Как англичане продавали своих жен на рынке

Ярмарка, бойкие торговцы, перебивая друг друга предлагают свой товар, повсюду покупатели и просто зеваки. Тут же мужчина ведет на поводке женщину. Оба они бедно и неказисто одеты и стараются не сталкиваться взглядами ни друг с другом, ни с окружающими, хотя последних происходящее не удивляет, скорее забавляет. Картина не оставляет сомнений – происходит продажа собственной жены. Причем речь не о средневековье, а о 18-19 веке, да еще и Англии. Продажа собственной жены была распространена и рассматривалась в качестве развода.









Брак и невозможность развода

Как проходила сделка

Сколько стоила бывшая жена

Когда женщинам надоело быть товаром