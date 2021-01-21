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Случайные шедевры

Для создания произведения искусства чаще всего требуются годы учёбы и практики. Но иногда нечто прекрасное возникает совершенно случайно:

Банка с краской перед тем, как перемешали колер

Случайные шедевры


Голова оленя возникла сама собой из случайной капли чёрной краски

Случайные шедевры

Допив кофе, я обнаружил таинственный лес на дне чашки

Случайные шедевры

Моя дочь пролила акриловую краску в раковину

Случайные шедевры

Этот извергающийся вулкан появился на поверхности банки с краской после того, как в неё вылили колер

Случайные шедевры

Слои автомобильной краски

Случайные шедевры

Эта собака решила вздремнуть на радуге

Случайные шедевры

Когда переворачивается грузовик с краской

Случайные шедевры

Дождь + пыльца

Случайные шедевры

Случайная загогулина из пузырьков на акриловой краске

Случайные шедевры

Налил пиво в стакан. Через несколько минут из пены образовался кит

Случайные шедевры

Пыльца, водоросли и листья в воде Балтийского моря у берегов Швеции

Случайные шедевры

Огненный конь

Случайные шедевры

Во время варки яйцо треснуло и из белка явился утёнок

Случайные шедевры

Небесный дракон

Случайные шедевры

Лицо зимы

Случайные шедевры

Силы небесные

Случайные шедевры

Самый счастливый кусок мыла на свете

Случайные шедевры

Плесень в форме дерева

Случайные шедевры

Это «произведение» оставила на стекле Лексуса пролетавшая мимо птица

Случайные шедевры

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