Как убрать царапины с очков для зрения в домашних условиях?

Очки, для тех, у кого есть определённые проблемы со зрением, это не только важный инструмент, но и часть имиджа. Часто бывает, что мы быстро привыкаем к какой-то вещи, и не готовы заменить её на новую, с аналогичными характеристиками. К очкам, это можно отнести в полной мере. Так что, с ними нужно обходиться очень бережно, правильно ухаживать за ними, чтобы Ваши очки были всегда в полном порядке. Самая важная часть в любых очках, это, конечно, же, линзы, которые и помогают нам улучшить наше зрение. Но, если они поцарапаны, то царапины будут являться серьёзной помехой для полноценного восприятия мира. Здесь уже придётся очки или менять, или, каким-то образом постараться убрать все царапины с линз очков. Если Вы выбрали для себя второй вариант, и хотите попробовать отполировать их самостоятельно, то нужно знать, каким образом этого можно добиться в домашних условиях.

Царапины на очках. Полировка линз своими руками несколько вариантов

Кстати, если Вы носите очки, то, зимой, Вас наверняка беспокоит и другая распространённая проблема, когда очки запотевают. Эта проблем тоже вполне разрешима. Вот здесь можно прочитать про несколько способов, при реализации которых, Ваши очки не будут потеть.

Полировка линз с помощью зубной пасты

Теперь же давайте попробуем убрать царапины на стекле Ваших очков, то есть провести простую полировку поверхности линз.

Это, наверное, самый простой полировочное домашнее средство. В случае с очками, зубная паста нам тоже поможет. Небольшое её количество для этого, наносят на поверхность линз. Далее, аккуратно протираем поверхность любой мягкой тряпочкой из хлопка или шерсти. Те места, где царапины наиболее «ярко» себя проявили, полировать нужно более тщательно. После, остатки пасты просто смываются водой. Вполне возможно, что одна такая процедура не позволит убрать все царапины. Тогда, выход простой – повторить её ещё раз.

Используем пищевую соду

Ещё один популярный домашний абразив. Действует так же, как и паста. Но, здесь, предварительно из соды нужно сделать кашицу (просто добавляем в неё воду). Именно эта кашица и наносится на линзы, после чего они всё так же полируются тканью. Если нужно, то процедуру, как обычно, повторяют.

Используем автомобильный воск

В автомобильной «косметичке», тоже можно найти ряд средств, которые окажут Вам помощь в этой ситуации. Например, воск для автомобиля. Его также используют как полироль. После окончания процесса, излишки воска убирают.

Используем водоотталкивающий крем, предназначенный для ветрового стекла

Такой спрей хорошо убирает небольшие трещинки. Им просто обрабатывают линзы. Кроме трещин, его используют и против запотевания очков, а также оседания на них пыли.

Мебельный спрей

Им обычно полируют мебель, а мы его будем применять для очков. В этом случае, ткань Вам нужно подобрать ту, которая после себя ворсинок не оставляет. Именно, кусочком из такой ткани, с наличием на нём спрея, и протирают линзы, пока трещины на поверхности не исчезнут.

Вазелин

Мягкой тканью нужно будет втирать немножечко вазелина в поверхность линзы, при этом, при необходимости, его понемногу добавлять. Когда трещин не останется, то излишки вазелина просто убирают.

А может быть вообще НЕ СТОИТ ЭТИМ ЗАНИМАТЬСЯ, и купить просто новые очки? Смотрим вот это видео, где Вам ответят на этот вопрос.