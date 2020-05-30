Способы закалить силу воли по методу ЦРУ

Любые цели становятся недостижимы, если вы не умеете управлять собой. Сила воли подводит в самый неподходящий момент: вместо того, чтобы начать зарабатывать больше, вы опускаетесь по карьерной лестнице, продолжаете курить, не ходите на тренировку — все важные задачи откладываются «на потом» и не выполняются никогда. Решением этой проблемы активно заинтересовался Эндрю Уитман, бывший агент ЦРУ, переквалифицировавшийся в персонального тренера. Уитман прекрасно знает, что именно нужно делать для прокачивания силы воли даже слабого человека: мы собрали несколько стратегий, которые помогут вам справиться с собой и начать двигаться в правильном направлении.





Правило двух минут

Не бойтесь ответственности

Концентрация

Эмоциональный драйвер

Тренируйте мозг