Мальчики тоже могут быть принцессами: Как фотограф помогает родителям избавляться от гендерных стере

Проект «Мальчики могут быть принцессами тоже» - Золушка.

Принцесс изображали профессиональные модели.

Вначале Китти Вольф хотела сделать просто серию милых фото.

Китти Вольф не является профессиональным фотографом, фотография - её хобби.

Китти Вольф не ожидала, что поднимется такая буря обсуждения её проекта.

Мальчики не только встретили своих любимых героев, но и сфотографировались с ними в их образе.

Основная идея фотографа Китти Вольф, что каждый вправе быть тем,кем хочет.

Китти поблагодарила родителей мальчиков, которые участвовали в её проекте.