Обычаи и традиции разных культур

С нами не соскучишься!

Мир наполнен уникальными и яркими культурами. Разные культуры имеют самые разные обычаи и традиции. Некоторые из этих обычаев могут быть восхитительны, а некоторые могут шокировать.





1. Таароф

2. Пагмамано

3. Байянихан

4. Мудры

5. Опоздания

6. Молочные зубы и «зубная фея»

7. Бусидо и сэппуку

8. Хака