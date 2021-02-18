Фотограф Скай Тан (Skye Tan) сделал фотосессию «Catholic Guilt», где обыгрывается старая как мир тема секса и религии. Модели одеты в наряды от Frederick Lee Couture, AMEN, Proudrace и Yahn Adam.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Католическая распущенность
Фотограф Скай Тан (Skye Tan) сделал фотосессию «Catholic Guilt», где обыгрывается старая как мир тема секса и религии. Модели одеты в наряды от Frederick Lee Couture, AMEN, Proudrace и Yahn Adam.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии