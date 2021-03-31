Джеффри Хадсон – придворный карлик королевы Генриетты Марии

Несколько веков назад было популярно держать при королевских дворах карликов. Некоторые из них сумели оставить след в истории. Так, например, карлик королевы Генриетты Марии Джеффри Хадсон с ростом чуть более метра был назван самым маленьким человеком Англии. На его долю выпало немало испытаний, начиная от роли придворного шута и любимца королевы, и заканчивая полной нищетой.











Джеффри Хадсон (Jeffrey Hudson) родился в семье мясника. Когда ему было всего семь лет, мальчика привезли к герцогине Букингемской и представили как «диковинку природы». Удивительно, но при исключительно маленьком росте (45 см) тело карлика было очень пропорциональным.







Король Англии Карл I с супругой Генриеттой Марией и детьми, 1633 год.



Вскоре герцогиня устроила званый ужин, на котором присутствовали король Англии Карл I и его супруга Генриентта Мария Французская. Хозяйка задумала удивить высоких гостей. В самый разгар праздника королю и королеве подали огромный торт, из которого выскочил маленький человечек, одетый в крошечные рыцарские доспехи. Генриентте Марии настолько понравился Джеффри Хадсон, что она решила взять его с собой в королевский дворец. Герцогиня Букингемская была только рада услужить и отдала мальчика.

Обычно при королевских дворах к карликам относились как к домашним питомцам. Джеффри довольно спокойно относился к насмешкам и издевкам со стороны придворных. К тому же, он сумел завоевать доверие королевы и выполнял ее поручения. Его называли «лорд Минимус».Портрет королевы Генриетты Марии с карликом Джеффри Хадсоном. Антонис ван Дейк, 1633 год.В 1630 году, будучи беременной, Генриетта Мария отправила карлика в составе посольства во Францию, чтобы привезти оттуда акушерку. На обратном пути корабль захватили Дюнкерские пираты, грабившие английские суда. Джеффри пришлось откупиться и выложить сумму в 2,5 тысячи франков.Энергичный карлик сумел отличиться во время Войны трех королевств в 1640-х годах, когда между собой конфликтовали Англия, Шотландия и Ирландия. Джеффри Хадсона назначили капитаном кавалерии. Вообще окружающие потешались над маленьким человечком на коне, но он относился к своей службе очень серьезно.Придворный карлик Джеффри Хадсон.Когда королева вынуждена была покинуть Англию и отправиться во Францию, Джеффри последовал за ней. Мириться с положением придворного шута он уже не хотел, поэтому всем представлялся как «Капитан Джеффри Хадсон», что, впрочем, еще больше забавляло окружающих.В 1644 году один из придворных Крофтс своими насмешками довел карлика до того, что тот вызвал мужчину на дуэль. Крофтс подумал, что это очередная шутка, и явился на поединок, прихватив вместо пистолета грушу для клизмы. Джеффри застрелил наглеца.Дуэли в то время были запрещены при королевском дворе, а расправу над придворным посчитали неуважением англичанина к французскому гостеприимству. Карлику грозила тюрьма, но Генриетте Марии удалось смягчить наказание для своего любимца: он должен был покинуть Париж.Но на этом приключения маленького, но гордого человека не закончились. Корабль, на котором он плыл, был захвачен турецкими пиратами. Карлика продали в рабство в Северную Африку , где он пробыл 25 лет. Неизвестно, как именно он сумел освободиться, но в 1669 году Джеффри Хадсон вновь появился в Англии. Герцог Букингемский выделил ему денежную помощь. Снова возвратиться ко двору карлик отказался.Памятник Сэру Джеффри Хадсону. Он установлен в поместье Лонглит, Англия.В 1676 году, когда начались преследования католиков, карлика отправили в тюрьму, где он провел четыре года. После освобождения Хадсон оказался в полной нищете. Умер карлик в 1682 году.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)