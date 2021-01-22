Чем русские удивляли иностранцев в Лондоне и Париже 150 лет назад

История международных выставок началась в 1851 году, когда Лондон принял участников из разных стран. Не отстала и Россия, привезя с собой различные виды сырья и драгоценности. Это было началом, и в течение следующих веков российские, а затем и советские представители удивляли посетителей выставок великолепными пейзажами Транссибирской дороги, румяными русскими матрешками, техническими изобретениями и даже величественным макетом космического корабля «Восток». Долгие годы Россия получала почетные призы и золотые медали, ведь нашей стране действительно есть чем похвастаться. Читайте о крупнейших выставках, которые проходили в Великобритании, Канаде и Париже, и что можно было увидеть в павильонах России.
Лондонская выставка 1851 года: манка с гречкой, канделябры и двери из малахита
Медали первой всемирной выставки 1851 года. /Фото: kurya.ru
В 1851 году в Лондоне проходила первая международная промышленная выставка. Чтобы поразить посетителей и сделать просмотр удобным, в Гайд-парке был возведен потрясающий Хрустальный дворец.
В нем был и отдел для России. В Лондон было привезено столько же экспонатов, сколько дней в году – 365. На самом деле это было совсем не много, так как в тот момент был кризис крепостного хозяйства. Приехали только некоторые купцы, фабриканты и помещики.
Из России для всеобщего обозрения было привезено зерно, кожа, хлопок, некоторые изделия металлургической отрасли и предметы роскоши.
Представлявшая Россию ювелирная фирма Павла Сазикова привезла роскошный канделябр с сюжетами Куликовской битвы, за что и получила Большую медаль. Этой же награды удостоились придворные ювелиры Зефтиген и Камер – они поразили всех невероятной бриллиантовой диадемой.
Жюри с пристрастием осматривало экспонаты, но не устояло перед гречневой и манной крупой. Уж больно вкусная их них получалась каша.
Участвовала в выставке и фабрика малахитовых изделий Демидовых. Им удалось получить приз за стильную и очень красивую мебель. Есть записи француза де Валона, в которых он сравнивает малахитовые запонки с дворцом из этого камня и говорит, что Демидов может себе это позволить. Кстати, двери из красивого зеленого камня, которые весили не менее 44 килограммов, были впоследствии приобретены английским банкиром Гопе. Он выложил за них 10 тысяч фунтов стерлингов. Для сравнения: в XIX веке в Англии годовые затраты среднестатистического жителя составляли не более 30 фунтов в год.
Парижская выставка 1867 года: русская изба на Марсовом поле
Русский павильон на выставке в Париже, 1867 год. /Фото: exposale.net
В 1867 году прошла следующая выставка, на этот раз в Париже. Для этого был построен огромный выставочный павильон-дворец эллиптической формы на Марсовом поле.
Тогда Россия привезла больше 1300 экспонатов: изделия из драгоценных металлов и камней, мозаики, меха, оружие, ковры с Кавказа, уникальные вышивки. Можно было взглянуть даже на камни и металлы из Кабинета Его Императорского Величества. Сверкающие экземпляры так понравились представителям Британского музея, что в дальнейшем учреждение купило изумруды, аметисты и сапфиры.
На Марсовом поле были возведены национальные выставочные павильоны. Особым интересом пользовалась русская изба, изготовленная Плотницким цехом из Владимирской губернии. Собрав дом без гвоздей, мастера так удивили жюри, что получили серебряную медаль. Посетители с любопытством осматривали крытый двор, флигель, русскую печку, красный угол. Неподалеку располагалась конюшня, в которой томились и били копытами царские лошади. Император Александр III получил награду (Гран-при) за помощь в совершенствовании лучших пород.
Не были обделены вниманием и русские художники. Золотая медаль досталась Александру Коцебе за эпическую картину «Победа под Полтавой». А одна работа была названа лучшей французским императором Наполеоном III - речь об акварельной копии фресок 1189 года из церкви в Нередице. Специально для автора, Николая Мартынова, была отлита медаль.
Париж 1900 года: крымское шампанское, шоколад будущего «Красного октября», и павильон русских окраин
Международная выставка в Париже, 1900 год. /Фото: img-fotki.yandex.ru
В 1900 году выставка, подводящая итоги столетия, снова прошла в городе влюбленных, в Париже. Было опять задействовано Марсово поле. В тот период между Францией и Россией были прекрасные отношения, потому последней досталась немалое пространство в 24 000 квадратных метров, на котором разместили свои экспонаты 2,5 тысячи производителей из России.
Архитектором Мельцером был создан Павильон Русских окраин. Зрители словно гуляли по Московскому кремлю, наслаждаясь неповторимой архитектурой. Константин Коровин оформил отдел внутри, сделав панно с видами разных районов страны. Это было так зрелищно, что художник получил от французского правительства орден Почетного легиона. Сегодня эти произведения Коровина можно увидеть в Русском музее в Санкт-Петербурге.
Так как много внимания было уделено освоению Сибири, в прессе павильон получил название «Сибирский дворец». Особым интересом пользовался аттрацион-поезд, построенный в честь Транссибирской магистрали. Люди садились в вагон и наблюдали, как за окном пролетает Великий сибирский путь - почти километровая панорама с акварельными пейзажами кисти Павла Пясецкого.
Гран-при был вручен Комитету Сибирской железной дороги и Министерству путей сообщения, золотая медаль - инженеру Лавру Проскурякову за его проект Красноярского моста через реку Енисей.
Также один из главных призов был вручен заводу шампанских вин «Новый Свет» и вкуснейшему шоколаду товарищества «Эйнем» (сегодня его знают как фабрику «Красный Октябрь»). Работа талантливого физика Александра Попова (прототип радио) удостоилась золотой медали. Не отстала и русская матрешка, ее тоже отметили таким же призом.
Россия получила огромное признание - на ее счету собралось больше 1500 наград.
Монреаль-1967: павильон «летящая крыша» и якутские алмазы
Павильон «летящая крыша» на выставке в Монреале, 1967 год. /Фото: hiddenarchitecture.net
В 1967 году выставка проходила в Канаде, в Монреале. Подход был серьезным: было построено метро, авторазвязка Тюркотт и искусственный остров Нотр-Дам.
Павильон России (уже СССР) занимал немалую площадь на Нотр-Даме, она составляла 1,6 гектара. Его проектированием занимались советские архитекторы (М. Посохин, А. Мндоянц, Б. Тхор). Вид здания был очень стильным: стены из стекла и крыша в виде гигантского трамплина, которую в прессе называли «летящая». В темное время включалась подсветка на стенах, а на потолке можно было увидеть силуэт главного экспоната - самолета ТУ-144.
Так как Юрий Гагарин недавно слетал в космос, не обошлось без макета ракеты «Восток», выполненного в полную величину. Можно было зайти в отдельно расположенную конструкцию «Чечевица», попробовать сесть в кресло, посмотреть на космическую диораму, в общем, почувствовать то, что чувствовал Гагарин.
Поразили парижан полудрагоценные камни с Урала, но особенный восторг вызвали крупные якутские алмазы и пуховые оренбургские платки.
Как ни странно, в этот раз СССР остался без призов и медалей. В чем дело, сказать сложно, но шла речь о несправедливом подходе жюри. Когда выставка закончилась, павильон был разобран и перевезен на ВДНХ, в настоящее время он реставрируется.
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