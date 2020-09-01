Обычаи и традиции разных культур

Мир наполнен уникальными и яркими культурами. Разные культуры имеют самые разные обычаи и традиции. Некоторые из этих обычаев могут быть восхитительны, а некоторые могут шокировать.
1. Таароф
Таароф — это иранская практика демонстрации жестов уважения и почтения. Например, в некоторых учреждениях считается нормальным, когда продавец отказывается принимать плату от покупателя более высокого социального статуса. Покупатель, с свою очередь, понимает, что правильно будет настоять на оплате. Продавец может отказаться принимать плату несколько раз, прежде чем позволит клиенту оплатить покупку. Эти правила могут быть очень запутанными, особенно для несчастных иностранных покупателей. Таароф также может распространяться и на социальные приглашения. Понятно, что в иранской культуре приглашения в свой дом, неважно по какому поводу, является простой формальностью. И если такое приглашение принять, то это может поставить хозяина дома (который, возможно, вовсе не хотел видеть вас у себя) в крайне неловкое положение.
2. Пагмамано
Пагмамано — это особый филиппинский жест, символизирующий уважение к старшим. Выглядит он как поклон, но во время поклона кланяющийся прижимает руку старшего к своему лбу. Жест этот распространен не только на Филиппинах, но и в некоторых частях Индонезии и Малайзии. Говорят, что жест был позаимствован у китайцев, и случилось это несколько веков назад, когда филиппинцы только начали привыкать к китайским путешественникам и торговцам. Этим жестом дети на семейных праздниках часто просят благословения у старших. Данный обычай уважительного обращения к старшим обычно сопровождается использованием определенных слов. К примеру, выражение «Ano yun?» — это обычная фраза, с которой обращаются к равному. А вот выражение «Ano po yun?» призвано продемонстрировать уважение к человеку, которому адресовано обращение. Если старший, или человек с более высоким социальным статусом задает вопрос, ему отвечают «оро» в знак согласия, а не «оо» (обычное филиппинское «да»).
3. Байянихан
Еще одним уникальный аспект культуры Филиппин — практика под названием «байянихан». Так называют процедуру перемещения жилого дома на новое место. Это действительно феерическое зрелище, когда сельские жители собираются для того, чтобы в буквальном смысле взять, поднять сооружение, и перетащить его на определенное расстояние. Иногда это делают для того, чтобы дом не попал под оползень или в наводнение. Однако иногда это делают просто для того, чтобы угодить хорошим соседям. Байянихан практикуется в основном в сельской местности, поскольку дома там как правило сделаны из легких материалов, таких как бамбук и пальма. В черте города такое проделать довольно сложно из-за разных препятствий в виде баскетбольных и детских площадок. Да и поднять городской дом практически невозможно.
4. Мудры
Мудры — это определенные жесты, уникальные для индуизма и буддистских культур, и распространены они прежде всего в Индии. Более 500 разнообразных чувств могут быть выражены тем, как человек двигает руками или пальцами. Считается, что эти движения дают возможность человеку управлять потоком «праны», или жизненной энергии, и концентрировать свое внимание на какой-то определенной цели. Мудры можно заметить, разглядывая буддийские статуи, картины, или посмотрев на йога во время медитации. Мудра «гьяна» — это когда кончики большого и указательного пальцев соединяются, в то время как остальные пальцы остаются прямыми. Она способствует ясности ума и спокойствию, что сделало ее наиболее популярной мудрой, используемой во время медитации. Мудра «абхайя» (простой подъем правой руки вверх, ладонь при этом открыта, пальцы выпрямлены) обладает почти универсальным значением, которое встречается в других культурах и религиях. Эта мудра связана с сердечной чакрой, и призвана продемонстрировать открытость и честность намерений. Мудра «агни» (кончики большого и среднего пальца соединяются, остальные пальцы прямые) символизирует огонь, и способствует улучшению пищеварения.
5. Опоздания
В разных частях света опоздание считается серьезным проступком, однако это правило не относится к Южной Америке. Например в Чили, если хозяин сказал, что обед подадут в 20:00, гости начинают собираться к 20:15, или даже к 20:30. Если прийти вовремя или чуть раньше, то хозяин может оказаться неподготовленным, а гость будет считаться очень нетерпеливым, плюс хозяин может решить, что он пришел только для того, чтобы поесть. В Эквадоре опоздание минут на 15–20 считается «прибытием вовремя», а бразильцы вообще считают время очень «гибким» и потому приходят, когда вздумается. Даже некоторые штаты США переняли эти традиции, поскольку значительную часть населения там составляют иммигранты из указанных выше стран, и они привезли свои традиции с собой. В Майами, к примеру, ужин принято подавать довольно поздно, да и гости там менее пунктуальны, чем в других частях страны.
