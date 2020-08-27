Любопытное о человеческом теле

Есть некоторые факты о человеческом теле, которые вы, вероятно, никогда не знали. Книга Билла Брайсона «Тело: руководство для людей» — это удивительная экскурсия по человеческому телу, начиная с мозга и заканчивая пальцами ног.
От 7,5 метров волос, которые вырастают в течение жизни, до 30 000 литров слюны, человеческое тело чрезвычайно интересно. В человеческом теле 37,2 триллиона клеток, которые постоянно создаются и уничтожаются, и все они выполняют различные функции, чтобы поддержать вас. Вот некоторые вещи, которые вы, возможно, не знали о том, что сейчас происходит внутри вашего тела.
Все химические вещества, которые составляют человеческое тело, можно купить за 5 долларов
Учитель химии Брайсона однажды сказал, что все химические вещества, которые составляют человеческое тело, можно купить за 5 долларов. Это могло быть даже 2,97 доллара в деньгах 1960-х годов с учетом инфляции. Другие эксперты не согласны. По данным Королевского химического общества, полная стоимость создания человека со всеми элементами составит около 151 000 долларов. PBS подсчитала, что основные элементы человеческого тела будут стоить около 168 долларов.
Человеческая память очень изменчива
Память больше похожа на страницу Википедии, которую можно изменить, говорит психолог Элизабет Лофтус, поскольку люди очень внушаемы. Лофтус обнаружила, что с помощью одного эксперимента можно внедрить ложные воспоминания в головы людей.
Биологически нет такого понятия, как раса
Цвет кожи — просто полоска эпидермиса, один слой глубиной. Кожа состоит из внутреннего слоя, называемого дермой, и внешнего слоя, называемого эпидермисом. Цвет кожи — это просто реакция организма на солнечный свет. «Биологически, на самом деле нет такой вещи как раса», — говорит профессор антропологии Нина Яблонски. Люди «депигментировали» и «повторно пигментировали», чтобы соответствовать своей среде в разные периоды истории человечества, но мы еще многое не знаем о том, как это происходило.
Каждый день человеческий организм борется с раковыми клетками
Подсчитано, что каждый день от одной до пяти ваших клеток становятся злокачественными, иммунная система захватывает и убивает их. Пару раз в неделю люди могут заболеть одной из самых страшных болезней в мире, но организм спасает большинство людей. Раковые клетки похожи на нормальные клетки. Поскольку организм не может их сразу обнаружить, ранние стадии рака могут быть совершенно безболезненными. Но когда опухоли становятся достаточно большими, чтобы давить на нервы, люди начинают чувствовать боль и направляются к врачу. «Рак — это цена, которую мы платим за эволюцию», — говорит исследователь Олаф Хайденрих. «Если бы наши клетки не могли мутировать, мы бы никогда не заболели раком, но мы также не смогли бы развиваться». Рак — это не одно заболевание, а более 200, с разными причинами и смертностью. И риск рака увеличивается с возрастом — у человека старше 80 лет вероятность заболеть раком в 1000 раз больше, чем у подростка.
В слюне есть натуральное обезболивающее
Слюна содержит болеутоляющее средство под названием опиорфин, распределенное вокруг 12 слюнных желез рта. Он в шесть раз эффективнее морфина, но мы принимаем его только в очень малых дозах. Поскольку доза опиорфина очень мала, ученые до сих пор не могут понять, почему он там есть. Слюна — это в основном вода, а также небольшое, но полезное количество ферментов, которые ускоряют химические реакции. Есть амилаза, которая расщепляет сахара в углеводах, в то время как мы их жуем, и лизоцим, который атакует патогенные микроорганизмы. Здоровый взрослый человек выделяет чуть меньше полторы литра слюны в день.
Глаза постоянно вырабатывают слезы, и их бывает 3 вида
Люди — единственные существа, которые плачут от эмоций. Фактически, глаза постоянно производят слезы для увлажнения и защиты от пыли и грязи. Есть три вида слез; рефлекторные, базальные и эмоциональные. Базальные слезы — это те, которые производятся постоянно, рефлекторные слезы — это слезы в ответ на внешний раздражитель (например, лук) и эмоциональные слезы. Ученые до сих пор не знают, почему мы плачем, потому что в этом нет никакого смысла.
Мозг сжигает калории
Мозг использует 400 калорий энергии в день, и он сжигает эти калории с постоянной скоростью, в отличие от других органов. Хотя мозг составляет всего 2% от веса тела, он потребляет 20% нашей энергии по сравнению с мышцами, которые используют 25% энергии тела. Мозг новорожденных потребляет 65% энергии организма.
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