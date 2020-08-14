Восстание в Бадабере: почему бунт советских пленных так напугал душманов

Тайны крепости Бадабер

Грозной цитадели Бадабер, внушавшей когда-то страх врагу, сейчас не существует. Об исчезнувшем памятнике Афганской войны напоминает разве что кусок обветшалой глинобитной стены. Возвели крепость в 60-х годах прошлого века американские военные.

Изначально в Бадабере планировали создать центр гуманитарной помощи. Однако на деле крепость стала местом дислокации пакистанской резидентуры ЦРУ. Афганский конфликт внес новые изменения в существование цитадели. В ней стали готовить боевиков ИОА (Исламского общества Афганистана).

Подготовкой руководил Бурхануддин Раббани, будущий афганский президент. В 1980-х он являлся лидером ИОА. Центр был прекрасно оборудован. За крепостными стенами прятались жилые постройки, склады с боеприпасами, волейбольная площадка и, конечно же, мечеть. Одновременно в центре обучалось около трех сотен моджахедов.

Вместе с тем Бадабер являлся тюрьмой для военнопленных, к которым свирепые боевики относились как к животным.

Заключенных использовали на самых тяжелых работах в каменоломнях, кормили впроголодь, методично избивали и унижали всеми возможными способами.