8 советских гениев, которым медики поставили диагноз «шизофрения»

Великие и ужасные, их гениальность не просто была сродни болезни, а была ею. Личности, которые определили историческое лицо своего времени, изменили мышление своих современников и оставили неизгладимый след, нередко страдали различными формами шизофрении. Однако для потомков их диагноз скорее остался «особой формой мышления», благодаря которой им и удалось достичь огромных успехов в сфере литературы, кино, театра и науки.
Константин Циолковский
(1857-1935) – ученый, изобретатель, родоначальник советской космонавтики.
Его гению было слишком тесно в этом мире.
Будущий ученый еще с самого детства отличался от своих сверстников. После перенесенной скарлатины он потерял слух и не смог учиться в обычной школе. Это сделало его нелюдимым, слишком осторожным и даже испуганным. У него была установлена трубка, по которой он мог слышать, но слабый слух ему компенсировала отличная память.
Социофоб по натуре, на протяжении всей жизни он удивлял окружающих своими выходками, иногда обращаясь к ним через надписи, которые он устанавливал на крыше своего сарая. Например, это могло быть: «Жители Калуги, мы разучились любоваться звездами!» или «Завтра день почитания облаков».http://funhere.ru/?p=15860
Слабый слух был серьезным препятствием в общении.
Все эти странности были неспроста, уже после 30 у него были изменения в психике, которые выражались страхом перед людьми. К тому же в семейном анамнезе у ученого уже бывали такие случаи. Его коллеги по школе относились к нему со снисходительностью, граничащей с пренебрежением. Он отказывался от посиделок, не пил, не принимал подарки от учеников.
Он чувствовал и осознавал свою болезнь и часто, во время обострений, когда он мучился от депрессии (особенно во время построения первых теорий) и был уверен, что небесные силы выбрали его для того чтобы привнести в этот мир новые знания, а он как назло глух, нелюдим и чудаковат.
Чудаковатость оказалась шизофренией.
Он постоянно желал выйти в связь с космосом, ему мерещились фигуры гуманоидов. Он предполагал, что на Земле обитают иные формы жизни, которые невидимы остальным людям, но выходят на связь с ученым, передавая ему ценные знания. Он был уверен, что люди могут переселиться на другие планеты и если бы не эта неоднозначная идея, возможно бы и не было иных открытый, сделанных в попытке доказать его главную теорию.
Психиатр, изучавший гений Циолковского однозначно утверждает, что без его мышления за пределами человеческих границ разума, гениальных открытий бы не было. При этом у него был полный набор симптомов, характерный для шизофреника – галлюцинации, странности мышления, рождение маловероятных комбинаций и ассоциаций. Последнее кстати характерно как для шизофреников, так и для тех, кто изобретает что-то новое.
Даниил Андреев
(1906-1959) – философ, поэт, писатель.
Окружающий его мир явно блек на фоне его фантазий.
В современных условиях, педагоги бы может и забили тревогу и показали маленького Даниила психологу, но он рос в пору, когда система работала иным образом. Воспитывался он без матери, а ему сказали, что погибшие мама и бабушка улетели на небо. Тоскующий по родным мальчик не придумал ничего лучше, чем утопиться, чтобы организовать встречу с матерью. На тот момент ему было 6 лет, его успели спасти.
Его комнату украшала карта планеты, которую он придумал и нарисовал сам, но этого было мало, была создана история, вплоть до времен правления государей, нарисованы их портреты. Эта иная, параллельная реальность, присутствие которой он все время ощущал, была рядом на протяжении всей его жизни. Для психологов это один из симптомов разрушения личности.
С женой Аллой.
Уже когда он, окончив среднее учебное заведение, поступает в литературный институт, у него начинаются странности в поведении. К примеру, он отказывается носить обувь и может по снегу идти босиком, немало удивляя тех, кто попадался ему навстречу. Позже, чтобы не шокировать прохожих, он срезал с обуви подошву, чтобы визуально быть обутым, но все равно быть босым.
Он практически всю жизнь работал художником-оформителем, но те, кто знали его, утверждают, что он обладал какой-то невообразимой речью, мог сказать то, что обычный человек выразить словами был бы не в состоянии, постоянно в его лексиконе появлялись новые выдуманные слова и словосочетания.
В заключении он продолжал писать.
В 1947 году в его новом романе узрели антисоветскую пропаганду и ему предъявили обвинения, тогда то его супруга просит о проведении судебно-психиатрической экспертизы. Впрочем, она не приходит к какому-то однозначному выводу. Андреев все равно остается в тюрьме и все равно продолжает писать. В заключении его приступы усиливаются, он все чаще и чаще начинает проваливаться в иной, параллельный мир. Те, кто видели как он пишет говорили, что складывалось ощущение, что он не сочиняет, а едва едва успевает записывать за кем-то диктующим.