6. Молочные зубы и «зубная фея»
Существует несколько вариантов сказок о «зубной фее». Например в Дании «зубная фея» зовется Tann Fenn. Во многих культурах этот мифический персонаж на самом деле является мышью. Во Франции «фею» зовут «La Petite Souris», в Испании — «Ratoncito Perez», в Колумбии — «El Raton Miguelito». В Греции и Мавритании ребенок не просто оставляет молочный зуб под подушкой, он подбрасывает его так сильно, как только может, и непременно старается забросить его на крышу дома. В Греции сохранность молочного зуба обеспечивает сильные коренные зубы и удачу. А в Мавритании, если в хозяйстве есть петух, кричащий по утрам, то именно ему поручают хранить молочный зуб. Ямайским детям родители рассказывают страшные истории о теленке, который явится и убьет их, если они не положат свой молочный зуб в банку, и не потрясут этой банкой. Считается, что возникший шум способен отогнать теленка. А в Малайзии дети получают более «духовное» представление о выпавших молочных зубах. Свои зубы они хоронят в земле, поскольку считается, что каждая часть тела должна вернуться в землю. В Турции выпавшие молочные зубы используют для того, чтобы сделать детей теми, кого хотят видеть родители. К примеру, если родители желают, чтобы их чадо стало врачом, то молочный зуб может быть закопан возле больницы.
7. Бусидо и сэппуку
Моральный кодекс самураев, кодекс воинов Японии, подчеркивает лояльность, целостность и силу. Некоторые ученые и аналитики даже рекомендуют внедрение данного кодекса в мир бизнеса, особенно если учесть массу проблем, возникающих перед корпорациями сегодня. Вести дела, вдохновляясь моральным кодексом самураев, означает работать честно и очень эффективно, в соответствии с интересами своего начальника и общества. А вот у сэппуку, или ритуального самоубийства, принятого у самураев, на такая положительная и однозначная репутация. Данная практика особенно сильно подвергалась критике в годы Второй мировой войны, когда тысячи японских солдат решали продолжить самурайские традиции, и предпочитали самоубийство плену. Подобные вещи происходят даже сегодня. Среди наиболее известных случаев можно отметить самоубийство Юкио Мишимы, которое он совершил в 1970-м году в знак протеста против военной политики Японии, и самоубийство Масахару Нонака, которое он совершил в 1999-м году после того, как его уволили. В Корее, если человек чувствует невыносимую вину и позор в связи с какой-либо трагедией, он порой тоже не видит никакого иного выхода, кроме как лишить себя жизни. Когда 16 апреля 2014-го года паром «Севол» затонул из-за ошибки капитана и сотни студентов погибли, заместитель руководителя компании покончил с собой, поскольку не смог жить дальше с огромным чувством вины.
8. Хака
Хака — это традиция народа маори из Новой Зеландии. Это особый танец, включающий в себя гортанный вой, громкое пение, топание, хрюкание, цокание языком и свирепое выражение лица. Все это делается для того, чтобы вселить ужас в сердце противника. Сегодня хаку исполняют национальные спортивные команды Новой Зеландии по регби. Например, национальная команда «All Blacks» исполняет хаку перед каждой игрой. А во время турнира FIBA в 2014-м году национальная баскетбольная команда «Tall Blacks» тоже исполнила хаку, чем привела в изрядное замешательство своих американских соперников. Однако хака — это не просто боевой танец. Хака может включать в себя стихи, в ней может рассказываться история племени, с ее помощью могут передаваться древние знания, а еще она может использоваться для демонстрации уважения или в качестве приветствия. Ярким примером этого является случай, произошедший после съемки трилогии «Властелин колец», которую, как известно, снимали в Новой Зеландии и в съемках которой участвовало множество местных актеров. Вигго Мортенсен в ходе съемок сам выполнял множество опаснейших трюков, за что его уважали все местные актеры. Поэтому в последний день съемок новозеландские актеры исполнили для него хаку в знак уважения.
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