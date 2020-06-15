Любопытные факты о Норвегии

Каждое государство в мире обязательно преподносит путешественникам и новым жителям сюрпризы. Например, Норвегия. По словам бывалых туристов, они при каждом посещении открывают для себя удивительные особенности этой северной страны. Об этих интересных впечатлениях и пойдёт речь в данном посте.



В Норвегии природа для народа. Право беспрепятственного пользования природными ресурсами регламентировано специальным законом. Но и люди очень бережно и ответственно относятся к окружающему миру, хотя отправляются в походы очень часто. У норвежцев даже есть определённое слово friluftsliv, которое означает «жизнь на природе» Норвегия славится на весь мир потрясающим богатством водоёмов. Чтобы порыбачить, сюда едут многие любители этого хобби. Если вы решили удить рыбу в море и фьордах, то лицензия вам не потребуется, а вот если – в пресноводных водоёмах, то извольте приобрести разрешение в почтовых отделениях или на официальном сайте. В законе закреплены нормы улова: один человек имеет право на вывоз 15 килограммов филе, и ещё на одну крупную рыбу. В июле жизнь во всей Норвегии практически останавливается. Пустеют улицы, закрываются многие учреждения, не работают детские сады. Это происходит потому, что почти все жители страны идут в это время в ежегодные отпуска.

По закону, норвежцы имеют право на пять недель отдыха, три из которых они должны взять в июле. Многие жители Норвегии разъезжаются кто куда: одни погреться на солнышке на юге Европы, другие, ближе к природе в горы. Так что, если вы собрались в Норвегию в июле, то имейте в виду, что обращаться в любые учреждения практически бесполезно. И ещё не стоит приезжать сюда в октябре и ноябре, иначе вас постигнет сильное разочарование, ведь в эти два месяца в Норвегии почти всегда очень плохая погода. В Норвегии много домов, которые как будто сошли со страниц сказок. Крыши, покрытые травой, появились здесь в начале XIX века. Такая торфяная кровля очень хорошо сохраняет тепло, не перегревается в летнее время и обеспечивает отличную звукоизоляцию. И огромный плюс травяной крыши, что ей не страшны почти никакие ветра. Состав такой кровли сложен: сначала идёт слой из сухой коры, которую промазывали овечьим жиром, сверху укладывали торф, на него солому, и всё это покрывали мхом. Трава постоянно нуждается в увлажнении , чему способствуют частые осадки в стране. У тех, кто переехал жить в Норвегию, сначала создаётся впечатление, что люди здесь почти не работают. Детей из детских учреждений забирают уже в 16 часов. Примерно до 17 часов на дорогах и в супермаркетах не протолкнуться, а потом все отправляются на семейный ужин. По закону, рабочий день в Норвегии длится 7.5 часа, но офисы в основном работают по 6-7 часов. Люди освобождаются довольно рано, из-за того, что начинают рабочий день, иногда даже в 7 утра. Больничные здесь берут только по очень вескому поводу. Если норвежец немного приболел он может взять 3 дня, причём никаких справок работодателю предоставлять не нужно. В течение года каждый имеет право на двенадцать таких «больничных» дней.Обучение младших школьников происходит в основном в игровой форме, иногда даже разыгрываются целые спектакли. Если школа расположена далеко от места жительства ребёнка, то к месту учёбы его доставит автобус или такси. Причём дальность считается так: для начальных классов – это два километра, для более старших – четыре километра. Чтобы привить детям любовь к природе два раза в неделю всем классом они ходят в походы, иногда даже на целый день. Но есть и большой недостаток в учебном процессе – в школах совсем не кормят. Поэтому детям приходится брать еду из дома.Но не только школьники берут еду с собой, так поступают и их родители. В Норвегии принято каждое утро собирать матлакке (коробку) на целый день. Чаще всего туда кладут разнообразные бутерброды, овощи и фрукты. Когда норвежцы отправляются в поход, у них есть обычай делать периодически небольшие остановки, и открыв свои коробки: перекусывать и любоваться природой. У каждого народа есть специфические блюда, которые не каждый рискнёт попробовать. У норвежцев тоже такие имеются: во-первых, кровяные блины, при приготовлении, в которые добавляют оленью кровь, во-вторых, баранья голова, которую просто варят и подают с гарниром, и наконец «старый сыр» с плесенью, который своим запахом может отравить половину квартала. Ну и нельзя не сказать о лютефиксе – вяленой специальным способом рыбе, источающей крайне неприятный запах. Так как доходы населения в Норвегии достаточно высокие, то и цены на медицинские услуги не кажутся такими уж большими. Обычное плановое посещение семейного врача стоит 250 крон (25 Евро), врачи узкой специализации стоят чуть дороже . Если вы уже потратили на медицинские манипуляции 200 тысяч крон (200 Евро) в году, то вам выдадут карту, которой вы сможете оплачивать все дальнейшие расходы на врачей и лекарства.В Норвегии всё очень дорого, но это так кажется туристам. Местные жители так не считают, так как средняя заработная плата составляет 4-7 тысяч Евро ежемесячно. Но норвежцы всё равно стараются экономить буквально на всём: на отоплении, на воде и даже на туалетной бумаге. Некоторые сдают бутылки и банки, которые складывают в специальные мусорные контейнеры отдельно от другого мусора. Норвежцы придумали прекрасный способ знакомств в супермаркетах. На входе стоят специальные серые корзинки, на которых написано «только одиноким». Если человек стесняется подойти, ведь нельзя быть уверенным, что понравившийся человек свободен, то корзинка даст понять, что можно попробовать познакомиться . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: