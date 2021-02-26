Почему русские императрицы не выходили замуж, и какой была их личная жизнь





В известной песне поется, что «жениться по любви не может ни один король». Короли королями, но если цари, пусть и не совсем праведными путями, налаживали свою личную жизнь, то у царевен, а уж тем более императриц







В известной песне поется, что «жениться по любви не может ни один король». Короли королями, но если цари, пусть и не совсем праведными путями, налаживали свою личную жизнь, то у царевен, а уж тем более императриц , с замужеством и рождением детей все было не так просто. Почему брак в их случае мог быть опасен для трона и чем им грозили «неуставные» любовные отношения?

18 век - век балов и дворцовых интриг.

Почему не выходили замуж императрицы?

Петр I стал культовой личностью для России, даже жену он выбрал себе под стать.

Екатерина I: путь от Золушки до Императрицы

Первую российскую императрицу мужчины описывали как красавицу, а вот женщины были более сдержаны, считая, что она обладает заурядной внешностью.

Петру было все равно, что жена не благородного происхождения.

Коронация Екатерины I

После смерти супруга она окружила себя мужчинами.

Анна Иоановна и ее друг Эрнст Биронhttp://funhere.ru/?p=16508

Вторая российская императрица.

Анна и Тайный совет.

Эрнст Бирон, которого приписывали в фавориты.

Елизавета Петровна – престол мужчине не отдалиhttp://funhere.ru/?p=16508

Елизавета слыла настоящей красавицей.

Коронация Елизаветы.

Елизавета любила театр и насыщенную придворную жизнь.

Екатерина II, которая «увела» престол у мужаhttp://funhere.ru/?p=16508

Екатерина Великая славится своими похождениями.

Коронация Екатерины II

Официальные фавориты последней императрицы.