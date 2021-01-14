На абордаж: 10 мест где на вас могут напасть пираты

Для большинства людей пираты так и остались героями фильмов и средневековых романов. Но преступления на морях по-прежнему случаются часто во всем мире. Только в 2015 году ущерб от нападений пиратов превысил целый миллиард долларов. Тысячи людей подверглись атаке, сотни стали заложниками и были проданы за огромные выкупы. Чтобы помочь военным флотам, участвующим в охране частных судов, международная компания ESRI разработала технологию ArcGIS, которая может предсказывать возможное нападение пиратов на основе статистических выкладок. По данным ESRI на июль 2016 года, вот в этих местах вероятность встретить пиратов очень высока.









Море Сулавеси

Желтое Северное море

Аравийское море

Яванское море

Бенгальский залив

Малаккский пролив

Карибское море

Сингапурский пролив

Южно-Китайское море

Гвинейский залив