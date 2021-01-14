На абордаж: 10 мест где на вас могут напасть пираты

Для большинства людей пираты так и остались героями фильмов и средневековых романов. Но преступления на морях по-прежнему случаются часто во всем мире. Только в 2015 году ущерб от нападений пиратов превысил целый миллиард долларов. Тысячи людей подверглись атаке, сотни стали заложниками и были проданы за огромные выкупы. Чтобы помочь военным флотам, участвующим в охране частных судов, международная компания ESRI разработала технологию ArcGIS, которая может предсказывать возможное нападение пиратов на основе статистических выкладок. По данным ESRI на июль 2016 года, вот в этих местах вероятность встретить пиратов очень высока.
Море Сулавеси
Нападений за год: 14
Малазийские солдаты патрулируют акваторию на быстроходных современных катерах. Они хорошо вооружены и прекрасно подготовлены, но, тем не менее, не могут предотвратить все атаки пиратов — которые, между прочим, идут брать добычу на старых моторных лодках.
Желтое Северное море
Нападений за год: 16
Южная Корея вынуждена держать специальный отряд для борьбы с местными пиратами. У этих морпехов есть даже собственная плавучая база, роль которой выполняет модернизированный линкор.
Аравийское море
Нападений за год: 22
Раньше американские и иранские войска действовали в этом секторе совместно. Постоянное патрулирование вел ракетный эсминец USS Kidd, принимавший участие в знаменитом освобождении рыболовного судна — пираты захватили его в 2012 году.
Яванское море
Нападений за год: 24
Здесь постоянно проходят совместные учения ВМС Индонезии и ВМС США, но пираты не собираются покидать эти богатые добычей морские просторы. Только в прошлом году было захвачено 24 судна.
Бенгальский залив
Нападений за год: 30
Воды Бенгальского залива кишат акулами и пиратами — будто вы оказались в романе Роберта Стивенсона. Сокровищ, к сожалению, тут маловато, зато шансы повстречать абордажную команду очень высоки.
Малаккский пролив
Нападений за год: 36
Два года назад, 23 апреля 2014 года, обнаглевшие пираты угнали нефтяной танкер прямо с территории Порт-Кланг, неподалеку от столицы Куала-Лумпур. Морская полиция отбила корабль, но не сумела спасти десятерых членов экипажа.
Карибское море
Нападений за год: 38
И, конечно, никуда не ушли пираты Карибского моря. Перед вами — фотография из частного архива, сделанная за несколько часов до нападения на этот самый круизный лайнер.
Сингапурский пролив
Нападений за год: 60
Через Сингапурский пролив проходят сразу несколько торговых путей, чем и привыкли пользоваться пираты. Многочисленные шайки воспринимают все местные суда своей законной добычей и охотно вступают в бой с вооруженными морскими пехотинцами.
Южно-Китайское море
Нападений за год: 62
В прошлом году объединенным силам Филиппинской береговой охраны и Антитеррористической группировке ВМС США пришлось совместно отбивать сухогруз, захваченный пиратами неподалеку от Манилы. Всего же за прошедший год нападению подверглось более 60 судов, примерно половина не найдена до сих пор.
Гвинейский залив
Нападений за год: 116
И лидером нашего печального списка выступает Гвинейский залив. Пираты здесь чувствуют себя как дома — этим бизнесом занимается половина взрослого населения Нигерии.
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