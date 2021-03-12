Колоритные фотографии индийской свадьбы, которая взбудоражила Интернет

Амит Шах и Адитья Мадираджу состоят в браке с 2018 года.

Они хотели провести религиозную церемонию в дополнение к своему гражданскому союзу.

Пара хотела провести традиционную индуистскую свадьбу

Праздник состоял из трёх частей.

Церемония мехенди – не только для женщин

Мехенди - не только для женщин.

Церемонию посетили только самые близкие для пары люди

Мадираджу и Шах со своими матерями.

Пара также провела традиционную церемонию в индуистском храме

На их официальной церемонии присутствовало около 50 гостей.

Семья сыграла большую роль на свадьбе.

Финальной частью церемонии стал прием Сангит

Вечеринка Сангит.

Пара разработала свои собственные наряды для Sangeet.

Фотографии со свадьбы пары в социальных сетях быстро стали вирусными

Свадебные фотографии пары стали вирусными.

Мадираджу и Шах со своими семьями.

Пара активно ведет свои социальные сети и помогает окружающим

Они активно ведут социальные сети и общаются со своими подписчиками.

Мадираджу заявил, что лучшая часть брака – это возможность больше не прятаться

Пара запустила канал на YouTube.

Свадьба принесла чувство облегчения.