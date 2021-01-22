Чем русские удивляли иностранцев в Лондоне и Париже 150 лет назад

Лондонская выставка 1851 года: манка с гречкой, канделябры и двери из малахита

Медали первой всемирной выставки 1851 года. /Фото: kurya.ru

Парижская выставка 1867 года: русская изба на Марсовом поле

Русский павильон на выставке в Париже, 1867 год. /Фото: exposale.net

Париж 1900 года: крымское шампанское, шоколад будущего «Красного октября», и павильон русских окраин

Международная выставка в Париже, 1900 год. /Фото: img-fotki.yandex.ru

Монреаль-1967: павильон «летящая крыша» и якутские алмазы

Павильон «летящая крыша» на выставке в Монреале, 1967 год. /Фото: hiddenarchitecture.net