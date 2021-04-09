Знаменитости, которые похожи, как две капли воды: Элизабет Тейлор, Анджелина Джоли, Одри Хепберн и д

Многие фанаты киноиндустрии частенько говорят о том, что предыдущая эпоха, в том числе и звезды Голливуда, были куда ярче и лучше современных. А потому сегодня мы поговорим о популярных актерах, актрисах и других звездах, которые похожи на голливудских икон прошлых столетий не только внешне.
1. Грейс Келли и Гвинет Пэлтроу
Грейс Келли и Гвинет Пэлтроу.
Когда речь заходит о принцессе Монако, сложно подобрать какую-то современную звезду, с которой её можно было бы сравнить. Хотя бы потому, что на сегодняшний день существует несколько девушек, которые обладают не только таким же типом внешности, но и схожим обаянием и харизмой. К примеру, Дженьюари Джонс, которая больше всего похожа на Грейс и одновременно на Николь Кидман с её весьма холодной красотой. В эту же линию можно поставить актрису Блейк Лавли, которая тоже весьма схожа с Келли.
Однако, пожалуй, лучшей актрисой, которая больше всего похожа на принцессу, является, конечно же, Гвинет Пэлтроу. Хотя бы потому, что они имеют почти что идентичное лицо, а ещё скромная и милая улыбка Гвинет так и напоминает о прекрасной принцессе из Монако. Также довольно часто стиль актрисы сравнивали со стилем Келли, в особенности, когда дело касалось образов для красной дорожки.
2. Элизабет Тейлор и Анджелина Джоли
Элизабет Тейлор и Анджелина Джоли.
Элизабет Тейлор, несмотря на то, что она является самой настоящей легендой, всё же немного похожа на свою современницу, звездочку по имени Анджелина. Их сравнивают не только в плане внешности, но и в плане того, какие у них отношения с мужчинами. Буквально недавно Джоли и Питт были лучшей парой Голливуда, а задолго до этого таковой называлась пара Тейлор и Ричарда Бертона, которые несколько раз расходились, сходились снова и стали самой яркой парой своего века.
Обе эти актрисы известны своей уверенностью в себе, гламурностью и аурой таинственности и загадочности, которая царит вокруг них. Как и Тейлор, сегодня Джоли – гуманист, филантроп и любящая мать целой оравы детей.
3. Одри Хепберн и Натали Портман
Одри Хепберн и Натали Портман.
Некоторые люди утверждают, что если бы Одри Хепберн и Вайнона Райдер создали семью и родили ребёнка, то им, вероятно, стала бы Натали Портман. И в этой теории есть капелька правды, стоит хотя бы взглянуть на глаза и улыбку этих звездочек, которые предельно похожи.
Большая часть сходства этих звезд заключается не только в самом лице, но и в общем стиле, макияже и даже в выбираемых прическах. Впрочем, форма носа, щек, губ и даже разрез глаз у них общий, так же, как и милый, скромный и тёплый характер.
4. Кларк Гейбл и Джордж Клуни
Кларк Гейбл и Джордж Клуни.
А эти двое невероятно похожи между собой. Фанаты даже утверждают, что если бы они поменялись эпохами и ролями, то никто даже не заметил бы этого, поскольку они оба обаятельные, харизматичные, учтивые и немного циничные. Многие охотно представляют Клуни в роли Ретта Батлера в «Унесенных ветром», для роли которого ему было бы достаточно просто отрастить усы. Не забудем и о том, что Клуни однажды нарядился как Гейбл для серии снимков и рекламных роликов для Мартини.
Когда речь заходит о схожести этих двух актеров, то стоит заметить, что она заключается не только в практически идентичной внешности. Многие подмечают и то, что они делят между собой одинаковый мужской типаж, который буквально сводит женщин с ума. А если вспомнить, что Гейбла, как и Клуни, называли великим шутником, то общего у них становится ещё больше.
5. Джимми Стюарт и Том Хэнкс
Том Хэнкс и Джимми Стюарт.
Некоторые утверждают, что Том Хэнкс – это Джимми Стюарт нашего времени, и в какой-то степени они правы. Хотя бы потому, что фильм «Вам письмо» с Томом в главной роли по сути является современной версией фильма «Магазинчик за углом» со Стюартом в актерском составе.
Но даже те, кто не смотрел эти фильмы и не заметил сходства, могут подметить, насколько похожи эти актеры. Так, они оба выходцы из среднего класса, приличные, воспитанные и благоразумные мужчины, которые, вероятно, знают, как развлекаться. Том Хэнкс также снимался в нескольких комедийных фильмах, прежде чем он сосредоточился на более серьёзных и значимых ролях, а в фильмографии Джимми тоже можно было отыскать комедийные роли, к примеру, в фильме «Филадельфийская история».
6. Роберт Редфорд и Брэд Питт
Роберт Редфорд и Брэд Питт.
Если попытаться вспомнить какую-то современную звезду, которая может быть похожа на Роберта Редфорда, то на ум, вероятно, придёт именно Брэд Питт. Свою известность Редфорд приобрел почти сорок лет назад, а сегодня счастливо живет на заслуженной актёрской пенсии.
Что же делает их такими похожими? Начать стоит с внешности и мужского типажа. Несмотря на то, что Питту ещё не 60, он обладает шармом мужчины в возрасте, которым обычно покорял сам Редфорд. Светлые, поцелованные солнцем волосы, тёплые, улыбающиеся глаза, подчеркнутые линиями морщин, приобретенными за время жизни, мудрость и, конечно же, бесконечный житейский опыт – всё это объединяет этих двоих удивительных людей.
7. Джуди Гарленд и Эми Адамс
Джуди Гарленд и Эми Адамс.
Эми Адамс, безусловно, прекрасная актриса, которая обладает универсальным талантом и способностью сыграть любую роль, начиная от плохой принцессы и заканчивая очаровательной и сильной Лоис Лейн из саги о Супермене.
Помимо универсальности их таланта, актрисы также обладают схожей внешностью и типажом. Так, Джуди, как и Эми, была рыжей. Цвет их глаз, конечно же, отличается, однако их роднит их выражение, какое-то спокойное, уверенное в себе и даже местами игривое. Кроме того, они обе делят одно увлечение – вокал.
8. Натали Вуд и Энн Хэтэуэй
Натали Вуд и Энн Хэтэуэй.
Энн с её характерной короткой стрижкой, к примеру, с полюбившейся ею пикси, вероятно, делает её максимально похожей на Одри Хэпберн. Однако, если присмотреться, то можно заметить, что больше всего сходства у неё с легендарной актрисой Натали Вуд.
Как и Натали, Энн обладает такими же чарующими, тёмными и томными глазами, а также волевой линией бровей. Их прически тоже весьма похожи, особенно, если сравнивать Энн с Натали времен фильма «Великолепие в траве». Обе актрисы стали максимально известными и успешными ещё в молодости, до наступления двадцатилетия. И если посмотреть на их стиль в одежде, то тоже можно отыскать много общего, в особенности их любовь к белому и вещам от Шанель.
9. Рок Хадсон и Нил Патрик Харрис
Рок Хадсон и Нил Патрик Харрис.
Это весьма очевидное сравнение, ведь у этих актеров максимально много общего. Так, они оба –геи, которые частенько играют гетеросексуальные роли. Впрочем, в их фильмографиях также можно отыскать схожие сюжеты. Так, Року и Нилу частенько доставались роли типичных мачо или же коварных убийц.
Разница заключается в том, что Нил открыто заявил обществу о своей ориентации, ведь сегодня у звезд Голливуда нет никаких предупреждений на этот счёт и это не разрушило его карьеру. Впрочем, Рок не мог сделать того же, поскольку в его эпоху гомосексуализм всё ещё находился под запретом в обществе, а тем более в индустрии кино. Поэтому Хадсон был вынужден делать вид, что ему нравятся женщины, и встречался с секс-бомбами того времени и даже был женат на одной из таких дам. Кроме того, Хадсона и Харриса роднит ещё и примерно одинаковый стиль в одежде и неповторимая харизма.
10. Рита Хейворт и Кэтрин Зета-Джонс
Рита Хейворт и Кэтрин Зета-Джонс.
Рита была одной из самых красивых и сексуальных голливудских актрис своего поколения. Она буквально находилась на вершине киноиндустрии, и практически ни одной актрисе не удалось бросить вызов её популярности. Даже сегодня она считается главной кинодивой всех времён. А потому именно Кэтрин, современную мега звезду, сравнивают с Ритой.
Зета-Джонс – одна из тех женщин, которые с возрастом становятся только лучше. Она может похвастаться невероятной грацией, не говоря уже об ошеломительном таланте, который делает её не просто красивой куклой, а самой настоящей индивидуальностью. Это же можно сказать и о Рите, которая никогда не была просто красивым личиком, а всегда славилась неповторимым талантом. Кроме того, они обе разделяют одно хобби, а именно – танцы.
11. Мэрилин Монро и Скарлетт Йоханссон
Мэрилин Монро и Скарлетт Йоханссон.
Имя Монро – первое, которое приходит на ум, стоит только завести разговор о самых знаковых и сексуальных актрисах Голливуда. Её называют самой большой и известной кинозвездой всех времён, благодаря чему её имя никогда не будет забыто, а многие женщины будут продолжать равняться на неё и стараться стать ею. Сложно сказать, какая из современных актрис больше похожа на Мэрилин и какая из них может дотянуться до её славы. Однако, если говорить об общих качествах и схожести внешне, то нельзя не упомянуть Скарлетт Йоханссон.
Начать стоит с очевидного: они обе феноменально красивые блондинки. Также они обе являются голливудскими актрисами, которые умеют петь. Они обе относятся к категории девушек с соблазнительными формами, обладающих роскошной грудью. Впрочем, Скарлетт, как и Мэрилин – это гораздо больше, чем просто красивое лицо и тело. Это ещё и невероятный талант, который продолжает раскрываться от фильма к фильму.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии