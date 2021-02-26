Почему русские императрицы не выходили замуж, и какой была их личная жизнь

В известной песне поется, что «жениться по любви не может ни один король». Короли королями, но если цари, пусть и не совсем праведными путями, налаживали свою личную жизнь, то у царевен, а уж тем более императриц, с замужеством и рождением детей все было не так просто. Почему брак в их случае мог быть опасен для трона и чем им грозили «неуставные» любовные отношения?
Казалось бы, царская дочь - завидная невеста. Богатство, статус, связи – любой зарубежный принц, а уж тем более, местный князь, был бы счастлив, породниться с царем. Но, несмотря на высокую востребованность на рынке невест, девицы, которым посчастливилось родиться в царской семье, коротали свой век запертыми в монастырях, да теремах. За 200 лет существования царей в России, родилась 31 царевна. 15 из них умерли, не достигнув юности, из оставшихся замуж вышло только трое, большинство остались незамужними. В ту пору это означало одну лишь праведную дорогу – в монастырь. Именно там, женщины царских кровей и доживали свой бесславный век.
18 век - век балов и дворцовых интриг.
Почему же отцы были против их браков и попросту сгубили судьбы дочерей? На то есть две причины. Браки с иностранцами усложнялись религиозными различиями. Дочь царя не могла принять другую веру, а иностранцы не хотели принимать православия, жить же совместно, но каждый при своей вере по тем меркам было слишком сложно. Потому браки с иностранцами были весьма неоднозначным решением.
Что касается местных князей, то царям, чаще всего, казалось унизительным отдавать своих дочерей тем, кто ниже рангом. Но это версия официальная. Другая же и более правдоподобная – это возможность государственного переворота при наличии детей от таких браков.
Почему не выходили замуж императрицы?
Петр I стал культовой личностью для России, даже жену он выбрал себе под стать.
Четыре государыни, занимавшие престол в 18 веке: Екатерина I, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна и Екатерина II, на момент своего правления, не имели официальных мужей. На то есть несколько причин, большинство из которых упирается в то, что наличие супруга означало бы отсутствие прав на трон.
• Насквозь патриархальное общество тех лет (да, даже притом, что монарх – женщина), позволяло женщине занимать престол только в порядке редчайшего исключения из-за отсутствия наследников-мужчин, подходящих по возрасту. Если бы императрица официально вышла замуж, то, с большей долей вероятности, лишилась бы престола, если бы ее супруг желал на него претендовать.
• Выбери императрица в мужья кого-то из дворян, это бы тут же привело к расколу во дворце, изменению существующих приоритетов и расстановки сил. Скорее всего, появилась бы оппозиция.
• Наличие супруга могло закончиться печально для самой государыни, ведь все императрицы занимали престол во времена наиболее страшных интриг и государственных переворотов. Если бы вдруг появилась новая фамилия с претензией на императорскую, то это спровоцировало бы новую волну попыток государственного переворота.
• Абсолютно любой претендент на руку и сердце императрицы был ниже ее по статусу, а их официальный брак привел бы к падению авторитета не только государственного лидера, но и самой страны перед другими странами и королями.
Так, если бы императрица решила бы официально выйти замуж, то по всем параметрам очень сильно ограничила бы себя во власти и потеряла бы авторитет. А коль уж именно это дама волею судьбы была государыней, то и характер имела соответствующий – не стала бы она разменивать власть и авторитарность на любовь и эмоции.
Слова графа Никита Панина, которые он произнес, узнав, что Екатерина II хочет стать супругой Григория Орлова, как нельзя лучше описывают ситуацию, в которую были поставлены императрицы: «Российская императрица может делать все, что угодно, но госпожа Орлова не может быть императрицей российской».
Екатерина I: путь от Золушки до Императрицы
Первую российскую императрицу мужчины описывали как красавицу, а вот женщины были более сдержаны, считая, что она обладает заурядной внешностью.
