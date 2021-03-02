Голливудские стереотипы о подростках
Вот что больше всего, нас, зрителей, раздражает в голливудских фильмах и сериалах их жизни подростков:
Прежде всего, давайте начистоту: все подростки в фильмах гораздо привлекательней, чем обычный подросток в реальной жизни. Даже киношные «уроды» в реальной жизни пользовались бы большим успехом у противоположного пола
Подростков играют вообще не подростки. Как же они могут правдоподобно сыграть героев, переживающих самую неловкую стадию жизни, полную бушующих гормонов, школьных проблем, угревой сыпи?
Почему почти все девчонки в кино носят туфли на каблуках и не появляются на экране без макияжа?! Много ли вы видели школьниц на каблуках? Кроссовки, джинсы, футболки – вот настоящая одежда, которую обычно носят подростки.
Школа в этих фильмах обросла стереотипами. Есть группки спортсменов, ботаников, чудиков, тут и первая красавица со свитой подружек … В реальной жизни круг друзей может не ограничиваться только лишь спортсменами. Творческую личность можно встретить и в команде по легкой атлетике.
Стереотипы очень раздражают – девушку-лидера группы болельщиков всегда изображают стервой.
Стерва всегда бывает наказана за свои козни в конце фильма. А что мы про эту стерву знаем? Что мы знаем о ее жизни, чувствах? Да и зачем нам знать? Все наше внимание приковано к главной героине – идеальной девчонке.
Стерва так и остается стервой до конца фильма, но крутой парень в начале фильма может быть нехорошим, но благодаря «чудаковатой» девушке исправляется и влюбляется в нее в конце фильма.
Как эти двое могут быть счастливы – у них абсолютно нет ничего общего.
Сюжет всех фильмов о подростках завязан на романтике и любви. Но далеко не каждый подросток знаком с этим чувством.
Крутой парень тщательно скрывает от всех свою «тонкую и ранимую» душу. Даже его девушка – первая школьная красавица ни о чем не догадывается. Но он открывается другой девушке – школьной «серой мышке», и наконец, становится самим собой.
Киногерои всегда рассуждают, как взрослые, умудренные опытом. Как такое возможно в 16 лет?
Главную героиню выгодно оттеняет «никчемная» подруга.
Соблазнительная девчонка по какой-то причине всегда ведет себя как «серая мышка». Тогда почему в нее влюблены самые крутые школьные парни?
Всякий раз, когда у героев возникают проблемы с родителями, их наказание никогда не длится долго. Все проходит для них без последствий.
Взрослые в этих фильмах придумывают только какие-то бесполезные наказания. Что касается остального, то они совершенно не понимают, что происходит с их детьми или учениками.
Много ли вы видели школьников, тусующихся в школьных коридорах в перерывах между уроками. В реальной жизни они переходят из класса в класс, и если где-то задерживаются, то строгая математичка тут же пишет им замечание в дневник.
Создается впечатление, что подросткам в фильмах никогда не задают домашнего задания. Даже «ботаники» всегда тусуются где-нибудь с друзьями в кафешке после уроков.
Фильм всегда заканчивается эффектным балом — и все внезапно замечают главную героиню, хотя большую часть фильма они ее в упор не видели. В реальной жизни так не бывает.
Девушка всегда должна превратиться в красотку, прежде чем понравиться парню.
Обычно превращение из лягушки в царевну происходит после снятия очков.
Выпускной бал в кино всегда показывают как самое значительное событие в твоей жизни, именно на нем происходит нечто сказочное и невероятное. Но у большинства людей в реальной жизни ничего такого на выпускном не происходит.
В реальной жизни все не всегда получается так, как в кино. Голливуду невдомек, что нескладная девушка-подросток, которая не пользуется популярностью среди сверстников, может так и не найти своего принца.
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