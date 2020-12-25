10 личных вещей, которым не место в кошельке

Кошелек - в первую очередь место для денег

1. Записка с ПИН-кодами

Ни в коем случае не оставляйте подобную записку в кошельке / Фото: opt-25829.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

2. Пароли

Благодаря паролям, мошенники могут обмануть ваших друзей / Фото: miss-runet.ru

3. Банковские карты

Одну карту обязательно оставляйте дома / Фото: aj.ru

4. Дисконтные и подарочные карты

Храните дисконты в отдельной визитнице / Фото: cache3.youla.io

5. Кубышка

Не носите в кошельке крупные суммы денег / Фото: i.mycdn.me

6. Кассовые чеки

Кассовые чеки опасны для здоровья / Фото: bg032.ru

7. Проездной

Носите отдельно проездной билет / Фото: saratov24.tv

8. Документы

Чтобы не восстанавливать документы, не носите их в кошельке / Фото: ae01.alicdn.com

9. Ключи

Носите ключи в специальных ключницах / Фото: ae01.alicdn.com

10. Презервативы

В кошельке презерватив испортится и станет непригоден для контрацепции / Фото: ru.med-mash.ru