Есть мнение, что именно тюремная изоляция раскрыла возможности писателя, который физически был прикован к одному месту, а в мыслях был безграничен и заточение, отсутствие внешних связей лишь углубило его в мир фантазий.
Екатерина Савинова
(1926-1970) – советская киноактриса.
Фрося сделала ее знаменитой.
После того как она отказала именитому режиссеру и такому же ловеласу Ивану Пырьеву, ее карьера артистки пошла под откос, количество ролей сократилось, а сыграть что-то по-настоящему стоящее и вовсе не светило. Но ее супруг, тоже режиссер Евгений Ташков уж слишком сильно любил свою жену, чтобы допустить угасание ее таланта и жизнерадостности.
Фильм «Приходите завтра» и роль Фроси, которая стала культовой, была придумана специально для нее, да что там, она выступила прототипом. Однако уже во время работы над этим фильмом актриса жаловалась на здоровье, постоянно держалась определенная температура. Обследование не дало никаких особенных результатов, съемки продолжились.
Но внимательный супруг, который проводил все свое время около супруги, все же замечал за ней некоторые странности. То ей резко хотелось побыть в одиночестве, и она вела себя очень холодно, то неожиданно начала пугаться привычных доколе вещей и ситуаций. А потом и вовсе оказалось, что ей мерещатся голоса.
Евгений Ташков и Екатерина Савинова.
Советские врачи поставили ей диагноз «бруцеллез», якобы актриса заразилась, выпив необработанное парное молоко, на этом фоне у нее развивалась шизофрения.
Со временем течение болезни стало более тяжелым, она теряла память, переставала узнавать своих родных, но на улице обращалась к незнакомым людям, дарила им свои вещи. Она неоднократно лечилась в больницах и была практически под постоянным наблюдением сиделок. Но однажды ей удалось сбежать от нее, она уехала к сестре, там прибралась в квартире, сходила в церковь, написала прощальное письмо и наложила на себя руки.
Павел Филонов
(1883-1941) – художник-экспрессионист.http://funhere.ru/?p=15860
Автопортрет.
Его часто называют основателем аналитического искусства, самым выдающимся русским авангардистом. Но, что уж скрывать, в обычной жизни он был крайне странным человеком, а все, кто его знали, отзываются о нем как о человеке сплошь состоящим из странностей. Его аскетизм граничил с мазохизмом, он спал на голой кровати без матраса, причем она была железной, игнорировал отопление и ел очень редко и мало. Он мало разговаривал, был очень гордым и раздражительным.
При этом был до маниакальности патриотичен. Его рано заметили зарубежом, ему предлагались выставки и работа, но не соглашался на такие предложения и утверждал, что сначала на его работы должны посмотреть соотечественники. Но на родине он не был признан, при жизни его называли формалистом, который работал против рабочего класса.
Одна из работ художника.
Его аскетизм был не от хорошей жизни, часто ему не хватало денег даже на приобретение холста, и он писал маслом по картону. Среди студентов, которые периодически им интересовались и хотели у него учиться, он тоже пользовался неоднозначной славой. Его называли то шарлатаном, то гипнотизером одновременно. Художник умер от голода в 1941 году, так и не будучи признанным при жизни. У него была одна персональная выставка и то закрытая для показа, а в 30-е годы он участвовал в выставке «Художники РСФСР».
Сложно сказать чего больше в его картинах – гения или шизофреника, и то, и другое, переплетаясь, создает то, что до него не удавалось еще никому. Его картины нередко получают титул «картины шизофреников всех времен и народов».
Велемир Хлебников
(1885-1922) – поэт и прозаик, основатель русского футуризма.
С детства демонстрировал особенные способности.
Еще в школе, а если быть точнее в гимназии, Велемир сводил с ума учителей тем, что формулировал предложения совершенно странным образом, использовал необычные выражения, а одноклассники называли его блаженным.
Когда он уже стал литератором, то у него стала проявляться тяга к смене места нахождения, ему было мало пространства, он всегда стремился его расширить, изменить. Он постоянно был в разъездах, никто не мог определить логику, с которой он совершал ту или иную поездку и когда он вернется предугадать тоже было практически нереально. Он возил с собой наволочку, в которую складывал все, что написал по дороге. Обычно те, кто были в курсе его странностей, изымали его рукописи, если же этого не сделать, то все они пропадали.
Взгляд литератора выдавал как его гениальность, так и болезнь.
Друзья и его окружение оставили достаточно много информации о его привычках, поведении и странностях. Он не здоровался, а отдавал честь, причем выглядел всегда неопрятно и даже новую одежду за пару дней носки умудрялся превратить в нечто невообразимое. Умывался он долго, наливал в таз воду, макал кисти в воду и часами смотрел за тем, как вода стекает с его рук. Затем, зачерпнув, мог поднести к лицу, но, так и не донеся до него, разжимал руки, а затем энергично принимался вытираться.
