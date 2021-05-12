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Для чего советские солдаты в Афганистане укладывали на дно грузовиков мешки с песком


Для чего советские солдаты в Афганистане укладывали на дно грузовиков мешки с песком

Про армию часто шутят, что круглое в ней носят, а квадратное катают. Однако, на войне никогда и ничего не делается просто так. Даже самые странные на первый взгляд вещи имеют под собой какое-то практичное обоснование. Например, во время афганской войны советские солдаты регулярно нагружали грузовики мешками с песком. Для чего же им мог понадобиться столь обременительный лишний груз, который занимал место, мешал удобно сидеть и сокращал возможности автомобиля по перевозке действительно полезных грузов.

Война в Афгане стала тяжелым испытанием. |Фото: worldrussia.com.

Война в Афгане стала тяжелым испытанием. |Фото: worldrussia.com.

 

«Уставы пишутся кровью». Несмотря на некоторую пафосность, данная максима на самом деле абсолютно бесхитростная. Такова суровая действительность: чтобы в будущем спасти других – сейчас одни должны погибнуть. К сожалению, развиваться без набивания шишек люди пока не научились.

Самый простой пример в отечественной истории на этот счет – это Финская война, которую сегодня многие почему-то считают лишенной всякого смысла и откровенно позорной. Но ошибки, допущенные в этом конфликте, в последствии помогли Красной армии лучше подготовиться к зимней кампании Второй мировой. Достаточно сказать, что шапки-ушанки и варежки-крабы пришли в РККА именно из Финляндии.
Оттуда же перекочевал и опыт использования подразделений лыжников.
Местные вели преимущественно партизанскую войну. |Фото: liveinternet.ru.

Местные вели преимущественно партизанскую войну. |Фото: liveinternet.ru.

 

Это же касается и мешков с песком, которые укладываются на дно грузовиков и автомобилей в горячих точках. Это вовсе не какой-то легкий груз, а импровизированное бронирование на случай подрыва машины на мине. Опыт вооруженных конфликтов второй половины XX века показал, что все больше значение уделяется именно партизанским методам ведения войны, которые неразрывно связаны с организацией засад и минированием дорог.
Мины, фугасы и засады были привычным делом. |Фото: rusonline.org.

Мины, фугасы и засады были привычным делом. |Фото: rusonline.org.

 

Несмотря на кажущийся примитивизм меры, обычные мешки с песком вполне могут спасти людей, сидящих в кунге. Даже с мешками ничего приятного от подрыва на бомбе людей не ждет, однако несколько десятков килограмм песка действительно неплохо глушат взрывную волну, а самое главное замедляют осколки. Благо, армейские машины очень мощные и на ходовых качествах «обременяющий груз» почти никак не сказывается.
Всегда пускать саперов вперед не представлялось возможным. |Фото: yandex.ua.

Всегда пускать саперов вперед не представлялось возможным. |Фото: yandex.ua.

 

На самом деле, подкладывать мешки с песком на случай подрыва советские (и не только советские) солдаты додумались задолго до афганской войны. Мера противодействия взрывам была придумана «в поле». К концу 1970-х описание данной методики уже входило во все учебные наставления по организации контрпартизанской борьбы.

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Для чего советские солдаты в Афганистане укладывали на дно грузовиков мешки с песком

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Для чего советские солдаты в Афганистане укладывали на дно грузовиков мешки с пескомПодписаться на мой Instagram
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