Новая находка археологов в Иерусалиме может пролить свет на жизнь Израиля до римской оккупации

К Стене Плача каждый год стекаются миллионы верующих и туристов.

Техила Садиэль, археолог Управления древностей Израиля, работает над раскопками подземной системы, высеченной в скале под 1400-летним зданием у Западной стены в Старом Иерусалиме , 19 мая 2020 года.

В комнатах были найдены остатки масляных ламп и много других предметов.

Техила Садиэль показывает керамическую вазу периода Омейядов (7-8 век н.э.)

Артефакты, найденные в подземных камерах возле Западной стены, датируются периодом Второго Храма (6 век до н.э.-1 век н.э.)

Тоннель Западной Стены.

Археологи заняты выяснением точного предназначения этих камер.