Золушка – это еще весьма изящное прозвище императрицы, ее называли и походной женой, и чухонской императрицей, ведь ее биография полна домыслов и весьма не царских подробностей. Но именно она первая женщина, взошедшая на российский престол. Ее настоящее имя Марта, родители ее крестьяне, девочка рано осталась одна, родители умерли от чумы. Так она оказалась в доме у пастора. Затем она вышла замуж, но супруг через два дня после свадьбы уехал на войну, она снова осталась одна и оказалась на осажденной территории. Там-то красавицу и заприметили солдаты и забрали в качестве наложницы князю Меншикову. По другой, более благопристойной версии, Марта прислуживала по хозяйству у полковника, и именно у него ее выпросил Меншиков для помощи по дому. А уже у последнего она попалась на глаза Петру I и уже на следующий год родила ему сына, а потом и второго. Оба они прожили не долго. Любовницу царь перевез на свою летнюю резиденцию и оставил под присмотром сестры.
Петру было все равно, что жена не благородного происхождения.
Именно в ту пору Марта стала Екатериной и крестилась, родились дочери Анна и Елизавета. Петр представил ее как официальную супругу, брал с собой в военные походы, где она, по легенде, помогла выйти войскам из окружения, откупившись украшениями, подаренными государем. Уже официальная царица родила в общей сложности ее 11 наследников, но остались в живых только старшие дочери. Екатерина с Петром были очень близки, и именно ей удалась сдерживать его буйный нрав и направлять в нужное русло его инициативу. Петр не оставил завещания после смерти, чем обрек престол на подковерные игры и дворцовые перевороты. Официально престол должен был перейти внуку Петру Алексеевичу.
Коронация Екатерины I
Екатерину обожали гвардейцы, ведь она ни раз отправлялась с ними в походы, спала на жестких тюфяках и без ропота переносила с ними тяготы и лишения, ездила верхом на мужском седле, к тому же была выносливой физически. Она ратовала за увеличение жалования солдатам, лично проводила осмотр войск и даже появлялась на поле боя. Именно заступничество с их стороны и помогло стать ей первой императрицей.
Несмотря на то, что отношения царя и царицы были близкими и доверительными, Петр был ловеласом, да к тому же посвящал супругу во все свои похождения. Когда же он стал подозревать супругу в неверности, то тут же казнил предполагаемого любовника, а его голову поднес Екатерине на блюде. Долгое время они жили врозь, но перед смертью царя помирились.
После смерти супруга она окружила себя мужчинами.
С Петром Марта-Екатерина прожила более 20 лет, достаточный срок, чтобы взрастить амбиции. Срок ее правления составил чуть больше двух лет, но это были 26 месяцев кутежа и разврата. Кажется, что она переняла стиль поведения своего покойного супруга и меняла фаворитов как перчатки. Это были и именитые аристократы и просто красавцы на одну ночь. Все это сопровождалось и обильными возлияниями. Такой образ жизни серьезно подорвал здоровье императрицы, и она скончалась в возрасте 43 лет.
Анна Иоановна и ее друг Эрнст Биронhttp://funhere.ru/?p=16508
Вторая российская императрица.
Племянница Петра, она, как представительница династии Романовых, отличалась более продуктивными взглядами на жизнь и правила 10 лет. Петр I, пожалуй, был первым российским императором, который выдал царевну замуж за иностранца. Но здесь речь не идет о великой милости, это был стратегический ход, который должен был породнить две династии. Это был наиболее выгодный исход войны с Пруссией для обеих сторон. Однако женой прусского герцога Анна пробыла ровно два месяца, ее новоявленный супруг скоропостижно скончался. На Родину возвращаться дядя ей запретил, казна пустовала, потому Анна жила весьма ограниченно. Именно это обстоятельство и стало причиной приглашения Анны в качестве претендентки на престол, когда в этом возникла необходимость. Предполагалось, что Анна, не избалованная богатством, легко согласится на условия аристократии.
Анна и Тайный совет.
Эрнст Бирон, которого приписывали в фавориты.
Среди прочих ограничений, на которые согласилась Анна, подписав договор с тайным советом и было и вступление в брак. К этому времени у императрицы уже был фаворит – Эрнст Бирон. По понятным причинам его приезд в Россию вместе с новой императрицей в царском дворце был встречен весьма скептически, ведь на личную жизнь Анны Иоановны у многих были собственные планы. Бирон же тут же прослыл главным соперников и тем, кто мешает оказывать на государыню максимальное давление. Впрочем, нет никаких веских оснований считать, что Анну с Бироном связывали тесные отношения, вполне вероятно, что он и был просто другом при дворе.
