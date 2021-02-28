Как правильно вытирать пыль

Известно, что пыль — это не только частицы волокон ткани, пыльца и отмершие клетки кожи. В ней содержится множество различных соединений, многие из которых вредны для здоровья. Надоело безуспешно бороться с пылью?

Читайте, как это делать правильно, и не удивляйтесь, что раньше у вас ничего не получалось.





Начинайте сверху

Правило семи дней

Применяйте силу

Берегите книги

Чай для кожаной мебели

Пыль на растениях

И только теперь мойте полы

Если вы сразу будете пылесосить полы, то скорее всего просто разнесете пыль по квартире, и она осядет на мебели и стенах. Правильно делать так: раз в месяц с помощью специальной насадки (небольшой с длинной щетиной) пылесосить потолочный плинтус, а затем стены, двигаясь сверху-вниз.Всегда держите дома тряпочки из микрофибры, т.к. ими очень удобно вытирать комоды, столы и фоторамки. Помните, раз в неделю (а если у вас аллергия, то дважды). Также с коврами: пылесосьте их хотя бы раз в 7 дней. И лучше, чтобы пылесос был снабжен Hepa-фильтром, чтобы частицы пыли не попадали обратно в квартиру. Не забывайте про шторы, на них скапливается очень много пыли, а также про места под кроватями, креслами и диванами.Чтобы вытянуть на поверхность пыль, оседающую в обивке мягкой мебели, наденьте резиновые перчатки и потрите ими поверхность дивана.Это создаст статический заряд, который «выманит» пыль, шерсть и ворсинки из обивки. После этого тщательно и не спеша пропылесосьте мебель с мебельной насадкой.Давно ли вы заглядывали в свою библиотеку или все, что вам нужно сейчас — это интернет? Готовы поспорить, что на книжных полках пыль лежит годами. А хотелось бы убирать ее хотя бы 3 раза в год. Чтобы сделать это быстрее, работайте также сверху-вниз. Сперва пропылесосьте боковые части книжного блока, а затем, собрав книги в стопочку по 4−5 штук, протрите влажной тряпкой корешки.Маленький чайный пакетик поможет освежить и привести в порядок кожаную мебель. А чтобы восстановить блеск, смешайте полстакана оливкового масла с ¼ стакана уксуса, хорошо взболтайте и аккуратно нанесите смесь на кожаный диван или кресло с помощью салфетки из микроволокна.Листья растений впитывают пыль также, как ваша мебель и техника. И даже небольшой налет пыли может цветам навредить, т.к. Вынесите растения на балкон и обработайте с помощью воздушного баллончика (кстати, если вы еще ни разу не чистили таким свой компьютер, настоятельно советуем). А затем протрите листья влажной тряпкой. Это лучше, чем мыть цветы водой, потому что у некоторых растений это может спровоцировать развитие грибковых заболеваний или плесени.Мойте каждую неделю и не забывайте приподнимать ножки стульев и отодвигать мебель. Также помогают и салфетки для стирки, ими хорошо протирать в углах комнат и вокруг мебельных ножек, к тому же они обладают антистатическим эффектом и будут препятствовать оседанию пыли в дальнейшем.