому оригинальные грузинские вина полностью натуральны и максимально приближены к природному продукту. Мезга придает напитку насыщенность, плотность и танинность, а в случае с белыми винами немного их подкрашивает, придавая ни с чем не сравнимый глубокий цвет . Такие вина ценятся в мире особенно высоко — гурманы называют их оранжевыми. Потребители грузинских вин в других странах, в том числе в России, находятся в плену стойких стереотипов. Когда говорят «грузинское вино», воображение сразу же рисует красное полусладкое: киндзмараули, хванчкара, ахашени. Но на родине этого вина оно не пользуется спросом, так как сами грузины предпочитают оранжевые сухие домашние вина, которые в последнее время называют «гаражными».Цена хорошего грузинского вина — понятие абстрактное. Каждый профессионал сам назначает цену своему продукту и иногда она может поражать воображение . Это мировая практика виноделия и настоящих знатоков вин не удивить ценой продукта. В фирменных магазинах грузинских компаний бутылка хорошего вина стоит 1000−1500 российских рублей. На винодельнях цена обычно ниже. В российских магазинах бутылка такого вина стоит около 3000 рублей. Но если речь идет об эксклюзивном напитке, то верхний предел цен назвать очень сложно. Многие замечают, что стоимость настоящего грузинского вина сопоставима со стоимостью французского. Это связано с тем, что во Франции все винодельческие процессы механизированы, а в Грузии, виноделы которой принципиально не отступают от тысячелетних традиций, это всегда тяжелый ручной труд.Часто задают вопрос — вина какого грузинского региона лучше? Если вы поставили перед собой цель познакомиться с напитками этой страны, то стоит пробовать все доступные варианты. В Рача-Лечхуми делают отличные красные полусладкие вина, не используя при этом сахар. Именно там рождается знаменитая хванчкара. Есть регионы, специализирующиеся только на сухих винах, на оранжевых легких или плотных. Обязательны для дегустации вина Кахетии, где производят терпкие и максимально насыщенные вина с большим содержанием танина. Из сортов винограда в Грузии наиболее популярными можно назвать саперави и ркацетели, с которыми работают большинство виноделен. Но также используются и другие, менее известные за пределами страны сорта, например, киси, чхавери, оцханури сапере, крахуна, цицка и цоликаури. Их особенно любят «гаражисты», выпускающие винный эксклюзив.Вино из цоликаури — чрезвычайно нежное, почти невесомое, но с длительным послевкусием. Киси дает вину плотность, шершавость и сильный аромат. Вино, изготовленное из сорта цицка, обладает непередаваемые карамельные ноты. Вообще, в Грузии выращивают около 500 сортов винограда, поэтому правильнее будет пробовать не их, а результат труда разных виноделов . Смело можно рекомендовать таких мастеров своего дела как Яго Битаришвили, Каха Чотиашвили, Эрекле Глонти и Гиа Дакишвили — все эти виноделы выпускают натуральные, биодинамические напитки, придерживаясь старинных рецептов. Если вы хотите стать настоящим знатоком вина, то вам следует познакомиться и с напитками из других регионов планеты. Для непосвященного человека может оказаться новостью, что некоторые страны, никогда не ассоциировавшиеся у нас с винами, славятся своими прекрасными продуктами и имеют многовековые традиции виноделия.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: