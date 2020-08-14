Восстание в Бадабере: почему бунт советских пленных так напугал душманов

Сейчас мало кто знает о том, какой подвиг совершили советские солдаты 26 апреля 1985-го в пакистанском селении Бадабер. Его намеренно «забыли», стерли из истории. На то существовали важные политические причины.
Тайны крепости Бадабер
Грозной цитадели Бадабер, внушавшей когда-то страх врагу, сейчас не существует. Об исчезнувшем памятнике Афганской войны напоминает разве что кусок обветшалой глинобитной стены. Возвели крепость в 60-х годах прошлого века американские военные.
Изначально в Бадабере планировали создать центр гуманитарной помощи. Однако на деле крепость стала местом дислокации пакистанской резидентуры ЦРУ. Афганский конфликт внес новые изменения в существование цитадели. В ней стали готовить боевиков ИОА (Исламского общества Афганистана).
Подготовкой руководил Бурхануддин Раббани, будущий афганский президент. В 1980-х он являлся лидером ИОА. Центр был прекрасно оборудован. За крепостными стенами прятались жилые постройки, склады с боеприпасами, волейбольная площадка и, конечно же, мечеть. Одновременно в центре обучалось около трех сотен моджахедов.
Вместе с тем Бадабер являлся тюрьмой для военнопленных, к которым свирепые боевики относились как к животным.Заключенных использовали на самых тяжелых работах в каменоломнях, кормили впроголодь, методично избивали и унижали всеми возможными способами.
Бунт обреченных
Выжить в крепости Бадабер военнопленному было крайне сложно. Узников поддерживала только призрачная надежда на побег. Однако сбежать в одиночку из крепости было вообще нереально. Отчаявшиеся пленные решились на организацию настоящего восстания. Инициатором его стал советский солдат Николай Шевченко.
Начало драматическим событиям 1985-го положил обычный кулачный бой. Шевченко вызвал на поединок одного из комендантов тюрьмы. Победа должна была принести заключенным возможность сыграть в футбол, редкостное для их положения развлечение.
Надо ли говорить, что моджахед дрался не по правилам, использовал запрещенные приемы, да и вообще был гораздо сильнее исхудавшего и измученного за 3 года плена Николая. Однако Шевченко вела к победе отчаянная мечта и бой он выиграл!
Около 9 вечера военнопленные стали «готовиться к футбольному матчу». В это время охранники тюрьмы совершали намаз. Пока боевики молились, заключенные отчаянным рывком захватили арсенал с боеприпасами, «сняли» часовых, заняли позиции для обороны.
Такого никто не ждал
Все произошло молниеносно. Охрана Бадабера не успела опомниться, как крепость оказалась в руках измученных, полуголодных мятежников. На подмогу боевикам были вызваны регулярные войска Пакистана. Однако это мало чем помогло. Весь день шло сражение не на жизнь, а на смерть.
К вечеру Раббани предложил мятежникам сдаться. Зная привычки моджахедов, военнопленные не приняли на веру обещание сохранить им жизнь и потребовали связаться с советским посольством в Исламабаде, представителями ООН или Красного Креста.
Обсуждение условий перемирия шло всю ночь. Поскольку у мятежников было много оружия и сдаваться они не собирались, афганские боевики подключили к «переговорам» тяжелую артиллерию. Били по стенам крепости из установок типа «Град». В результате полностью сравняли ее с землей.
Из руин моджахеды вытащили нескольких оставшихся в живых, но контуженных мятежников. Добили их гранатами. После этого жители соседних кишлаков находили человеческие останки в 4 милях от места расправы. По неподтвержденным данным, предоставленным американцами, двоим советским солдатам все же удалось выжить.
Забытые герои
Сопротивление, оказанное советскими солдатами афганским боевикам, было беспрецедентным. Настоящим подвигом. Силами мятежников было уничтожено около 200 боевиков. Крепость Бадабер в ходе бойни пала.
Вооруженный мятеж пленных сильно испугал лидеров моджахедов. После него многие полевые командиры стали придерживаться правила: «Русских в плен не брать». Тем временем правительство Пакистана тревожно ожидало реакции советской стороны.
Однако Советский Союз о своих героях дипломатично «забыл». Руководство страны не хотело афишировать свое участие в Афганской войне, потому открытой ответной реакции на уничтожение советских пленных не последовало. «Инцидент» в Бадабере тихонько замяли.
Факты, касающиеся тех событий, всплыли только после развала СССР. Русские журналисты и активисты общественных организаций раскопали детали бунта в Бадабере. Часть сведений предоставил Госдепартамент США.
Позднее появилось много альтернативных версий, согласно которым побег готовился силами КГБ. Однако что-то пошло не так, и советские военнопленные были полностью изничтожены самым жестоким образом. Спустя 35 лет узнать правду едва ли удастся, как и имена большинства героев тех трагических событий.
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