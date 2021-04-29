Мальчики тоже могут быть принцессами: Как фотограф помогает родителям избавляться от гендерных стере

Китти Вольф, чикагский фотограф, запустила в ушедшем уже году необычный фотопроект. Она хочет доказать, что мальчишки тоже могут быть принцессами, если им этого хочется. Китти утверждает, что это то же самое, как если они играют в супергероев. Они же ими тоже не являются на самом деле! Правильно это или нет, вредно или полезно — вопросы спорные. А может всё дело только в наших стереотипах о том, что это не мужественно?
С самого детства нам говорят и родители, и окружающие нас люди: это для мальчиков, а это для девочек. Или такое, с осуждением, когда сделаешь что-то не так: «Ну, ты же девочка!» Когда что-то не так делает мальчик, звучит ровно то же самое, всё также осуждающе: «Ну, ты же мальчик!» Частенько мы и сами это говорим своим детям, чего уж скрывать!
Фотограф Китти Вольф считает, что не стоит ограничивать воображение ребёнка жёсткими рамками его пола. «Ведь одежда супергероя и панцирь черепашки-ниндзя тоже не делают его ни тем, ни другим!» - утверждает она, - «Точно также и платье принцессы не делает его девочкой. Это всего лишь игра!» Игра не может сделать кого-то слабым или неполноценным.
Проект «Мальчики могут быть принцессами тоже» - Золушка.
Проект фотографа родился после одного случая, которому она стала свидетелем во время своих дошкольных занятий. Во время произвольных игр на занятиях, один мальчик любил играть принцессу. Девочки, его одноклассницы, смеялись над ним и говорили, что он не может быть принцессой, ведь он — мальчик. Принцессы — это для девочек! Мальчик им не ответил, что значит, черепашки-ниндзя — это только для мальчиков! У Китти Вольф засела тогда в голове идея о том, как это несправедливо.
Принцесс изображали профессиональные модели.
Во время когда Китти Вольф создавала серию фотографий посвящённую принцессам, она внезапно вспомнила о том маленьком дошкольнике. И, по ёё словам, её словно током ударило в этот момент: мальчики как принцессы! Ей стало интересно попробовать победить стереотипы общества в этом вопросе.
У Китти была команда из профессиональных моделей, которые изображали принцесс, навыки фотографирования и огромное количество поклонников в Facebook. Первоначально её план состоял в том, чтобы просто разместить на своей страничке в интернете милые фотографии с мальчиками-принцессами. Но проект имел эффект разорвавшейся бомбы!
Вначале Китти Вольф хотела сделать просто серию милых фото.
Конечно, опыт не был на все сто процентов положительным. К сожалению, фотографии мальчиков в платьях оскорбили чувства многих людей. Китти это очень огорчило. Не с теми мыслями и чувствами она всё это создавала. Но ей пришлось вытерпеть много негатива в свой адрес. Ей присылали множество писем, наполненных ненавистью. Лавина оскорбительных, ужасных комментариев обрушилась на её страницу. Фотографа обвиняли во всех смертных грехах, обзывали и даже угрожали!
Китти Вольф не является профессиональным фотографом, фотография - её хобби.
Многие не могут смириться с тем, что видят мальчика одетого в платье. Но все эти ненавистные замечания не только не останавливают Китти Вольф, они вдохновляют её идти по этому нелёгкому пути дальше! Она считает, что пока есть ненависть - этот проект необходим. Поэтому останавливаться на достигнутом не собирается. Фотограф даже благодарна своим недоброжелателям, ведь они делают огромную работу по распространению информации о её проекте.
Главной целью проекта Китти Вольф считает распространение этих фотографий по всему миру. И это достигается главным образом тем, что один человек, будучи в гневе, отправил фотографии проекта в Твиттер — и вы можете теперь увидеть это там.
Китти Вольф не ожидала, что поднимется такая буря обсуждения её проекта.
Были и люди, которые одобрили проект фотографа и оставляли хвалебные отзывы о её работе. Им настолько понравилась эта идея, что они стали выкладывать фотографии со своими сыновьями-принцессами. Очень много было комментариев от поклонников творчества Вольф о том, что если бы это было во времена их детства, то это бы им очень помогло. Всё это показывает, что проект нужен. А значит, как считает Китти, оно того стоило.
Мальчики не только встретили своих любимых героев, но и сфотографировались с ними в их образе.
В интервью одному изданию, Вольф рассказала, что хотела бы поблагодарить тех родителей, которые решились принять в проекте участие. Это действительно было очень смело. Все они прекрасно понимали каким может быть реакция общества. Знали, что будет много негатива, но также они знали и другое, что этот проект чрезвычайно важен. Важен в первую очередь для их детей. Родители оказались готовы поддержать своих сыновей, показать им свою любовь вне зависимости ни от чего. Китти добавила также, что все должны стремиться быть такими же хорошими родителями для своих детей.
Интернет-сообщество разбилось на несколько лагерей при обсуждении кампании фотографа. Одни от всей души поддержали основную идею проекта, состоящую в том, что каждый волен быть тем, кем он хочет. Другие задались вопросом о том, а не оказывалось ли на детей какое-либо давление, чтобы заставить их делать то, чего они на самом деле не хотели. Третьи указывали на то, что мальчиков называют «принцами», а девочек - «принцессами».
Основная идея фотографа Китти Вольф, что каждый вправе быть тем,кем хочет.
По словам фотографа Китти на её веб-сайте, она хотела получить серию фотографий, на которых мальчики оделись как их любимые принцессы Диснея и сфотографировались вместе с этими принцессами. «Я знаю, что есть маленькие мальчики, которые любят этих сказочных персонажей также, как маленькие девочки. Мы устраиваем для этих девочек вечеринки принцесс. Наше взаимодействие с мальчиками было по тем или иным причинам редким. Но мы видим, что такие мальчики есть, знаем их и любим их!» Дети встретились со своими любимыми персонажами и сфотографировались в их костюмах. Для них это было счастьем.
Китти поблагодарила родителей мальчиков, которые участвовали в её проекте.
Китти не является профессиональным фотографом, для неё, по её же словам, это скорее хобби. Но ей очень понравился сам процесс работы над проектом. И она советует всем ничего не бояться, а вставать и идти делать то, что тебе по душе.
Спорить о том, хорошо это или плохо можно бесконечно. Понятно одно: если это так горячо обсуждается, значит — это действительно очень важная тема. Лично для меня вопрос о том, допустимо ли одевать мальчика в одеяние принцессы, да ещё и постить это фото в социальных сетях, совершенно однозначен. Но каждый должен решать за себя сам, и уметь отвечать за свои решения и убеждения.
По материалам boredpanda.com
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