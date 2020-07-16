Игорь Ляхович: как погиб последний советский солдат в Афганской войне

Однако после 1989 года в Афганистане продолжали находиться десятки советских военнослужащих, большинство из которых погибли в этой стране.
Описанная гибель
Специальный корреспондент некогда популярнейшего советского журнала «Огонек» Артем Боровик в начале февраля 1989 года был в Афганистане, он увековечил гибель военнослужащего парашютно-десантного полка Игоря Ляховича в своем журнальном очерке и впоследствии в книге «Спрятанная война».
Артем Боровик, в частности, писал, что из-за того, что разведчик Ляхович прежде служил в саперной роте, у него было прозвище Сапер. В течение двух месяцев перед февралем 1989-го Игорь Ляхович на 40-й заставе, где он служил, занимался поиском и обезвреживанием душманских мин.Как подчеркивал журналист, Ляхович вместе с остальными военнослужащими его подразделения жил мыслью о скором возвращении на родину – к тому времени из Афганистана выводились последние подразделения Советской Армии, и все об этом знали.
Ляхович погиб 7 февраля 1989 года во время 15-часового перехода через перевал Саланг в районе кишлака Калтак. По информации журналиста Артема Боровика, колонну бронетехники и «Уралов» обстреляли пулеметным огнем со стороны заставы, которая недавно была передана «зеленым» – афганским союзникам «шурави». «Сапера» Игоря Ляховича ранило в шею навылет, пуля вышла из затылка.
Ляховича перевязали, вкололи ему промедол, поставили капельницу. На БПМ повезли в медпункт. По прибытии врач сказал, что пуля пробила Ляховичу шейные позвонки, перелом основания черепа. Воин умер от кровоизлияния в мозг. Фото на БТРе трупа погибшего десантника, завернутого в плащ-палатку, потом публиковалось как подтверждение того, что это был последний советский военнослужащий, отдавший свою жизнь при исполнении интернационального долга в Афганистане.
Был ли он последним
Судя по двухтомной «Книге памяти о советских воинах, погибших в Афганистане» (1995 год; информация для издания предоставлена Минобороны РФ), Игорь Ляхович последним погибшим военнослужащим из числа солдат, сержантов, старшин и офицеров Советской Армии в составе афганского ограниченного контингента не был – его имя всего лишь использовали для создания легенды о «последнем отдавшем свой долг советском солдате в Афгане».
Ляхович, если верить тексту Артема Боровика, погиб в 7 февраля в темное время суток (журналистом описывались пулеметные трассеры в ночном небе Саланга). В тот же день, 7 февраля, согласно «Книге памяти...», в бою с моджахедами пал смертью храбрых десантник, младший сержант Сергей Андреев (его посмертно наградили орденом Красной Звезды).
... По данным газеты «Красная звезда» (они разнятся с информацией общественных организаций, занимавшихся вызволением узников из афганского плена), свыше 100 советских военнослужащих, попавших в плен к моджахедам, после 1989 года умерли в неволе – это большинство из плененных душманами или сдавшихся им (по информации российско-американской совместной комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести, в Афгане пропали без вести 163 советских военнослужащих).
Российские активисты, долгие годы занимающиеся проблемами возвращения «афганцев» на родину (давно не секрет, что многие из бывших граждан СССР, ассимилировавшись в Афганистане, этого не хотят), подтверждают: в основном те военнослужащие, чья судьба в Афгане до сих пор неизвестна, погибли.
И Игорь Ляхович в этом скорбном списке уж точно последним не был.
Николай Сыромятников
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