Фотографии знаменитостей в молодости, сделанные на их выпускном вечере

У всех нас есть такие фотографии, которые прячешь в самый дальний ящик шкафа и стараешься забыть об их существовании. В эпоху цифровых фотоаппаратов удалить из своей жизни подобные фотографии гораздо проще, однако всего пару десятков лет все снимки хранились в доме, даже не особо удачные, но навевающие приятные воспоминания. Сегодня мы представляем вам подборку фотографий знаменитостей, сделанных во время их выпускного, на котором все они выглядят немного наивно и совсем не такими, какими мы привыкли их видеть.









Бритни Спирс.







Тейлор Свифт.







Рианна.







Блейк Лайвли.







Ферги.







Джессика Альба.







Эллен Дедженерес.







Леди Гага.







Мишель Обама.







Тэйлор Лотнер.







Скарлетт Йоханссон.







Дженнифер Энистон.







Брэд Питт.







Джордж Клуни.



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