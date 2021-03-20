Почему на отечественных церквях луковичные купола и когда они появились

На российских просторах православные храмы практически всегда увенчаны именно куполами такой формы. /Фото: rbth.com

/Фото: wikipedia.org Фасад и интерьер Базилики Константина и Трире (начало 4 в.н.э.)./Фото: wikipedia.org

Число куполов имеет свой смысл. /Фото: youtube.com

Художественная реконструкция Десятинной церкви. /Фото: pinterest.ru

Софийский собор в Великом Новгороде и сегодня возносится к небесам шлемовидными куполами. /Фото: sputnik8.com

Форма называется луковичной, а похожа на свечной огонь. /Фото: rg.ru, liveinternet.ru

Введение во храм. Икона из села Кривого. Новгородская школа. Первая половина XIV в. /Фото: wp.com

Отреставрированная Часовня Гроба Господнего, современный вид. /Фото: vesty.co.il

Мавзолей Гур-Эмир Самарканд, начало XV века. /Фото: xs.uz

Иллюстрация из каноника Кирилло-Белозерского монастыря. 1407 год. /Фото: kramola.info

Самый живописный российский храм - один из первых, где появились луковицы. /Фото: orpheogroup.com

Золотые купола чаще всего встречаются на крупных сакральных сооружениях. /Фото: rusvesna.su

Каждый цвет - особый смысл. /Фото: pikabu.ru, tripadvisor.com, homsk.com