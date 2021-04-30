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Что приготовить из авокадо: 5 классных блюд, которые понравятся взрослым и детям


Что приготовить из авокадо: 5 классных блюд, которые понравятся взрослым и детям

В последнее время авокадо настолько популярно, что его можно встретить не только на полках магазинов с косметикой и игрушками, а и в группах с рецептами, где каждый второй блогер рассказывает о пользе чудо-фрукта, способного исцелить от любого недуга. Впрочем, для тех, кто любит, знаком и не знаком, но хочет попробовать авокадо, мы собрали несколько вкусных рецептов: от самых простых до оригинальных и экзотических.

1. Гренки с яйцами и авокадо


Гренки с авокадо и яйцом. \ Фото: google.com.

Гренки с авокадо и яйцом. \ Фото: google.com.

 

Гренки или же тосты – отличный вариант для завтрака под чашечку чая или кофе. А если их приготовить с сочным авокадо и яйцом, то получится полноценный и сытный перекус.

Ингредиенты:

• Хлеб для тостов - 2-4 ломтика;
• Авокадо крупное - 1 шт;
• Яйца - 4-6 шт;
• Лимон - 0,5 шт;
• Соль и молотый перец - по вкусу;
• Свежая зелень - по вкусу.
Тосты. \ Фото: adelgazarencasa.co.

Тосты. \ Фото: adelgazarencasa.co.

 

Способ приготовления:

• Яйца отварить всмятку или поджарить на сковороде;
• Хлеб подсушить на сухой сковороде (по желанию можно слегка смазать маслом);
• Мякоть авокадо аккуратно извлечь;
• Переложить в миску;
• Посолить, поперчить и заправить свежевыдавленным лимонным соком;
• Хорошенько перемешать и размять вилкой до однородной массы;
• Получившейся смесью намазать хлебные ломтики;
• Сверху выложить половинки отварного или обжаренного яйца;
• Украсить свежей зеленью.

2. Авокадо с ломтиками бекона


Авокадо в ломтиках бекона. \ Фото: mtlblog.com.

Авокадо в ломтиках бекона. \ Фото: mtlblog.com.

 

Хрустящие ломтики бекона и сочные кусочки авокадо – закуска, которую оценит шумная компания, собравшаяся вместе вечером перед телевизором. Впрочем, для тех, кто любит просто вкусно поесть – это блюдо также будет весьма кстати. Подавайте со свежими овощами, листьями салата, спиртными напитками или же с соками с кислинкой.

Ингредиенты:

• Бекон прокопченный - 8 полосок;
• Авокадо крупное - 1 шт;
• Лимонный сок - 2 ч.л;
• Кумин - щепотка;
• Соль и перец - по вкусу.
Кусочки авокадо в беконе. \ Фото: yandex.ua.

Кусочки авокадо в беконе. \ Фото: yandex.ua.

 

Способ приготовления:

• Авокадо вымыть;
• Очистить;
• Удалить косточку;
• Мякоть нарезать на восемь равномерных частей;
• Сбрызнуть лимонным соком и дать настояться 3-4 минуты;
• Бекон посолить и поперчить со всех сторон;
• Кусочки авокадо завернуть в полоски бекона;
• Выложить на противень, застелив его бумагой для запекания;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут;

• После достать и переложить на бумажные полотенца, чтобы стёк лишний жир;
• Перед подачей выложить на чистое блюдо.

3. Мятные пирожные с авокадо


Пирожные из авокадо. \ Фото: pinterest.ru.

Пирожные из авокадо. \ Фото: pinterest.ru.

 

Нежные, поистине лёгкие и воздушные пирожные из авокадо с приятным мятным послевкусием – настоящее удовольствие для сладкоежек, которые привыкли каждый раз пробовать что-то новое и необычное.

Ингредиенты:

• Авокадо - 2 шт;
• Мёд - 0,5 стакана;
• Масло кокосовое - 8 ст.л;
• Стружка кокосовая - 2 стакана;
• Экстракт мятный - по вкусу.

