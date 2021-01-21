Для создания произведения искусства чаще всего требуются годы учёбы и практики. Но иногда нечто прекрасное возникает совершенно случайно:
Банка с краской перед тем, как перемешали колер
Голова оленя возникла сама собой из случайной капли чёрной краски
Допив кофе, я обнаружил таинственный лес на дне чашки
Моя дочь пролила акриловую краску в раковину
Этот извергающийся вулкан появился на поверхности банки с краской после того, как в неё вылили колер
Слои автомобильной краски
Эта собака решила вздремнуть на радуге
Когда переворачивается грузовик с краской
Дождь + пыльца
Случайная загогулина из пузырьков на акриловой краске
Налил пиво в стакан. Через несколько минут из пены образовался кит
Пыльца, водоросли и листья в воде Балтийского моря у берегов Швеции
Огненный конь
Во время варки яйцо треснуло и из белка явился утёнок
Небесный дракон
Лицо зимы
Силы небесные
Самый счастливый кусок мыла на свете
Плесень в форме дерева
Это «произведение» оставила на стекле Лексуса пролетавшая мимо птица
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Случайные шедевры
Для создания произведения искусства чаще всего требуются годы учёбы и практики. Но иногда нечто прекрасное возникает совершенно случайно:
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