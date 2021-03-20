Почему на отечественных церквях луковичные купола и когда они появились

Христианство имеет довольно долгую историю, и практически с самого начала данная религия предполагала создание специального сооружения для проведения служб и проповедей, а также для общения верующего со Всевышним. Конечно, речь идет о церквях и других зданиях сакрального характера - храмах, часовнях или монастырях. Однако, если проанализировать их внешний вид, то можно заметить, что на отечественных просторах большинство из религиозных сооружений имеют купола, по форме напоминающие луковицы, а вот за границей они могут выглядеть иначе.
На российских просторах православные храмы практически всегда увенчаны именно куполами такой формы. /Фото: rbth.com
Анализ архитектуры ранних христианских базилик или древнеримских храмов, которые являются первыми зданиями такого типа, позволяет увидеть, что они чаще всего имели один большой купол полусферической формы. А вот на отечественных просторах сакральные сооружения на протяжении столетий венчаются самым разным числом куполов, которые к тому же могли быть построены в различных формах. Причем регулируются они четко в зависимости от символизма, который несет та или иная церковь.
Фасад и интерьер Базилики Константина и Трире (начало 4 в.н.э.). /Фото: wikipedia.org
Так, например храм с тремя куполами символизирует почитание святой троицы, пятерка куполов прославляет Иисуса Христа и четырем евангелистам, а 13 - Христа и двенадцати его апостолов. Однако и это не предел: в истории есть случаи, когда их количество достигало до 25 единиц. Ярким примером такого сакрального сооружения является первая каменная православная церковь на территории Древней Руси.
Число куполов имеет свой смысл. /Фото: youtube.com
Речь идет о легендарной Десятинной церкви, которая была построена в конце 10 столетия, а разрушена во время нашествия хана Батыя на Русь в 1240 году. До сегодняшнего дня сохранился только фундамент сооружения, расположенный в границах современного Киева. Такое количество куполов объясняется тем, что они символизировали не только Христа и его апостолов, но и двенадцати ветхозаветных пророков.
Художественная реконструкция Десятинной церкви. /Фото: pinterest.ru
При этом историки уверены, что купола знаменитой церкви времен Владимира Крестителя не имели луковичную форму. А все потому, что в русской церковной архитектурной традиции долгое время бытовали купола шлемовидной формы, то есть, были сходны с силуэтом шлема воина княжеской дружины. Их и сегодня можно увидеть на сохранившихся сакральных сооружениях того периода. Ярким примером такой церкви является Софийский собор XI века в Великом Новгороде, построенный по приказу Ярослава Мудрого.
Софийский собор в Великом Новгороде и сегодня возносится к небесам шлемовидными куполами. /Фото: sputnik8.com
Однако именно луковичная форма куполов является символом и характерной чертой отечественной православной архитектуры. Согласно общепринятом мнению, данный силуэт символизирует пламя свечи. Об это писал в частности религиозный философ Евгений Трубецкой на страницах своего трактата «Три очерка о русской иконе»: «Это завершение храма – как бы огненный язык, увенчанный крестом и к кресту заостряющийся…».
Форма называется луковичной, а похожа на свечной огонь. /Фото: rg.ru, liveinternet.ru
Луковичная глава, которая также имеет название «маковица», представляет собой навершие купола, которое устанавливается на основу цилиндрической формы («барабан»). В количественном соотношении же диаметр луковицы больше диаметра барабана. Исследователи пока что не нашли четкую хронологическую границу, когда именно появились первые луковичные купола на российских церквях, как и истоки данного образца.
Введение во храм. Икона из села Кривого. Новгородская школа. Первая половина XIV в. /Фото: wp.com
Изучая исторические источники, можно отметить, что подобные силуэты появляются на множестве миниатюр и икон еще с конца XIII века. Одной из распространенных версий распространения луковичных форм церковных куполов является уподобление Иерусалимской кувуклии - часовни над Гробом Господним. Считается, что в XI столетии ее венчала как раз «глава» вышеупомянутой формы.
Отреставрированная Часовня Гроба Господнего, современный вид. /Фото: vesty.co.il
Другие историки отстаивают противоположную в своем механизме точку зрения, согласно которой луковицы были заимствованы вообще не у христианских сакральных сооружений, а у мусульманских мечетей. А все потому, что примерно с XV столетия в их архитектуре все чаще стали встречаться купола вытянутой формы.
Мавзолей Гур-Эмир Самарканд, начало XV века. /Фото: xs.uz
Не существует единого мнения относительно появлению луковичных куполов с прикладной точки зрения. Так, среди предположений можно найти тезис, что луковичная форма практичнее других, ведь она не позволяет задерживаться на ней снег и другим осадкам. Другая версия гласит, что из дерева было проще составить луковицу, чем предыдущий шлемовидный купол, а из деревянной архитектуры форма просто не стала меняться с наступлением эпохи каменных церквей. Еще одна точка зрения говорит о том, что новый силуэт более вытянутый, и таком образом зодчие стремились создать подобие популярного в те времена европейского готического стиля архитектуры.
Иллюстрация из каноника Кирилло-Белозерского монастыря. 1407 год. /Фото: kramola.info
В любом случае, какими бы не были реальные причины появления храмов с луковичными куполами, а в массовом количестве их стали строить с XVI веке и позднее. Ярчайшим образцом такого сакрального сооружения, дошедшего до наших дней - это Храм Василия Блаженного, расположенный на столичной Красной площади, построенный во времена правления Ивана Грозного.
Самый живописный российский храм - один из первых, где появились луковицы. /Фото: orpheogroup.com
Луковичные купола, как и другие типы, носят определенный смысл не только в своем количестве на одном сооружении. Символическим значением обладает и выбор цвета для них. Так, наиболее распространенными являются золотые купола, символизирующие небесную славу. Они зачастую встречаются на кафедральных соборах или главных храмах монастырей. Данные соборы в большинстве своем посвящены Христу или двунадесятым праздникам, то есть двенадцати важнейшим праздникам православной религии.
Золотые купола чаще всего встречаются на крупных сакральных сооружениях. /Фото: rusvesna.su
Синий цвет купола со звездным орнаментом означает, что храм посвящен Богородице или Рождению Иисуса Христа. Зеленые луковицы можно увидеть на церквях, которые прославляют святую Троицу или определенных святых. Последним, ко всему прочему, посвящены и купола серебряного цвета. А вот черные луковичные силуэты встречаются реже всего, потому что их располагают на монастырских храмах.
Каждый цвет - особый смысл. /Фото: pikabu.ru, tripadvisor.com, homsk.com
Интересный факт: под данные категории нельзя отнести вышеупомянутый Храм Василия Блаженного, ведь каждый его купол имеет свою цветовую гамму. Однако объяснение такому нетривиальном выбору все-таки есть - это символ красоты Небесного Иерусалима, который, согласно легенде, приснился юродивому.
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