Игорь Ляхович: как погиб последний советский солдат в Афганской войне

Описанная гибель

Специальный корреспондент некогда популярнейшего советского журнала «Огонек» Артем Боровик в начале февраля 1989 года был в Афганистане, он увековечил гибель военнослужащего парашютно-десантного полка Игоря Ляховича в своем журнальном очерке и впоследствии в книге «Спрятанная война».

Артем Боровик, в частности, писал, что из-за того, что разведчик Ляхович прежде служил в саперной роте, у него было прозвище Сапер. В течение двух месяцев перед февралем 1989-го Игорь Ляхович на 40-й заставе, где он служил, занимался поиском и обезвреживанием душманских мин.

Как подчеркивал журналист, Ляхович вместе с остальными военнослужащими его подразделения жил мыслью о скором возвращении на родину – к тому времени из Афганистана выводились последние подразделения Советской Армии, и все об этом знали.

Ляхович погиб 7 февраля 1989 года во время 15-часового перехода через перевал Саланг в районе кишлака Калтак. По информации журналиста Артема Боровика, колонну бронетехники и «Уралов» обстреляли пулеметным огнем со стороны заставы, которая недавно была передана «зеленым» – афганским союзникам «шурави». «Сапера» Игоря Ляховича ранило в шею навылет, пуля вышла из затылка.

Ляховича перевязали, вкололи ему промедол, поставили капельницу. На БПМ повезли в медпункт. По прибытии врач сказал, что пуля пробила Ляховичу шейные позвонки, перелом основания черепа. Воин умер от кровоизлияния в мозг. Фото на БТРе трупа погибшего десантника, завернутого в плащ-палатку, потом публиковалось как подтверждение того, что это был последний советский военнослужащий, отдавший свою жизнь при исполнении интернационального долга в Афганистане.