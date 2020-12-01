8 странных фактов о мистере Алистере Кроули

1. Эдвард Александр Кроули родился в семье английского пивовара 12 октября 1875 года. Казалось бы, жить в семье, владеющей пивной мануфактурой, — мечта каждого здорового мальчика. Однако не все так весело. Его родители были членами хардкорной протестантской секты, что означало непрестанные молитвы, проповеди и семейные чтения Библии по утрам. Сын настолько возненавидел все связанное с христианской религией, что мать в ужасе нарекла его Зверем.

Другие бы на месте малыша стали рок-музыкантами или серийными убийцами. Но в те времена не изобрели рок-н-ролл, а быть маньяком-убийцей пока еще не считалось крутым. Так что Кроули-младший выбрал свой, абсолютно уникальный путь.

2. В Кембридже Кроули изучал философию, литературу и добился немалых успехов в передвигании фигур по шахматной доске. Ему даже пророчили карьеру профессионального шахматиста. А сам он подумывал стать дипломатом, даже съездил в Санкт-Петербург, чтобы попрактиковаться в русском языке. Злые языки — а их вокруг Кроули было предостаточно — поговаривали, что на самом деле он приезжал в нашу страну шпионить.

Дело было в 1897 году.

Сразу по возвращении из России Кроули стал проявлять нездоровый интерес к оккультизму и приобретать доступную и авторитетную литературу на темные темы. Ну или здоровый интерес — смотря на чьей ты стороне.

К тому моменту мастер сам себя нарек Алистером — это что-то сродни имени Александр в редких языках британских народов.