Современные психологи называют этот синдром эмоциональной тупостью, он означает, что у шизофреника с этим синдромом нет никакого сочувствия, он к нему не способен. Однажды он бросил своего коллегу в тяжелом состоянии в поле, не оказав ему никакой помощи. Кроме этого он предпочитал сельскую жизнь городским удобствам и мог притащить в квартиру сено, чтобы было удобнее спать.
Юрий Каморный
(1944-1981) – актер театра и кино.
Яркая внешность помогла сделать карьеру, но и сломала жизнь.
Он был востребованным актером театра и кино, пользовался безумной популярностью у женщин, но сам был большим любителем выпить. Шумные компании, в которых он был желанным гостем, частые посиделки и свидания сделали свое дело, он стал запивать стрессы, а при его ненормированном и насыщенном графике работы это было делом постоянным.
Во время съемок фильмов он не пил, зато в перерывах позволял себе расслабиться. Одна из его знакомых, которая проводила с ним время после съемок, рассказывала, что уже после фильма «Игра без козырей» он стал вести себя странно. Ему все время казалось, что девушку хотят выкрасть, и он не позволял ей и на шаг отойти от себя.
Он был востребованным актером, чья смерть вызвала много шуму.
Психиатры утверждают, что такое маниакальное преследование бывает при параноидальной шизофрении, для которой характерны и приступы ярости. Так, в один из вечеров, соседи, услышав крики девушки, звавшей на помощь, вызвали милицию. Стражи порядка, вошедшие в квартиру увидели актера, угрожавшего девушке ножом. Он явно был не в себе и угрожал ей. Переговоры с милицией ни к чему не привели, девушка была ранена, а Каморный скончался от пулевых ранений до приезда скорой помощи.
Медики не обнаружили в крови актера ни алкоголя, ни каких либо других веществ, постфактум был поставлен диагноз «шизофрения», причиной развития которой стал алкоголь и стрессы.
Даниил Хармс
(1906-1942) – поэт и писатель.
Любой его поступок воспринимался как эпатаж.
Он с детства был необычным ребенком, удивлял музыкальным слухом, способностям к рисованию и тягой к необычным нарядам. Впрочем, это было только начало, он успеет придумать не только массу вычурных и удивительных нарядов, но и собственный алфавит, стихотворные заклинания и даже схему поведения. Тут уж было не до учебы, она была для него не так интересна, чем его собственный внутренний мир.
Его отчислили из техникума за его внешний вид, он выглядел слишком экстравагантно, что учебное заведение сочло недопустимым иметь такого студента в своих стенах. Манера одеваться доставляла ему массу проблем, периодически его забирали в полицию. Вполне вероятно, что Хармс, по современным меркам был одет и не странно и не вызывающе, но в тот момент царили иные модные правила, соблюдать которые он не собирался. Небольшая деталь – на щеке он рисовал зеленую собачку.
Взгляд выдает его необычную натуру.
Несмотря на то, что он писал для детей, самих детей он терпеть не мог. Не любил он и женщин, однако любовниц у него была масса, он умудрялся вступать в отношения даже с теми, с кем по законам морали должен был лишь кротко здороваться.
Несмотря на то, что он работал для детей, в его литературе все равно усмотрели антисоветскую деятельность, самого его отправили в ссылку. Там он перестает работать и писать, начинает увлекаться психологией и впоследствии сам попал на лечение в психиатрическую клинику. Там ему официально и поставили диагноз «шизофрения».
Валентина Караваева
(1921-1997) – актриса театра и кино.
Потеря красоты стала для нее роковой.
Она стала известной и востребованной актрисой после выхода фильма «Машенька». После него Валентину пригласили на главную роль в фильме «Небо Москвы». Съемки уже начались и вот в один день она очень опаздывала, водитель торопился и им не удалось избежать ДТП, актриса выжила, очень пострадало ее милое лицо. Это означало окончание ее карьеры.
Это стало серьезным ударом для психики девушки, она замкнулась, старалась и вовсе не выходить из квартиры. Соседи постоянно слышали, как она разговаривает, правда не могли понять с кем именно, ведь жила женщина одна и никто к ней не заходил.
Страшная тайна обнаружилась, когда коммунальщики совместно с полицией были вынуждены вскрыть квартиры актрисы – был затоп, а она не открывала. Вошедшие в квартиру обнаружили самодельную съемочную площадку, а саму актрису, плавающую вместе с катушками отснятого кинофильма, на полу. Оказалось, что она до самой смерти снимала саму себя на любительскую пленку.
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