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Обычаи и традиции разных культур

Мир наполнен уникальными и яркими культурами. Разные культуры имеют самые разные обычаи и традиции. Некоторые из этих обычаев могут быть восхитительны, а некоторые могут шокировать. Обычаи и традиции разных культур

1. Таароф


Таароф — это иранская практика демонстрации жестов уважения и почтения. Например, в некоторых учреждениях считается нормальным, когда продавец отказывается принимать плату от покупателя более высокого социального статуса. Покупатель, с свою очередь, понимает, что правильно будет настоять на оплате. Продавец может отказаться принимать плату несколько раз, прежде чем позволит клиенту оплатить покупку. Обычаи и традиции разных культур Эти правила могут быть очень запутанными, особенно для несчастных иностранных покупателей. Таароф также может распространяться и на социальные приглашения. Понятно, что в иранской культуре приглашения в свой дом, неважно по какому поводу, является простой формальностью. И если такое приглашение принять, то это может поставить хозяина дома (который, возможно, вовсе не хотел видеть вас у себя) в крайне неловкое положение.

2. Пагмамано


Пагмамано — это особый филиппинский жест, символизирующий уважение к старшим. Выглядит он как поклон, но во время поклона кланяющийся прижимает руку старшего к своему лбу.
Жест этот распространен не только на Филиппинах, но и в некоторых частях Индонезии и Малайзии. Говорят, что жест был позаимствован у китайцев, и случилось это несколько веков назад, когда филиппинцы только начали привыкать к китайским путешественникам и торговцам. Обычаи и традиции разных культур Этим жестом дети на семейных праздниках часто просят благословения у старших. Данный обычай уважительного обращения к старшим обычно сопровождается использованием определенных слов. К примеру, выражение «Ano yun?» — это обычная фраза, с которой обращаются к равному. А вот выражение «Ano po yun?» призвано продемонстрировать уважение к человеку, которому адресовано обращение. Если старший, или человек с более высоким социальным статусом задает вопрос, ему отвечают «оро» в знак согласия, а не «оо» (обычное филиппинское «да»).

3. Байянихан


Еще одним уникальный аспект культуры Филиппин — практика под названием «байянихан». Так называют процедуру перемещения жилого дома на новое место. Это действительно феерическое зрелище, когда сельские жители собираются для того, чтобы в буквальном смысле взять, поднять сооружение, и перетащить его на определенное расстояние. Иногда это делают для того, чтобы дом не попал под оползень или в наводнение. Однако иногда это делают просто для того, чтобы угодить хорошим соседям. Обычаи и традиции разных культур Байянихан практикуется в основном в сельской местности, поскольку дома там как правило сделаны из легких материалов, таких как бамбук и пальма. В черте города такое проделать довольно сложно из-за разных препятствий в виде баскетбольных и детских площадок. Да и поднять городской дом практически невозможно.

4. Мудры


Мудры — это определенные жесты, уникальные для индуизма и буддистских культур, и распространены они прежде всего в Индии. Более 500 разнообразных чувств могут быть выражены тем, как человек двигает руками или пальцами. Считается, что эти движения дают возможность человеку управлять потоком «праны», или жизненной энергии, и концентрировать свое внимание на какой-то определенной цели. Обычаи и традиции разных культур Мудры можно заметить, разглядывая буддийские статуи, картины, или посмотрев на йога во время медитации. Мудра «гьяна» — это когда кончики большого и указательного пальцев соединяются, в то время как остальные пальцы остаются прямыми. Она способствует ясности ума и спокойствию, что сделало ее наиболее популярной мудрой, используемой во время медитации. Мудра «абхайя» (простой подъем правой руки вверх, ладонь при этом открыта, пальцы выпрямлены) обладает почти универсальным значением, которое встречается в других культурах и религиях. Эта мудра связана с сердечной чакрой, и призвана продемонстрировать открытость и честность намерений. Мудра «агни» (кончики большого и среднего пальца соединяются, остальные пальцы прямые) символизирует огонь, и способствует улучшению пищеварения.

5. Опоздания


В разных частях света опоздание считается серьезным проступком, однако это правило не относится к Южной Америке. Например в Чили, если хозяин сказал, что обед подадут в 20:00, гости начинают собираться к 20:15, или даже к 20:30. Если прийти вовремя или чуть раньше, то хозяин может оказаться неподготовленным, а гость будет считаться очень нетерпеливым, плюс хозяин может решить, что он пришел только для того, чтобы поесть. Обычаи и традиции разных культур В Эквадоре опоздание минут на 15–20 считается «прибытием вовремя», а бразильцы вообще считают время очень «гибким» и потому приходят, когда вздумается. Даже некоторые штаты США переняли эти традиции, поскольку значительную часть населения там составляют иммигранты из указанных выше стран, и они привезли свои традиции с собой. В Майами, к примеру, ужин принято подавать довольно поздно, да и гости там менее пунктуальны, чем в других частях страны.

