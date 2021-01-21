Случайные шедевры

Для создания произведения искусства чаще всего требуются годы учёбы и практики. Но иногда нечто прекрасное возникает совершенно случайно:



Банка с краской перед тем, как перемешали колер









Голова оленя возникла сама собой из случайной капли чёрной краски







Допив кофе, я обнаружил таинственный лес на дне чашки







Моя дочь пролила акриловую краску в раковину







Этот извергающийся вулкан появился на поверхности банки с краской после того, как в неё вылили колер







Слои автомобильной краски







Эта собака решила вздремнуть на радуге







Когда переворачивается грузовик с краской







Дождь + пыльца







Случайная загогулина из пузырьков на акриловой краске







Налил пиво в стакан. Через несколько минут из пены образовался кит







Пыльца, водоросли и листья в воде Балтийского моря у берегов Швеции







Огненный конь







Во время варки яйцо треснуло и из белка явился утёнок







Небесный дракон







Лицо зимы







Силы небесные







Самый счастливый кусок мыла на свете







Плесень в форме дерева







Это «произведение» оставила на стекле Лексуса пролетавшая мимо птица







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