Елизавета Петровна – престол мужчине не отдалиhttp://funhere.ru/?p=16508
Елизавета слыла настоящей красавицей.
Несмотря на то, что длительное царствование Анны Иоановны уже породило в обществе недовольства фактом отсутствия монарха-мужчины, это не стало поводом для того чтобы Елизавета не попыталась осуществить свои планы по захвату власти. Дочь двух монархов, она обладала всеми качествами, необходимыми для управления государством, что и продемонстрировала за 20 лет своего правления. Огромный срок даже по тем временам. Она не просто сумела продержаться во главе государства такое количество лет, ловко маневрируя среди дворцовых интриг и пресекая попытки переворотов, но и многое сделала для развития страны, в том числе и ее культурного просвещения.
Коронация Елизаветы.
Елизавета была любимой дочерью Петра и имела на него огромное влияние. Несмотря на возможности, она изучала только языки, географию, занималась танцами и любила наряжаться. Отец планировал выгодно отдать ее замуж, но его планам не суждено было сбыться. Смерть родителей и отсутствие какого-либо надзора позволили ей вести праздный образ жизни, однако императрица Анна Иоановна, отослала особу, способную претендовать на ее место, подальше. Захват власти Елизаветой и ее сподвижниками, был самым бескровным в истории. Рота гренадеров, которая помогла ей осуществить план, была награждена тут же и даже возведена в дворяне.http://funhere.ru/?p=16508
Елизавета любила театр и насыщенную придворную жизнь.
У Елизаветы не было официального не то что мужа, но даже фаворита. Уже с юности, после неудачных попыток пристроить ее замуж, она поняла, что разгулянная жизнь весьма ей по нраву. Периодически ей приписывали романы то с Алексеем Разумовским, то с Иваном Шуваловым, но каких-либо официальных подтверждений их связи нет. Считалось, что у государыни был сын, которого она родила втайне, именно этот слух и породил массу лженаследников после ее гибели.
Екатерина II, которая «увела» престол у мужаhttp://funhere.ru/?p=16508
Екатерина Великая славится своими похождениями.
Екатерину, которой судьбою было уготовано стать следующей императрицей, выбрала сама Елизавета. Понимая, что Петр Федорович, которого она определила в качестве своего наследника престола не обладает достаточно твердым характером, она решила подкрепить его авторитет, породнив с европейскими фамилиями. Именно для этого и выписали из Пруссии именитую, но небогатую Екатерину.
Супруг Петр был слишком инфантильным и супружеские отношения не складывались, Екатерина развлекала себя тем, что изучала юриспруденцию и экономику. Она и в детстве получила достаточно хорошее образование, что стало отличной основой ее будущего императорства. Вскоре Екатерина рожает сына Павла, несмотря на то, что у многих были веские основания полагать, что отцом является не Петр, а некий Салтыков, даже внешнее сходство Павла с Петром, этот факт опровергает. Павла у молодой матери забирают на воспитание, а нелюбимая жена и отвергнутая мать оказывается предоставленной самой себе.
Коронация Екатерины II
Страстная и энергичная, она бередит сердца мужчин, у нее множество поклонников. Ей приписывали длительный роман с поручиком Григорием Орловым, ему она даже родила внебрачного сына. Петр же грозился сослать супругу в монастырь, как только наследует престол. Но судьба распорядилась иначе, и Екатерина провела на престоле куда больше времени, чем ее безвременно скончавшийся супруг.
Официальные фавориты последней императрицы.
Именно на период правления Екатерины приходится рассвет «фаворитизма», после того как Орлов был отправлен в отставку, императрица вела более разгульный образ жизни, а ее фавориты не допускались до государственных вопросов. Но расставалась она с ними полюбовно, дарила поместья, титулы, никто не перешел в оппозицию. С именем последней российской императрицы связано немало слухов и домыслов, свидетельствующих о ее похотливости и неразборчивости в связях.
Теперь понятно, откуда пошло устоявшееся ныне «шальная императрица», ведь личная жизнь, которая без мужа для историков считается не сложившейся, на деле оказывается бурной и громкой. Зная женскую натуру, многие аристократические семьи пытались продвинуть «своих» на роль фаворитов императрицы, чтобы иметь на нее влияние. Это лишь малая часть интриг и сплетен, которые царили при дворах, были и свои способы избавления от неугодных.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии