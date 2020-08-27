Любопытное о человеческом теле

Есть некоторые факты о человеческом теле, которые вы, вероятно, никогда не знали. Книга Билла Брайсона «Тело: руководство для людей» — это удивительная экскурсия по человеческому телу, начиная с мозга и заканчивая пальцами ног.



От 7,5 метров волос, которые вырастают в течение жизни, до 30 000 литров слюны, человеческое тело чрезвычайно интересно. В человеческом теле 37,2 триллиона клеток, которые постоянно создаются и уничтожаются, и все они выполняют различные функции, чтобы поддержать вас. Вот некоторые вещи, которые вы, возможно, не знали о том, что сейчас происходит внутри вашего тела.



Все химические вещества, которые составляют человеческое тело, можно купить за 5 долларов

Человеческая память очень изменчива

Биологически нет такого понятия, как раса

Каждый день человеческий организм борется с раковыми клетками

В слюне есть натуральное обезболивающее

Глаза постоянно вырабатывают слезы, и их бывает 3 вида

Мозг сжигает калории