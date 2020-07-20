Явления космоса, попавшие на видео

Новые астрономические открытия приводят к появлению лишь еще большего количества вопросов. Надо признать, мы просто понятия не имеем, что происходит во Вселенной на самом деле. Зачастую снятые в космосе кадры напоминают самую настоящую мистику.







Зонды, летящие в бескрайней пустоте к далеким звездам, постоянно передают на Землю все новую информацию. Но что она значит? Почему на Венере бушуют невероятные штормы, откуда взялся Великий Аттрактор?







Это видео охватывает лишь мизерную часть того, о чем спорят современные астрофизики. Человечество стоит на пороге величайших открытий — вот только понравится ли нам то, что покажет Вселенная?



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