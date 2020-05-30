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Способы закалить силу воли по методу ЦРУ

Любые цели становятся недостижимы, если вы не умеете управлять собой. Сила воли подводит в самый неподходящий момент: вместо того, чтобы начать зарабатывать больше, вы опускаетесь по карьерной лестнице, продолжаете курить, не ходите на тренировку — все важные задачи откладываются «на потом» и не выполняются никогда. Решением этой проблемы активно заинтересовался Эндрю Уитман, бывший агент ЦРУ, переквалифицировавшийся в персонального тренера. Уитман прекрасно знает, что именно нужно делать для прокачивания силы воли даже слабого человека: мы собрали несколько стратегий, которые помогут вам справиться с собой и начать двигаться в правильном направлении. Способы закалить силу воли по методу ЦРУ

Правило двух минут


Стрессовые ситуации бывают у каждого человека, но не все умеют с ними справляться. Представьте, ваш начальник дает задачу выполнить сложный проект до конца рабочего дня, а вы точно знаете, что это нереально. Не торопитесь впадать в панику и уж тем более не отказывайтесь сразу от дела. Возьмите перерыв всего лишь на пару минут и попытайтесь представить: если бы это было возможно, то как бы я решил эту проблему? Наш мозг во многом похож на поисковик — чем точнее формулировка, тем лучше он ищет решение. Двух минут чаще всего будет достаточно для того, чтобы успокоить нервную систему и увидеть проблему в реальном свете.
Способы закалить силу воли по методу ЦРУ

Не бойтесь ответственности


Большинство людей просто боятся любой ответственности. Но оправдания не приносят результатов: вы просто пытаетесь утешить себя после совершенной ошибки. В следующий раз после провала не нужно искать виноватых. Попытайтесь усвоить урок и понести наказание — если вы того действительно заслуживаете. Способы закалить силу воли по методу ЦРУ

Концентрация


Многозадачность стала бичом современного общества. Мы привыкаем делать кучу вещей сразу и никогда не достигаем полного успеха ни в одной из них. Концентрируйте умственную энергию только на одном деле в один момент. Закончили? Переходите к следующей задаче. Способы закалить силу воли по методу ЦРУ

Эмоциональный драйвер


Вы должны знать, ради чего работаете. Если планы и цели размыты, то при малейших трудностях вы бросите дело с вероятностью в 85%. Учите новый язык? Поймите, зачем именно. Хотите зарабатывать больше денег? Сформулируйте для чего. Способы закалить силу воли по методу ЦРУ

Тренируйте мозг


Медитация может казаться вам странной религиозной практикой, но на самом деле это далеко не так. Лучше всего справляются с обязанностями те, кто способен очистить свой мозг от любых лишних мыслей и сосредоточиться на данном конкретном действии. Попробуйте медитировать с утра и посмотрите на эффект.

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Способы закалить силу воли по методу ЦРУ
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