Для глазури:

• Масло кокосовое - 1 неполный стакан;
• Какао порошок - 1 неполный стакан;
• Мёд - 4 ч.л;
• Ванильный сахар - 1 пакетик.
Мятное пирожное с авокадо. \ Фото: tastykitchen.com.

Мятное пирожное с авокадо. \ Фото: tastykitchen.com.

 

Способ приготовления:

• Авокадо вымыть;
• При необходимости снять кожуру;
• Извлечь косточку;
• Мякоть нарезать произвольными кусочками;
• Переложить в чашу блендера;
• Следом выложить мёд, кокосовое масло, мятный экстракт, кокосовую стружку;
• Всё тщательно перебить до однородной массы;
• Получившуюся массу разложить в силиконовые формочки для кексов или конфет;
• Отправить в морозильную камеру до тех пор, пока полностью не замёрзнет.

Глазурь:

• В сотейнике смешать какао с кокосовым маслом, ванильным сахаром и мёдом;
• Аккуратно перемешать и растопить;
• Получившейся глазурью полить пирожные в формочках;
• Дать слегка постоять на столе;
• А после вновь отправить в морозилку до полного застывания глазури.

4. Закуска в панировке


Авокадо в панировке. \ Фото: domos.ru.

Авокадо в панировке. \ Фото: domos.ru.

 

Это блюдо приятно удивит всё семейство, заменив привычные для многих чипсы и сухарики. Кусочки авокадо в панировке из сухариков со специями, сушеными травами и тёртым сыром – то, что обязательно стоит попробовать хотя бы раз в своей жизни.

Ингредиенты:

• Авокадо - 4 шт;
• Сухари для панировки - 1 стакан;
• Яйца - 2 шт;
• Мука - 0,5 стакана;
• Смесь сушёных трав - 1 ч.л;
• Паприка сушёная молотая - 1 ч.л;
• Соль и молотый чёрный перец - по вкусу;
• Сыр твёрдый - 50-70 г;
• Чеснок - 5-6 зубков.
Закуска из авокадо в панировке. \ Фото: patee.ru.

Закуска из авокадо в панировке. \ Фото: patee.ru.

 

Способ приготовления:

• Авокадо вымыть;
• По желанию снять шкурку;
• Извлечь косточку;
• Мякоть нарезать равномерными кусочками (примерно по 0,5 см. толщиной);
• В миске смешать пропущенный через пресс чеснок, яйца с мукой и специями, солью;
• В другую миску высыпать сухари;
• Каждый ломтик обмокнуть в яично-пряную смесь, затем в сухарики;
• Выложить всё на противень, застеленный пергаментом;

• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут;
• После посыпать тёртым сыром;
• Подавать со сметаной, соусами, кетчупом или сладкой горчицей.

5. Пудинг


Пудинг из авокадо. \ Фото: agrodolce.it.

Пудинг из авокадо. \ Фото: agrodolce.it.

 

И напоследок – пудинг из авокадо, приправленный фисташками и мёдом. Очень простое и вкусное блюдо, которым не стыдно угостить гостей или же коллег.

Ингредиенты:

• Фисташки (ядра) - 1,5 стакана;
• Какао - 8 ч.л;
Авокадо - 2 шт;
• Мёд - 4 ч.л;
• Кокосовое молоко - 1-2 ч.л.
Сладкий десерт из авокадо. \ Фото: theironyou.com.

Сладкий десерт из авокадо. \ Фото: theironyou.com.

 

Способ приготовления:

• Авокадо вымыть;
• Удалить косточку;
• Мякоть нарезать произвольно;
• Отправить в чашу блендера;
• Мёд смешать с кокосовым молоком, фисташками и какао;
• Перемешать и взбить до густой однородной массы;
• Получившуюся смесь разлить по стаканам;
• При желании посыпать ванильным сахаром сверху и украсить парой листочков свежей мяты или ломтиком лимона;
• Отправить в холодильник на 30-40 минут.

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Что приготовить из авокадо: 5 классных блюд, которые понравятся взрослым и детям

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