С нами не соскучишься!

7 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim Yushkin
    Четверть века назад смотрел документалку "Лица смерти", там и смертные казни были. Впечатляло.Современные виды ...
  • лариса
    1)"А ведь именно под воздействием высоких температур активизируются минералы и витамины." Сомнительно! Многие витамин...7 типичных ошибок...
  • Надежда Новопашина
    И пусть себе лежит - это уже не вождь пролетариата, а уникальный памятник. А к тем, кто призывает к захоронению этой ...Что хранится сего...

30 пронзительных цитат поэтессы Марины Цветаевой

30 пронзительных цитат поэтессы Марины Цветаевой

Великая русская поэтесса XX века Марина Цветаева подарила миру проникновенную поэзию. Ее бессмертные стихи по душе тем, кто ценит искренность, непосредственность, правдивость. Делимся самыми пронзительными цитатами этой мудрой женщины.

О чувствах


Влюбляешься ведь только в чужое, родное — любишь.

Любить — значит видеть человека таким, каким его задумал Бог и не осуществили родители.

«Я буду любить тебя все лето» — это звучит куда убедительнее, чем «всю жизнь», и — главное — куда дольше!

«Стерпится — слюбится». Люблю эту фразу, только наоборот.

Нет на земле второго Вас.

Мужчины не привыкли к боли — как животные. Когда им больно, у них сразу такие глаза, что все что угодно сделаешь, только бы перестали.

Мечтать ли вместе, спать ли вместе, но плакать — всегда в одиночку.

Если я человека люблю, я хочу, чтобы ему от меня стало лучше — хотя бы пришитая пуговица. От пришитой пуговицы — до всей моей души.

Человечески любить мы можем иногда десятерых, любовно — много — двух. Нечеловечески — всегда одного.

Если бы Вы сейчас вошли и сказали: «Я уезжаю надолго, навсегда» — или: «Мне кажется, я Вас больше не люблю», я бы, кажется, не почувствовала ничего нового: каждый раз, когда Вы уезжаете, каждый час, когда Вас нет, — Вас нет навсегда, и Вы меня не любите.


Женщины говорят о любви и молчат о любовниках, мужчины — наоборот.

Все женщины ведут в туманы.

30 пронзительных цитат поэтессы Марины Цветаевой

О творчестве


Скульптор зависит от глины. Художник от красок. Музыкант от струн. У художника, музыканта может остановиться рука. У поэта — только сердце.

Самое ценное в жизни и в стихах — то, что сорвалось.

Творчество — общее дело, творимое уединенными.

Наши лучшие слова — интонации.

Знаете, для чего существуют поэты? Для того чтобы не стыдно было говорить самые больные вещи.

30 пронзительных цитат поэтессы Марины Цветаевой

О жизни


Шутим, шутим, а тоска все растет, растет…

Что можешь знать ты обо мне, раз ты со мной не спал и не пил?

Я не хочу иметь точку зрения. Я хочу иметь зрение.

В мире ограниченное количество душ и неограниченное количество тел.

Единственное, чего люди не прощают, — это того, что ты без них, в конце концов, обошелся.

Если что-то болит — молчи, иначе ударят именно туда.

В одном я — настоящая женщина: я всех и каждого сужу по себе, каждому влагаю в уста свои речи, в грудь — свои чувства. Поэтому все у меня в первую минуту добры, великодушны, щедры, бессонны и безумны.

Насколько я лучше вижу человека, когда не с ним!

Слушай и помни: всякий, кто смеется над бедой другого, дурак или негодяй; чаще всего — и то и другое.

Никто не хочет — никто не может понять одного: что я совсем одна. Знакомых и друзей — вся Москва, но ни одного, кто за меня — нет, без меня! — умрет.

О Боже мой, а говорят, что нет души! А что у меня сейчас болит? — Не зуб, не голова, не рука, не грудь, — нет, грудь, в груди, там, где дышишь, — дышу глубоко: не болит, но все время болит, все время ноет, нестерпимо!

Я хочу такой скромной, убийственно-простой вещи: чтобы, когда я вхожу, человек радовался.

Грех не в темноте, а в нежелании света.

30 пронзительных цитат поэтессы Марины Цветаевой

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

Правда ли, что люди не меняются

Читать
Детский омбудсмен в Татарстане рассказала о семье казанского стрелка
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Детский омбудсмен в Татарстане рассказала о семье казанского стрелка

Дубина против тонкой нервной организации... Русские опять играют не по правилам.
Материал, выбранный редакторами МиртесенВзгляд

Дубина против тонкой нервной организации... Русские опять играют не по правилам.

