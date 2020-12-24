8 советских гениев, которым медики поставили диагноз «шизофрения»

Константин Циолковский

Его гению было слишком тесно в этом мире.

Слабый слух был серьезным препятствием в общении.

Чудаковатость оказалась шизофренией.

Даниил Андреев

Окружающий его мир явно блек на фоне его фантазий.

С женой Аллой.

В заключении он продолжал писать.

Екатерина Савинова

Фрося сделала ее знаменитой.

Евгений Ташков и Екатерина Савинова.

Павел Филонов

Автопортрет.

Одна из работ художника.

Велемир Хлебников

С детства демонстрировал особенные способности.

Взгляд литератора выдавал как его гениальность, так и болезнь.

Юрий Каморный

Яркая внешность помогла сделать карьеру, но и сломала жизнь.

Он был востребованным актером, чья смерть вызвала много шуму.

Даниил Хармс

Любой его поступок воспринимался как эпатаж.

Взгляд выдает его необычную натуру.

Валентина Караваева

Потеря красоты стала для нее роковой.