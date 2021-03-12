Колоритные фотографии индийской свадьбы, которая взбудоражила Интернет

Свадьба – значимый день для каждого человека, в особенности, если она происходит между людьми, которые бесконечно любят друг друга. Так произошло и с этой парой мужчин, которые сыграли традиционную, индуистскую свадьбу и благодаря восхитительным фото и своей истории стали популярны в Интернете.
Амит Шах и Адитья Мадираджу состоят в браке с 2018 года.
Супружеская пара из Нью-Джерси в лице Амита Шаха и Адитьи Мадираджу вступили в законный брак в 2018 году. Познакомились они через общего друга в 2016 году, начав переписываться в Интернете.
Они хотели провести религиозную церемонию в дополнение к своему гражданскому союзу.
«Раньше мы общались в социальных сетях. Простые и короткие разговоры – вот и всё, что у нас было, ведь мы ценили личное время друг друга, работу и так далее. В конечном итоге всё это переросло в более длительные разговоры, а затем и во встречу», – вспоминает Шах.
Церемония бракосочетания супругов состоялась в здании суда. «Мы всегда знали, что хотим пожениться именно так», – отмечает Шах. В том же году пара взяла из приюта собаку, которую назвали Адам. Имя для питомца пара выбирала совместно, соединив свои собственные.
Пара хотела провести традиционную индуистскую свадьбу
Праздник состоял из трёх частей.
Мужчины всегда знали, что хотели бы провести не только гражданскую церемонию, но и религиозную в том числе. Пара отмечает, что мечтала о том, чтобы на их свадьбе присутствовали люди, которых они уважают и любят.
Мадираджу также сказал: «Мои родители родом из Индии, а потому я уверен, что они хотели бы отпраздновать этот важный день с нами». Именно поэтому пара пригласила их на торжество, которое и состоялось в 2019 году.
Торжество, которое запланировала пара, состояло из трёх частей. Оно включало в себя как традиционные индуистские обычаи, так и более непринужденные моменты. Благодаря тому, что Амит является владельцем компании по свадебному планированию, пара смогла быстро определиться со стилистикой торжества, а также с различными мелочами и деталями.
«Мы с Ади планировали свадьбы многих людей, и больше всего нам понравилась традиционная индуистская свадьба, с красочными костюмами, пейзажами и уникальными традициями. Однако вместе с тем мы хотели что-то более простое, современное, практичное и более понятное для наших гостей. Как правило, на свадьбах люди порой не веселятся, ведь они загружены мыслями о том, как сделать это правильно, а это совсем не то, к чему мы стремились», – говорит Шах.
Церемония мехенди – не только для женщин
Мехенди - не только для женщин.
Празднование свадьбы однополой пары началось с так называемой церемонии мехенди, во время которой руки женихов покрывались различными узорами из хны. Примечательно, что такая традиция и по сей день существует в Индии, однако там разрисовывают руки и кожу невесты. Отмечается, что подобная традиция, в том числе и выбор рисунка и узора, приносит удачу. И чем глубже и насыщенней будет цвет рисунка – тем больше любви подарит вторая половинка. Мадираджу также отметил, что им хотелось сломать древний стереотип о том, что мужчины не могут пройти традицию мехенди, и что она является исключительно женской привилегией.
Церемонию посетили только самые близкие для пары люди
Мадираджу и Шах со своими матерями.
Всего на торжество пара пригласила около 20-30 людей, среди которых были родители самих женихов. Мадираджу также отметил, что самой лучшей частью торжества для него стал момент, когда его мать по-настоящему веселилась и отдыхала вместе с ними, окунаясь в индийские традиции.
«Я был рожден в очень традиционной, религиозной семье, в которой многое было под запретом, так же, как и выход из зоны комфорта. Однако после того, как моя мама посетила Америку, многое изменилось. Она увидела, так сказать, другую сторону жизни. Она попробовала вкуснейшие блюда, а также новую, дизайнерскую одежду, и мне было приятно знать, что ей это понравилось. Этот момент был для меня очень значимым и особенным», – отметил жених.
Пара также провела традиционную церемонию в индуистском храме
На их официальной церемонии присутствовало около 50 гостей.
Индия – одна из немногих стран, которая до последнего удерживала запрет на однополые связи вплоть до 2018 года. Тогда же Верховный суд наконец-то отменил одну из норм закона, которая предусматривала наказание для однополых пар в виде десяти лет лишения свободы. Впрочем, Индия и по сей день не считается страной, в которой до конца легализированы однополые связи. К тому же, браки между однополыми парами там по сей день не признаются, что значительно уменьшает количество религиозных, традиционных церемоний, проводимых в этой стране.
Семья сыграла большую роль на свадьбе.
