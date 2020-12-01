8 странных фактов о мистере Алистере Кроули

1 декабря 1947 года скончался великий темный маг и инфернальный оккультист, который многим кажется выдумкой. Но мистер Кроули не выдумка. Точно.
1. Эдвард Александр Кроули родился в семье английского пивовара 12 октября 1875 года. Казалось бы, жить в семье, владеющей пивной мануфактурой, — мечта каждого здорового мальчика. Однако не все так весело. Его родители были членами хардкорной протестантской секты, что означало непрестанные молитвы, проповеди и семейные чтения Библии по утрам. Сын настолько возненавидел все связанное с христианской религией, что мать в ужасе нарекла его Зверем.
Другие бы на месте малыша стали рок-музыкантами или серийными убийцами. Но в те времена не изобрели рок-н-ролл, а быть маньяком-убийцей пока еще не считалось крутым. Так что Кроули-младший выбрал свой, абсолютно уникальный путь.
2. В Кембридже Кроули изучал философию, литературу и добился немалых успехов в передвигании фигур по шахматной доске. Ему даже пророчили карьеру профессионального шахматиста. А сам он подумывал стать дипломатом, даже съездил в Санкт-Петербург, чтобы попрактиковаться в русском языке. Злые языки — а их вокруг Кроули было предостаточно — поговаривали, что на самом деле он приезжал в нашу страну шпионить.Дело было в 1897 году.
Сразу по возвращении из России Кроули стал проявлять нездоровый интерес к оккультизму и приобретать доступную и авторитетную литературу на темные темы. Ну или здоровый интерес — смотря на чьей ты стороне.
К тому моменту мастер сам себя нарек Алистером — это что-то сродни имени Александр в редких языках британских народов.
3. Кроули совершил стремительную карьеру в оккультном ордене «Золотая заря», хотя и нажил там себе изрядно врагов. Орден собирал магов и алхимиков (и это задолго до изобретения ролевых игр, между прочим). В нем состояло немало легендарных персонажей — например, поэт Уильям Йейтс вместе со своей супругой, активисткой феминизма Мод Гонн. Числилась там и другая выдающаяся суфражистка — актриса Флоренс Фарр.
Как ты уже, наверное, догадался, «Золотая заря» был той редкой разновидностью тайного ордена, в который принимали женщин, причем на тех же правах, что и мужчин. Эта прогрессивная магическая организация просуществовала где-то до 70-х годов ХХ века, однако, и сейчас по миру разбросано немало храмов, заявляющих о своей принадлежности к ордену.
4. Мы совершенно не собираемся пересказывать тебе всю биографию мистера Кроули, для этого есть Википедия. Поверь, там много интересного и невероятного. Скажем главное: где-то к тридцати годам за Алистером закрепилась слава махрового чернокнижника и сатаниста. Последнее Кроули неоднократно опровергал, он не считал себя сатанистом. И у него на то была весьма веская причина.
Дело в том, что Сатана — персонаж из христианской мифологии. Объявляя себя сатанистом, ты тем самым признаешь правомочность и легитимность христианской веры. Но Алистер Кроули напрочь отрицал христианскую идеологию, не давал ей права на существование, поэтому никак не мог быть сатанистом.
Этот принцип до сих пор исповедуется очень многими современными адептами антихристианских сфер — ну, типа норвежских блэк-металлистов.
Не являясь сатанистом, Кроули все же использовал некоторые образы и понятия из дьявольского арсенала. Он называл себя Зверь-666, прямо как завещала его мама.
5. Алистер Кроули скончался в возрасте 72 лет. И, как это часто бывает со скандальными и непонятными покойниками, его слава начала бурно расти уже после его ухода от нас. Особенно в среде творческой богемы.
Ты вот знаешь, что физиономия Кроули присутствует на обложке «Сержанта Пеппера» The Beatles?
6. Довольно популярный английский певец Джон Осборн, выступающий под творческим псевдонимом «Оззи», написал в 1980 году песню «Mr. Crowley», после которой теперь все зовут Кроули исключительно как «мистер». Обязательно посмотри живое выступление Оззи 1981 года, где пока еще живой гитарист Рэнди Роадс неописуемо отжигает под эту самую песню. Ах да, текст песни не надо читать. Очень дурацкий.
Дэвид Боуи поминал Кроули в песне «Quicksand» — это с альбома «Hunky Dory» 1971 года. Iron Maiden, Mercyful Fate, Ministry и, конечно, Мэрлин Мэнсон тоже отметились в этом жанре.
7. В 1899 году Алистер приобрел дом неподалеку от озера Лох-Несс (чудовище к покупке не прилагалось). В нем Кроули жил до 1913 года и, что немаловажно, производил там свои сложные темные ритуалы. После Кроули особняк сменил несколько владельцев, у многих из которых были печальные истории. Один покончил жизнь самоубийством. А одна из хозяек была слепой, так муж ее бросил через месяц после заселения, оставив без всякой помощи.
В 1970 году гитарист группы Led Zeppelin Джими Пейдж, большой поклонник Кроули, выкупил дом и поселил туда своего друга, чтобы присматривал за хозяйством (сам-то вечно в турах и на вечеринках). По словам товарища и его гостей, ночевать там было невероятно страшно: постоянно наблюдались необъяснимые аномалии.
8. В годы Второй мировой войны Алистер Кроули открыто выступал с одобрением политики Гитлера и писал статьи для одной из американских газет, которая работала практически как рупор Третьего рейха. Тем не менее многие специалисты, изучавшие биографию Кроули, уверены в том, что он был двойным агентом британской разведки и, хотя публично выступал за Германию, в реальности подрывал немецкое подполье в США.
Вообще национальная идентификация у Кроули была сложной и непредсказуемой. Например, он всю жизнь считал себя истинным ирландцем, хотя являлся стопроцентным англичанином. Он написал Декларацию независимости для Ирландии и сочинил поэму про святого Патрика.
Олег «Апельсин» Бочаров
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