10 фильмов, которые помогут родителям понять собственных детей

Очень часто люди, вырастая, забывают о том, какие чувства и эмоции испытывали в детстве. Как маленькая проблема казалась настоящей катастрофой, вмешательство взрослых в отношения со сверстниками мешали нормальному общению, а отсутствие взаимопонимания с самыми близкими людьми приводило к конфликтам. В нашей сегодняшней подборке фильмы, которые помогут понять мысли и чувства детей.
«Головоломка», 2015 год
Кадр из фильма «Головоломка», 2015 год. / Фото: www.sxodim.com
Анимационный фильм Пита Доктера и Роналдо Дель Кармена рассказывает об 11-летней школьнице Райли и эмоциях, которые она испытывает. История о девочке получилась одновременно лёгкой и немного драматичной, чуть печальной, но в то же время помогающей понять истоки радости. Он о переживаниях, потерях и богатом внутреннем мире ребёнка. В то же время каждый взрослый сможет узнать в этом мультфильме себя самого.
«Королевство полной луны», 2012 год
Кадр из фильма «Королевство полной луны», 2012 год. / Фото: www.yandex.net
Режиссёру Уэсу Андерсону удалось снять очень простой, но вместе с тем сложный фильм, насыщенный, слегка наивный и непосредственный. Он о детях и подростковой любви, об эмоциях и переживаниях, умении дружить и быть преданными. А также о способности противостоять целому миру, если рядом есть человек, который верит тебе. Финал фильма кажется непонятным, но на самом деле он позволяет зрителю самому придумать дальнейшее развитие событий.
«Август Раш», 2007 год
Кадр из фильма «Август Раш», 2007 год. / Фото: www.fanparty.ru
Фильм Кёрстен Шеридан повествует, кажется, о давно утраченных ценностях и пробуждает воспоминания о том, как найти красоту внутри себя и научиться видеть её в окружающем мире, как получать наслаждение от каждого мгновения жизни и никогда не отказываться от детской веры в чудеса. Кроме того, картина освещает проблемы сиротства и детей, оставшихся один на один со своими проблемами. Она заставляет совсем по-другому взглянуть на мир и снова, как в детстве, поверить в то, что добро непременно победит зло.
«Оливер Твист», 2005 год
Кадр из фильма «Оливер Твист», 2005 год. / Фото: www.kinopoisk.ru
Экранизация Романом Полански одноименного романа Чарльза Диккенса задумывалась изначально как фильм для детей и о детях, а идею режиссёру подсказала его супруга Эммануэль Синье, побудившая мужа снять кино для их собственных детей, дочери Морган и сына Элвиса. Вряд ли этот фильм можно показывать маленьким детям, но взрослым слегка мрачная картина поможет понять, какими могут быть иногда дети и что оказывает влияние на их становление и развитие.
«Приключения коряжки», 2009 год
Кадр из фильма «Приключения коряжки», 2009 год. / Фото: www.liwu.de
Детский фильм норвежского актёра и режиссёра Ослейка Энгмарка повествует о малыше и его друге коряжке. Впрочем, коряжка – это просто палочка, щепка, но одновременно и вымышленный друг, который помогает мальчику справляться с одиночеством и самыми настоящими мальчишескими проблемами. Несмотря на то, что фильм предназначен для детей, его нужно смотреть и взрослым, чтобы понимать ребёнка.
«Воровка книг», 2013 год
Кадр из фильма «Воровка книг», 2013 год. / Фото: www.tomswallpapers.com
Картина Брайана Персивала повествует о девятилетней девочке, оказавшейся в Мюнхене перед началом Второй мировой войны. Рассказ ведётся от лица смерти, но на самом деле он о жизни, о ценности каждого мгновения. Он о Лизель, которая не сдаётся даже перед лицом смертельной угрозы, и о способности любого человека стать создателем собственной книги жизни.
«Хористы», 2004 год
Кадр из фильма «Хористы», 2004 год. / Фото: www.kinopoisk.ru
Главными героями фильма Кристофа Барратье стали дети с непростой судьбой, волей обстоятельств оказавшиеся в интернате, похожем больше на колонию строгого режима. Кажется, в этом заведении очерствели и замёрзли все, начиная с преподавателей и заканчивая самими воспитанниками. Но однажды там появится человек, которому незнакомы жесткость и равнодушие. Он сможет своей добротой, состраданием и умением становиться на место другого, пусть даже маленького человека, растопить лёд и завоевать доверие детей.
«Том Сойер», 2011 год
Кадр из фильма «Том Сойер», 2011 год. / Фото: www.kinopoisk.ru
В череде экранизаций романа Марка Твена фильм Хермини Хунтгебурха отличается своей неповторимой атмосферой и возможностью поразмышлять о жизни и ценностях, о дружбе и благородстве, честности и ложных обещаниях. В целом картина лишь слегка отклоняется от оригинального текста книги, но тем более ценной кажется встреча со старыми знакомыми, Томом и Геком. Погружение в мир детства позволяет вспомнить себя самого в возрасте главных героев и вернуть давно забытое ощущение радости ежедневных детских открытий.
«Отрочество», 2014 год
Кадр из фильма «Отрочество», 2014 год. / Фото: www.metronews.ru
Фильм Ричарда Линклейтера заслуживает внимания уже тем, что снимался на протяжении 12 лет. Исполнитель главной роли начал сниматься в «Отрочестве» в семилетнем возрасте, а к моменту окончания масштабного проекта Эллару Колтрейну исполнилось уже 18 лет. Фильм показывает жизнь среднестатистической американской семьи, а в центре повествования находится ребёнок, который взрослеет, ищет себя, борется с проблемами и комплексами. 12 лет, вмещённые режиссёром в 160 минут, создают ощущение документальности фильма, заставляют задуматься о скоротечности жизни и заставляют смотреть на мир уже совсем другими глазами.
«Общество мёртвых поэтов», 1989 год
Кадр из фильма «Общество мёртвых поэтов», 1989 год. / Фото: www.yandex.net
Это рассказ Питера Уира о юношах, обучающихся в элитной американской академии. У каждого из них есть прошлое, которое не хочется вспоминать, но с которым нужно как-то жить. И лишь появление в учебном заведении нового учителя заставляет посмотреть на собственную жизнь с другого ракурса, попытаться изменить себя и сделать мир лучше, не бояться раскрыться и самому выбирать свой путь. Фильм – о проблемах отцов и детей, об умении не сдаваться под давлением обстоятельств и собственных родителей. Этот фильм нужно смотреть, в первую очередь, взрослым, чтобы научиться уважать выбор детей и бережно относиться к чувствам и переживаниям ребёнка.
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