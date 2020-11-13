15 фотографий, на которых мы с трудом узнали знаменитостей

Как здорово, что помимо известных фотографий, которые печатаются в журналах, мы можем найти действительно редкие снимки известных людей, и их хочется пересматривать бесконечно. Такие фотографии вызывают у нас не только восхищение и умиление, но заставляют вспомнить о своем детстве и кумирах.



В подборке для вас редкие фотографии знаменитостей, которые не оставят вас равнодушными.



Валерий Леонтьев и Игорь Николаев, 1985 г. Фото Сергея Борисова.







Эльдар Рязанов, Барбара Брыльска и Андрей Мягков на вручении Государственной премии за фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». Фото Игоря Зотина.







Олег Попов и Евгений Моргунов покупают арбуз, 1968 г. Фото Вячеслава Ун Дасина.







Юрий Никулин на отдыхе с женой и сыном Максимом.







Владимир Кузьмин и Алла Пугачева, 1986 г. Фото Сергея Борисова.







Иосиф Бродский и Владимир Высоцкий, Нью-Йорк, 1979 г. Фото Л. Лубяницкого.







Встреча у Исаакия, 1982 г. Фото Сергея Борисова.







Актеры Ольга Викланд, Сергей Мартинсон и режиссер Александр Птушко на съемках «Сказки о царе Салтане», 1965 г.







Молодой Сергей Шнуров, 1987 г.







Николай Рыбников с дочерьми Аришей и Аленой. Фото из личного архива Аллы Ларионовой.







Школьница Лариса Долина на прослушивании в ансамбле «Волна».







Гости Центральной студии телевидения: Юрий Гагарин, Вячеслав Тихонов, Валентина Терешкова и Иван Любезнов, 1963 г.

Александр Малинин в составе ВИА «Поют гитары» исполняет песню «Аты-баты». Чехословакия , 1979 г.Писатель Сергей Михалков с сыном Никитой, 1952 г.Ринат Дасаев , Евгений Леонов и Хорен Оганесян, 1982 г.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)