Матрос на Сахалине попал под канат судна и погиб
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

Матрос на Сахалине попал под канат судна и погиб

Ловить нечего, кроме кильки: почему Россия навсегда закрыла Балтику для НАТО
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпички - не игрушка

Ловить нечего, кроме кильки: почему Россия навсегда закрыла Балтику для НАТО

Королевский план: как британцы будут восстанавливать экономику
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Королевский план: как британцы будут восстанавливать экономику

Русский гонщик преклонил колено перед истинными героями, разозлив адептов BLM
Материал, выбранный редакторами МиртесенВзгляд

Русский гонщик преклонил колено перед истинными героями, разозлив адептов BLM

В России могут вырасти штрафы для безбилетников
Материал, выбранный редакторами МиртесенZab.ru

В России могут вырасти штрафы для безбилетников

"Роскосмос" и NASA создали рабочую группу по поиску причин утечки воздуха на МКС
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

"Роскосмос" и NASA создали рабочую группу по поиску причин утечки воздуха на МКС

Генсек ООН прибыл в Москву для обсуждения вопросов безопасности
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

Генсек ООН прибыл в Москву для обсуждения вопросов безопасности

Раскрыта тайна гибели британской субмарины HMS Urge
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская весна

Раскрыта тайна гибели британской субмарины HMS Urge

Трамп обвинил Байдена в отсутствии поддержки Израиля
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

Трамп обвинил Байдена в отсутствии поддержки Израиля

Жители Казани со слезами на глазах рассказали, почему пришли к гимназии ночью
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Жители Казани со слезами на глазах рассказали, почему пришли к гимназии ночью

Атеист против верующего
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭнциклопедия Техники

Атеист против верующего

4
«Кисло-сладкий» Блинкен и буфер Украина
Материал, выбранный редакторами МиртесенВ Объективе - Актуальные новости

«Кисло-сладкий» Блинкен и буфер Украина

Южнокорейский консул внезапно уехал из Владивостока
Материал, выбранный редакторами Миртесенvostokmedia

Южнокорейский консул внезапно уехал из Владивостока

Черчесов рассказал, когда будет объявлен окончательный состав сборной России на Евро-2020
Материал, выбранный редакторами МиртесенSPORT24.ru — всё о спорте 24 часа

Черчесов рассказал, когда будет объявлен окончательный состав сборной России на Евро-2020

Следствие проверит брата террориста из Казани: мог достать оружие
Материал, выбранный редакторами Миртесен365NEWS.BIZ

Следствие проверит брата террориста из Казани: мог достать оружие

Генсек ООН прибыл в Москву с визитом по приглашению правительства
Материал, выбранный редакторами МиртесенОсновные события дня

Генсек ООН прибыл в Москву с визитом по приглашению правительства

Тель-Авив вновь подвергся массированной ракетной атаке
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Тель-Авив вновь подвергся массированной ракетной атаке

Палестинские радикалы заявили о запуске 100 ракет в сторону Беер-Шевы
Материал, выбранный редакторами МиртесенКартина Дня

Палестинские радикалы заявили о запуске 100 ракет в сторону Беер-Шевы

Сирийские войска при поддержке ВКС России нанесли значительный урон террористам
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Сирийские войска при поддержке ВКС России нанесли значительный урон террористам

Переехавший в РФ украинец снял на видео удивившую его Россию
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика как она есть

Переехавший в РФ украинец снял на видео удивившую его Россию

Российская оппозиция пытается обвинить МВД в трагедии в Казани
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Российская оппозиция пытается обвинить МВД в трагедии в Казани

Пьяный байкер разбил лобовое стекло полицейской машины
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Пьяный байкер разбил лобовое стекло полицейской машины

Оливер Стоун: США ведут против России войну
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

Оливер Стоун: США ведут против России войну

Спортсмен, романтик и просто красавец. Губернатору Виктору Томенко исполнилось 50 лет
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Спортсмен, романтик и просто красавец. Губернатору Виктору Томенко исполнилось 50 лет

Сирены воздушной тревоги снова сработали в Тель-Авиве
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Сирены воздушной тревоги снова сработали в Тель-Авиве

Депутату из Приангарья грозит до 5 лет тюрьмы за драку с полицейскими
Материал, выбранный редакторами МиртесенИркутск Сегодня

Депутату из Приангарья грозит до 5 лет тюрьмы за драку с полицейскими

Картина дня

наверх