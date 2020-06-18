История о Харальде — последнем короле викингов

Харальд прошел путь от беженца и наемника до короля Норвегии. Не без помощи Ярослава Мудрого — своего будущего тестя.

Его имя вошло в историю как минимум трех тогдашних государств и сердце одной древнерусской княжны. Но викинг всегда хотел большего. И если взять вторую жену у него получилось, несмотря на христианскую веру, то желание стать королем другого государства его погубит.

Начало 11 века в Скандинавии — это период междоусобных войн. Конунги Швеции, Норвегии и Дании, где постепенно происходила христианизация, образовывали непродолжительные политические союзы, выдвигали друг другу территориальные претензии и мечтали стать властелинами Севера.

Харальд — сын одного из норвежских конунгов Сигурда Свиньи и младший единоутробный брат Олафа II Святого. Его история начинается в 1030 году с весьма драматического события.

СУДЬБОНОСНОЕ ПОРАЖЕНИЕ

Летний день 1030 года стал роковым для норвежского короля Олафа II и пятнадцатилетнего Харальда. За два года до этого, Кнуд Великий — король Англии и Дании — узурпировал трон Олафа и заставил его бежать в дружественный Новгород. Собрав войско, он отправился возвращать себе норвежский престол, но не получилось. Олаф погиб, а тяжело раненый Харальд смог убежать с поля битвы.

Согласно «Саге о Харальде Сувором» сам юный викинг сказал об этом эпизоде так:

Вот плетусь из леса

В лес — мало чести —

Кто знает, не найдет ли

И нас в свое время слава.

До следующей зимы Харальд путешествовал по Скандинавии — собирал бывших воинов своего брата и просто искателей приключений. Собрав отряд, он снарядил корабли и отплыл на восток к конунгу Ярицлейву в Гардарики (Ярославу на Русь).

Харальд находился при дворе Ярослава Мудрого несколько лет. За короткое время Харальд успел войти в доверие к князю, осуществить от его имени походы, где прославился как искусный воин, и влюбиться в его старшую дочь — Елизавету. Но пока викинг не заработает себе имя, о княжне даже и думать не смеет.

Жизнеописание Харальда существует в нескольких редакциях. Самая известная — в своде саг «Круг земной» исландского скальда 13 века Снорри Стурлусона

Смерть короля Олафа II в битве при Стикластадире, миниатюра на алтаре, примерно 1300 год. Источник: Archbishop's Palace, Trondheim

ВАСИЛЕВС ПРИВЕТСТВУЕТ

В 1034 году ловкость и изрядное упорство привели будущего норвежского короля в Миклагард (Константинополь). Для Византии наемники на службе были обычным явлением. Особенно ценились воины северного происхождения. Из них формировалась так называемая Варяжская гвардия — личные охранники императора на главный военный резерв в сражениях. Горячие приключения Харальда в жаркой Восточной Римской империи продолжались около 10 лет.

Согласно тексту «Саги» Харальд поступил на службу к императрице Зое, жене императора Михаила, который имел прозвище «Каталакт». Скорее всего, здесь существует определенное расхождение, ведь мужем Зои был Михаил IV Пафлагонский, который правил с 1034-го. А вот следующим императором с 1041 года был племянник Михаила IV и приемный сын Зои Михаил V Калафат, чье прозвище, скорее всего, и указанно в саге в несколько искаженном виде.

Византийский полководец и писатель Кекавмен был очевидцем тех событий и вспоминал Харальда в своем труде «Советы и рассказы». Согласно его показаниям, молодой варяг прибыл в Византию именно при императоре Михаиле IV Пафлагонском.

Изображение византийских варяжских гвардейцев в хрониках Иоанна Скилицы, 12 век. Источник: Национальная библиотека Испании / Joannis Scylitzae Synopsis Historiarum

ВИКИНГ, ВОЮЮЩИЙ КАК СЛАВЯНИН

Если вы вдруг планируете захват города, но не знаете с чего начать, вот несколько советов:

Харальд принимал участие в военной экспедиции на Сицилию 1036–1039 годов, ставшей едва ли не самым большим его триумфом. За это время он успел возглавить корпус наемников, поссорившись с византийским полководцем Георгием Маниаком, а также победить в ряде военных кампаний не так силой, как хитростью.