6. Молочные зубы и «зубная фея»


Существует несколько вариантов сказок о «зубной фее». Например в Дании «зубная фея» зовется Tann Fenn. Во многих культурах этот мифический персонаж на самом деле является мышью. Во Франции «фею» зовут «La Petite Souris», в Испании — «Ratoncito Perez», в Колумбии — «El Raton Miguelito». В Греции и Мавритании ребенок не просто оставляет молочный зуб под подушкой, он подбрасывает его так сильно, как только может, и непременно старается забросить его на крышу дома. В Греции сохранность молочного зуба обеспечивает сильные коренные зубы и удачу. А в Мавритании, если в хозяйстве есть петух, кричащий по утрам, то именно ему поручают хранить молочный зуб. Обычаи и традиции разных культур Ямайским детям родители рассказывают страшные истории о теленке, который явится и убьет их, если они не положат свой молочный зуб в банку, и не потрясут этой банкой. Считается, что возникший шум способен отогнать теленка. А в Малайзии дети получают более «духовное» представление о выпавших молочных зубах. Свои зубы они хоронят в земле, поскольку считается, что каждая часть тела должна вернуться в землю. В Турции выпавшие молочные зубы используют для того, чтобы сделать детей теми, кого хотят видеть родители. К примеру, если родители желают, чтобы их чадо стало врачом, то молочный зуб может быть закопан возле больницы.

7. Бусидо и сэппуку


Моральный кодекс самураев, кодекс воинов Японии, подчеркивает лояльность, целостность и силу. Некоторые ученые и аналитики даже рекомендуют внедрение данного кодекса в мир бизнеса, особенно если учесть массу проблем, возникающих перед корпорациями сегодня. Вести дела, вдохновляясь моральным кодексом самураев, означает работать честно и очень эффективно, в соответствии с интересами своего начальника и общества. Обычаи и традиции разных культур А вот у сэппуку, или ритуального самоубийства, принятого у самураев, на такая положительная и однозначная репутация. Данная практика особенно сильно подвергалась критике в годы Второй мировой войны, когда тысячи японских солдат решали продолжить самурайские традиции, и предпочитали самоубийство плену. Подобные вещи происходят даже сегодня. Среди наиболее известных случаев можно отметить самоубийство Юкио Мишимы, которое он совершил в 1970-м году в знак протеста против военной политики Японии, и самоубийство Масахару Нонака, которое он совершил в 1999-м году после того, как его уволили. В Корее, если человек чувствует невыносимую вину и позор в связи с какой-либо трагедией, он порой тоже не видит никакого иного выхода, кроме как лишить себя жизни. Когда 16 апреля 2014-го года паром «Севол» затонул из-за ошибки капитана и сотни студентов погибли, заместитель руководителя компании покончил с собой, поскольку не смог жить дальше с огромным чувством вины.

8. Хака


Хака — это традиция народа маори из Новой Зеландии. Это особый танец, включающий в себя гортанный вой, громкое пение, топание, хрюкание, цокание языком и свирепое выражение лица. Все это делается для того, чтобы вселить ужас в сердце противника. Обычаи и традиции разных культур Сегодня хаку исполняют национальные спортивные команды Новой Зеландии по регби. Например, национальная команда «All Blacks» исполняет хаку перед каждой игрой. А во время турнира FIBA в 2014-м году национальная баскетбольная команда «Tall Blacks» тоже исполнила хаку, чем привела в изрядное замешательство своих американских соперников. Однако хака — это не просто боевой танец. Хака может включать в себя стихи, в ней может рассказываться история племени, с ее помощью могут передаваться древние знания, а еще она может использоваться для демонстрации уважения или в качестве приветствия. Ярким примером этого является случай, произошедший после съемки трилогии «Властелин колец», которую, как известно, снимали в Новой Зеландии и в съемках которой участвовало множество местных актеров. Вигго Мортенсен в ходе съемок сам выполнял множество опаснейших трюков, за что его уважали все местные актеры. Поэтому в последний день съемок новозеландские актеры исполнили для него хаку в знак уважения.

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