Впрочем, пара Шаха и Мадираджу смогла провести гораздо более яркую и красочную церемонию в Нью-Джерси. В сам храм, в котором проходило действо, пара пригласила немного гостей, среди которых были как друзья, так и знакомые. Женихи также отметили, что им пришлось существенно сократить список гостей, поскольку было невероятно сложно планировать что-то заранее. Ко всему прочему, им пришлось попотеть и побегать по городу в поисках хорошей одежды для приглашенных гостей.
Финальной частью церемонии стал прием Сангит
Вечеринка Сангит.
Как правило, Сангит проводится перед свадьбой и представляет собой танцевальную вечеринку для будущей семейной пары. Однако Шах и Мадираджу решили провести её позже, в самом конце своего дня. Также пара хотела, чтобы вечеринка прошла как можно более спокойно и непринужденно, и для этого арендовала зал в индийском ресторане в стиле фьюжн Pondicheri.
Пара разработала свои собственные наряды для Sangeet.
«Все привыкли к тому, что свадьба – это классическая, скучная и однотипная церемония с одним и тем же сценарием. Мы не хотели, чтобы наш день был таким же формальным и унылым, а наша свадьба – стереотипной. Поэтому мы отказались от декоратора, от планировщика и всё делали своими силами. Мы даже цветы забирали самостоятельно из супермаркета Whole Foods и остались этим вполне довольны», – добавил Мадираджу.
Пара самостоятельно занималась планированием своих нарядов, а также одежды для своих близких и родных. Основной праздничный ансамбль им помогала создавать Анита Донгре, а за мехенди отвечал магазин Bohame.
Фотографии со свадьбы пары в социальных сетях быстро стали вирусными
Свадебные фотографии пары стали вирусными.
Пост в Инстаграм, который Шах написал в день свадьбы, на сегодняшний день набрал свыше 20 тысяч лайков и комментариев. Пара также сообщила, что получала массу приятных сообщений, а также поздравлений со свадьбой, в которых люди говорили о том, что они делают важное дело. Пара же отметила, что они просто отмечали свой день и не ставили за цель сделать это революционным событием.
«Мы просто проводили наш день с самыми близкими для нас людьми. Нам кажется, что социальные сети – это нечто ошеломляющее, что помогло нашим снимкам и нашей истории стать настоящим национальным достоянием», – отмечает Шах.
Свою популярность, которая свалилась на них неожиданно, пара использует в благих целях. Когда их фото только-только начали вируситься, Шах отвечал на каждый комментарий, говоря о том, что ему не хотелось бы, чтобы кто-то почувствовал себя обделенным или забытым.
Мадираджу и Шах со своими семьями.
Сегодня они используют свой Инстаграм, чтобы поддерживать многие однополые пары, благодаря чему они тоже заключают счастливые и крепкие браки.
Пара также отмечает, что не имеет значения, где и как происходит свадьба, будет она религиозной или нет, ведь самое важное – это быть счастливым: «Самое важное – это даже не место проведения свадьбы, даже если это будет задний двор вашего домика. Самое важное – это то, что у вас есть вторая половинка и этот счастливый момент. Вам не нужно идти в церковь или храм, чтобы заключить брак, и чтобы он стал официальным. Вы можете сделать это где только захотите».
Пара активно ведет свои социальные сети и помогает окружающим
Они активно ведут социальные сети и общаются со своими подписчиками.
Однажды Шах заявил о том, что чувствует ответственность на себе и хочет помочь другим людям в принятии себя и своей любви к другим: «Мы чувствуем себя ответственным за это, и мы рады, что имеем возможность рассказать собственную историю, которая для многих может стать призывом к действию. Мы хотим, чтобы это было важным для кого-то».
Пара также запустила свой Ютуб канал после того, как набрала безумную популярность. Там они рассказывают о том, какими на самом деле являются однополые отношения, на что они похожи и почему не стоит их стесняться.
«Я думаю, что самое сложное в Индии – это представить двух мужчин или женщин, которые живут вместе, как пара. Потому что в этой стране эта тема под запретом и абсолютно чужда современному обществу. Индусы не могут представить себе двух мужчин, которые живут в браке, поэтому у них частенько возникает множество вопросов, вплоть до того, кто из нас двоих чаще всего моет посуду в доме», – замечает Мадираджу.
Пара также занимается тем, что отвечает на вопросы своих читателей в каждом новом видео.
Мадираджу заявил, что лучшая часть брака – это возможность больше не прятаться
Пара запустила канал на YouTube.
Пара говорит о том, что теперь они, наконец, могут почувствовать себя нормальными, что они больше не чувствуют неловкости или беспокойства, когда они говорят с кем-то о себе или о своей половинке.
Свадьба принесла чувство облегчения.
«Когда мы впервые вышли из шкафа и признали, что мы пара, которая планирует свадьбу, люди вокруг задавали множество вопросов и смотрели на нас с осуждением. Это заставляло нас задаваться вопросом, а произойдет ли это когда-нибудь с нами вообще. После того, как мы поженились, мы, наконец, можем почувствовать себя спокойно и комфортно, и полностью сосредоточиться на реальной жизни», – заявляет пара.
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