Вряд ли Харальд знал что-то о княгине Ольге, но использовал ее опыт для взятия первого города на Сикилее (Сицилия). Снорри отмечает: «Он (Харальд, — ред.) велел своим людям ловить птиц, которые вьют гнезда в городе и вылетают днем в лес в поисках пищи. Харальд приказал привязать к их спинок кусочки сосновой стружки, смазанные воском и серой, и поджечь их. Когда птиц отпустили, они все полетели в город к своим гнездам, которые были в крышах».

Таким образом, на фоне огня с дымом вперемешку с криками женщин и детей, викинг, размахивая топором, праздновал победу.

Другие города пали тоже при не менее интересных обстоятельствах. Однажды, веринги, как называет их сага, вырыли подкоп и неожиданно вышли из-под земли прямо в дворянских палатах.

Еще один случай показал Харальда хорошим актером и доказал, что иногда стоит умереть, чтобы достичь желаемого. Так, при осаде очередного города он заболел, да так, что воины начали просить городскую верхушку разрешения похоронить его в местном монастыре. К слову, для монастыря это было бы даже выгодно, поскольку умножило бы количество посетителей, а с ними и пожертвований. В результате можно только представить себе шокированные лица монахов и горожан, когда из гроба, который уже занесли в город, выпрыгнул полностью здоров и готовый к бою варяг.

Кроме Сицилии, Харальд посетил Северную Африку. Согласно саге, там он взял 80 городов и поселков:

Восемьдесят — сеял

Смерть в Серкланде враг

Красных перстней — в играх

Ратных взял ты градов.

Несколькими годами позже, Харальд получит прозвище «бич болгар», а его имя будет высечено рунами на одном из каменных львов Константинополя.

Византийцы под командованием Георгия Маниака высаживаются на Сицилии и побеждают арабов. В экспедиции, кроме греков, участвовали варяги во главе с Харальдом Сигурдарсоном. Изображение в хрониках Иоанна Скилицы, 12 век. Источник: Национальная библиотека Испании / Joannis Scylitzae Synopsis Historiarum

ДОРОГИЕ РОДСТВЕННИКИ

Все годы на службе у византийских императоров Харальд поддерживал связь с Ярославом, высылая ему подарки и золото «на хранение». Но уйти с византийской службы было не так просто. Императрица Зоя обвинила варяга в присвоении государственного имущества, поэтому ему пришлось бежать из страны. Сага утверждает, что ему помог дух брата, Олафа Святого.

Зимой 1044 года Харальд заключает брак с дочерью Ярослава Елизаветой, которую варяги называли Эллисиф. Характер их отношений не указан, впрочем, по скандинавской традиции, Харальд часто вспоминал будущую жену в стихах еще когда сватался:

Край пришелся бы здешний

Не по вкусу трусу. Но

Герд монет в Гарде

Знать меня не хочет.

Брак с дочерью князя Ярослава стал логичным и продуманным шагом, поскольку ее мать, Ингигерда, была дочерью шведского короля. Союз со шведами был нужен Харальду, прежде всего, для того, чтоб отвоевать норвежский трон. С кораблями полными золота и огромным энтузиазмом, будущий король прибыл в Швецию, где заключил военный союз с ее королем Анундом III и претендентом на датский престол Свейном Эстридсоном — племянником Кнуда.

Норвегией и Данией тогда правил сын Олафа II Святого и племянник Харальда Магнус, который воспитывался в Новгороде. Именно он сместил другого Свейна — сына Кнуда — с престола и стал значительной угрозой для Анунда. Когда Магнус узнал, что его дядя собрал войско и «пришел в Данию, все там сжег, и население страны везде ему покорилось», он, мягко говоря, растерялся. Однако успел собрать большое ополчение и предложить Харальду править Норвегией вместе. Харальд согласился на перемирие. Но на долго ли?

