Новая находка археологов в Иерусалиме может пролить свет на жизнь Израиля до римской оккупации

Многие столетия Стена Плача является одним из главных символов веры и надежды сотен поколений евреев. Это самое священное место в иудаизме, место паломничества и молитв. Ведь это единственное, что сохранилось даже не от самого Храма, а от его укреплений вокруг Храмовой горы. Сюда приходят оплакивать разрушенную римлянами святыню. Недавно археологи нашли возле этой стены целую серию таинственных подземных камер, полных древних артефактов. Что же было найдено в этих комнатах, которым, по оценкам экспертов около 2000 лет и каково было их предназначение?
Самым ранним источником, где упоминается Стена Плача, является документ, датирующийся 4 веком. На иврите название её звучит, как «Котэль Маарави», что в переводе значит «Западная Стена». Стеной Плача это место стало называться потому что сюда приходят верующие иудеи и оплакивают разрушенный Храм. Говорят, что иногда на Стене выступают капли воды, как будто слёзы. Такое явление было в последний раз в 1940 году.
К Стене Плача каждый год стекаются миллионы верующих и туристов.
В начале 20 века, с началом Сионистского движения, Западная Стена стала одной из причин конфликтов между евреями и мусульманами. Ежедневно к этому месту стекаются тысячи туристов, паломников. Кроме молитв принято оставлять в щелях Стены записочки с просьбами Богу. Таких записок каждый год бывает около миллиона. Два раза в год их собирают и закапывают в землю на Елеонской (Масленичной) горе. Стена и территория около неё разделены надвое. Левая часть — для мужчин, а правая — для женщин. На мужской можно отмечать празднества, танцевать, петь, а на женской только молиться и вкладывать записки.
У Западной стены, произошло захватывающее для археологов и историков событие — открытие подземных камер. Это так ценно тем, что в таком месте, заселённом в течение тысячелетий, одни строения были построены поверх других. В Иерусалиме со Стеной Плача именно тот случай.
В прошлом году израильские археологи начали раскопки большого здания, близ Западной Стены. Построено оно было в конце византийской эпохи, в период с 4 по 14 века. Это здание с ровным белым мозаичным полом. Когда археологи начали раскопки, то обнаружили, что в скале, на которой стоит здание, вырезано несколько небольших комнат.
Техила Садиэль, археолог Управления древностей Израиля, работает над раскопками подземной системы, высеченной в скале под 1400-летним зданием у Западной стены в Старом Иерусалиме, 19 мая 2020 года.
В комнатах были найдены остатки масляных ламп и много других предметов.
В некоторых из этих подземных камер исследователи нашли остатки масляных ламп и другие предметы. По ним археологи определили возраст этих помещений — это около 2000 лет. Барак Монниккендам-Гивон, ведущий археолог проекта, отметил, что они никогда не видели таких обширных подземных построек в городе. Команда сразу затруднялась сказать, для какой цели могли служить эти камеры.
Техила Садиэль показывает керамическую вазу периода Омейядов (7-8 век н.э.)
Артефакты, найденные в подземных камерах возле Западной стены, датируются периодом Второго Храма (6 век до н.э.-1 век н.э.)
Комнаты находятся очень близко, всего в 30 метрах от святого места, которое евреи знают, как Храмовую гору, а мусульмане называют - Харам аш-Шариф. Это место - самое священное в городе для евреев и третье по величине для последователей ислама. Храмовая гора в разные времена была также важным религиозным местом для греков, римлян, англичан, крестоносцев, византийцев, вавилонян, израильтян и османов. Все они в своё время боролись за то, чтобы владеть и править городом Давида.
В опубликованных заявлениях Фонда наследия Западной стены и Управления древностями Израиля, говорится, что этот подземный комплекс представляет собой две комнаты и внутренний двор. Всё это находилось под зданием, было брошенным и забытым в течение примерно 1400 лет.
Комнаты были высечены на разных уровнях из камня и соединены резными лестницами. В стенах есть ниши, которые, вероятно, служили местом для хранения вещей, полками, держателями фонарей и даже дверными косяками. Монниккендам-Гивон отметил, что когда камеры были созданы, они были довольно близки к тому, что раньше было гражданским центром старого Иерусалима. Команда археологов считает, что улица была всего в нескольких метрах, и действовала как проезд, связывающий город с Храмовой горой.
Тоннель Западной Стены.
Это потрясающее открытие - редкий кусочек истории древнего Иерусалима. Большая часть этого священного величественного города была разрушена в 70 году нашей эры воинами римского императора Тита. Таким образом было подавлено еврейское восстание против владычества Рима. Спустя несколько десятилетий после того, как восстание было подавлено, римляне начали восстанавливать город по своему вкусу.
Несмотря на то, какая историческая ценность может скрываться в этом открытии, пока не ясно для чего предназначены эти помещения. Исследователи озадачены. В камерах было обнаружено множество артефактов, но пока их недостаточно, чтобы помочь археологам сформировать убедительную теорию о том, было ли это жильё, тюрьма, хранилище или убежище.
Археологи заняты выяснением точного предназначения этих камер.
Камеры, вырезанные из скалы, такие как эти, очень необычны для этого места и периода времени. Большинство жителей тогда жили в домах, построенных из каменных блоков, а не вырезанных из твердого камня. Археологи также надеются узнать больше о византийском здании, которое было построено на вершине комплекса. Пока о нём известно только то, что оно было разрушено в результате землетрясения в начале 11 века.
Команда будет тщательно изучать артефакты, которые они нашли в загадочных подземных комнатах у западной стены. Археологи уверены, что они способны пролить свет не только на саму находку, но и на то, на что была похожа жизнь в Иерусалиме, до римской оккупации.
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