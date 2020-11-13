15 фотографий, на которых мы с трудом узнали знаменитостей

Как здорово, что помимо известных фотографий, которые печатаются в журналах, мы можем найти действительно редкие снимки известных людей, и их хочется пересматривать бесконечно. Такие фотографии вызывают у нас не только восхищение и умиление, но заставляют вспомнить о своем детстве и кумирах.
В подборке для вас редкие фотографии знаменитостей, которые не оставят вас равнодушными.
Валерий Леонтьев и Игорь Николаев, 1985 г. Фото Сергея Борисова.
Эльдар Рязанов, Барбара Брыльска и Андрей Мягков на вручении Государственной премии за фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». Фото Игоря Зотина.
Олег Попов и Евгений Моргунов покупают арбуз, 1968 г. Фото Вячеслава Ун Дасина.
Юрий Никулин на отдыхе с женой и сыном Максимом.
Владимир Кузьмин и Алла Пугачева, 1986 г. Фото Сергея Борисова.
Иосиф Бродский и Владимир Высоцкий, Нью-Йорк, 1979 г. Фото Л. Лубяницкого.
Встреча у Исаакия, 1982 г. Фото Сергея Борисова.
Актеры Ольга Викланд, Сергей Мартинсон и режиссер Александр Птушко на съемках «Сказки о царе Салтане», 1965 г.
Молодой Сергей Шнуров, 1987 г.
Николай Рыбников с дочерьми Аришей и Аленой. Фото из личного архива Аллы Ларионовой.
Школьница Лариса Долина на прослушивании в ансамбле «Волна».
Гости Центральной студии телевидения: Юрий Гагарин, Вячеслав Тихонов, Валентина Терешкова и Иван Любезнов, 1963 г.
Александр Малинин в составе ВИА «Поют гитары» исполняет песню «Аты-баты». Чехословакия, 1979 г.
Писатель Сергей Михалков с сыном Никитой, 1952 г.
Ринат Дасаев, Евгений Леонов и Хорен Оганесян, 1982 г.
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