Фреска 11 века в Соборе Святой Софии в Киеве. Дочери Ярослава Мудрого. Елизавета, жена Харальда, — третья слева. Источник: Google Arts & Culture

БОЛЬШЕ ЖЕН, БОЛЬШЕ ЗЕМЕЛЬ

Норвегия не была конечной и единственной целью Харальда, и все же отказываться от законного трона было бы глупо, жаже если этого трона только половина. В 1047 году Магнус внезапно умер, что автоматически сделало Харальда полноправным королем. Свейн, бывший союзник, занял датский трон и стал врагом номер один.

Саги пишут, что в 1048 году, через год после смерти племянника, Харальд женится на местной девушке из знатного рода по имени Тора. Скорее всего, Тора имела статус наложницы, ведь Эллисиф на тот момент была жива и с Харальдом — христианином по вероисповеданию — не расставалась. Впрочем, именно Тора родит конунгу двух сыновей — будущих королей Норвегии Магнуса II и Олафа III. С Эллисиф у него будут две дочери. Старшая Мария умрет еще юной, а младшая Ингигерда будет дважды замужем — сначала с королем Дании, а затем со шведским конунгом.

Вместо того, чтобы наслаждаться норвежскими пространствами, король не раз посягает на столь желанную Данию. И снова на его пути становится бывший союзник, которому Магнус завещал этот кусок скандинавского пирога. Как отмечает Снорри, Харальд всегда достигал желаемого, и не важно огнем и мечом, или более мирными путями.

Огромное упрямство толкало его в течение нескольких лет каждое лето совершать набеги на Данию, в результате которых было сожжен Хедебю — важнейший торговый узел и самый густонаселенный город Дании. Через 15 лет Хедебю дограбят славяне, город уже не восстановится.

Харальд Суровый на витраже Собора Святого Магнуса в городе Керкуолл на Оркнейских островах у северного побережья Шотландии. Фото: Colin Smith / Harald Hardrada / CC BY-SA 2.0

НА ДЕСЕРТ

Ненасытность — это когда после вкусного пирога хочется еще десерта со сливками. Для Харальда таким десертом стала Англия. На тот момент уже было ясно, что Данию и Швецию ему не завоевать. С бывшим другом и вечным врагом Свейном в 1064 году пришлось заключить мир. А вот Англия выглядела перспективной. На трех сотнях кораблей Харальд привез в Англию 15 тысяч воинов. Но удача от него отвернулась. В результате последней битвой конунга стала битва при Стамфорд-Бридж в сентябре 1066 года, победил его тезка, король англосаксов Гарольд II Годвинсон.

Харальд, сын Сигурда Свиньи, король Норвегии, также известный под прозвищами Суровый и Смелый, умер в возрасте 50 лет, как настоящий викинг — вдали от дома с оружием в руках. Согласно тексту саги, ему в горло попала стрела.

BOЖДЬ — НAШEЛ ЛOВYШКY

HAPOД В CЕМ ПOXOДE —

ПOЛК CГYБИЛ, C ВOCТOКA

B ПYТЬ YШEД ПOCЛEДНИЙ.

3ДECЬ — OБPЕК OН ВOЙCКA

HA ГOPECТИ — XЁPДOВ

ДPYГ, НE YБEPЕГШИ

ГЛAВЫ, CМEPТЬ ИЗВEДAЛ.

Дальнейшая судьба его вдов точно не известна. Есть версия, что обе потом вышли замуж.

Со смертью Харальда завершилась целая эпоха скандинавской экспансии, когда викинги были угрозой для всей Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. Именно поэтому он вошел в историю как последний король викингов.

Битва при Фулфорде между армией короля Норвегии Харальда Сурового и северноанглийским ополчением, 1066 год. Миниатюра из рукописи Матфея Парижского «Жизнь Святого Эдуарда Исповедника», 13 век. Источник: Cambridge Digital Library

Пока саксы побеждали норвежцев при Станфорд-Бридж, на юге Англии уже высаживались войска герцога Нормандии Вильгельма Завоевателя — будущего короля Англии и прямого потомка норвежского или датского конунга Ролло Пешехода, который в 911 году крестился, женился на французской принцессе Гизеле и стал герцогом.

Вильгельм не был викингом и не считал себя таковым, но его происхождение можно воспринимать как горькую иронию. Саксы в конце концов проиграли норманнам.