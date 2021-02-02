Как зрительно поднять высоту потолка

Даже самый дорогой ремонт и шикарная обстановка не произведут должного эффекта и не придадут помещению уюта, если на голову «давит» потолок. Невысокие потолки — беда большинства многоквартирных домов, а неумелое акцентирование способно ухудшить ситуацию: помещение начинает казаться меньше, чем есть, «воздуха» не хватает, создаётся ощущение, что вы находитесь в маленькой коробочке. Какой уж тут уют и комфорт?!

На помощь приходят разработанные дизайнерами приёмы, которые позволят визуально поднять потолок и избавиться от ощущения сдавливания.



Вертикальный рисунок и полосы на стенах

Споты вместо люстры

Шторы от потолка

Картины — максимально близко к потолку

Низкая мебель

Торшеры и лампы

Стеклянные стены, высокие окна, двери до потолка

Потолок светлее стен

Диагональ на стене

Внимание — на пол

Абсолютный порядок

Принцип тот же, что и при выборе расцветки одежды — клетка и горизонтальные полоски полнят и вытягивают фигуру вширь, а вертикальный рисунок визуально стройнит и делает силуэт выше. Подбирая обои для своей квартиры, отдавайте предпочтение светлым, с вертикально расположенным рисунком.Продумывая освещение в помещении с невысокими потолками, выбирайте маленькие светильники, которые равномерно или зонально будут освещать комнату. Если без люстры никак не обойтись, покупайте ту, что будет максимально прилегать к поверхности потолка, а не свисать вниз.Длинные, идущие от потолка и до самого пола шторы станут дополнительными вертикалями в помещении и будут его «вытягивать» вверх.Если вы ещё только раздумываете, какими картинами или постерами украсить стену, выбирайте вертикально ориентированные изображения. Кроме того, попробуйте повесить их чуть выше, чем это обычно принято: так вы визуально поднимете и потолок.Подбирая мебель для комнаты с низким потолком, ориентируйтесь не только на её цвет и фактуру. Заниженные диваны и кресла без ножек, низкие журнальные столики визуально увеличат расстояние до потолка, а значит и сделают его выше.Торшеры не только создают уют и позволяют точечно осветить то или иное место в доме, с их помощью можно «сделать» потолок выше. Светильник на длинной ножке, дающий вертикальный луч света, поможет визуально увеличит высоту стены.Если вы живёте в своём доме, то можете позволить себе «впустить» в помещение максимум света, сделав окна максимально большими, а одну из стен стеклянной. Сопутствующая помещениям с низким потолком проблема недостаточности солнечного света будет решена. А вот двери до потолка, сильно увеличивающие высоту стен, можно установить не только в доме, но и в квартире.Одно из самых главных правил для цветового решения в помещении — это разница в цвете стен и потолка. Всегда делайте потолок на несколько тонов светлее стен, иначе он будет «давить» вам на голову!Очень интересный эффект даёт диагональ, расположенная на одной из стен. Удивительно, но создающийся за счёт такой графики оптический эффект сильно увеличивает пространство, в том числе и над головой.Постелите на пол яркий ковёр, уложите красивую плитку, выложите мозаику — одним словом сделайте акцент на пол. Таким образом вы отвлечёте внимание от низкого потолка.Комната с низким потолком, захламлённая вещами и заставленная какой попало мебелью, создаёт ощущение конуры! Максимально освободите пространство, а все вещи храните в закрытых шкафах — порядок и минимум предметов вокруг позволят вам «дышать» и чувствовать себя гораздо комфортнее!