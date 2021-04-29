С нами не соскучишься!

7 949 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Wlad Wlad
    "44% россиян хотят, чтобы на ближайших президентских выборах победила женщина" *** Геббельсовская БРЕХНЯ здесь в том,...16 лучших изобрет...
  • Cyryl Sneer
    Чё за бред, там служивших в армии 1% от всего населенияПочему американск...
  • реванш
    Российский суд самый гуманный суд в мире для бандитов, воров и подобной нечисти.Какие средства са...

Мальчики тоже могут быть принцессами: Как фотограф помогает родителям избавляться от гендерных стере


Мальчики тоже могут быть принцессами: Как фотограф помогает родителям избавляться от гендерных стере

Китти Вольф, чикагский фотограф, запустила в ушедшем уже году необычный фотопроект. Она хочет доказать, что мальчишки тоже могут быть принцессами, если им этого хочется. Китти утверждает, что это то же самое, как если они играют в супергероев. Они же ими тоже не являются на самом деле! Правильно это или нет, вредно или полезно — вопросы спорные. А может всё дело только в наших стереотипах о том, что это не мужественно?


С самого детства нам говорят и родители, и окружающие нас люди: это для мальчиков, а это для девочек. Или такое, с осуждением, когда сделаешь что-то не так: «Ну, ты же девочка!» Когда что-то не так делает мальчик, звучит ровно то же самое, всё также осуждающе: «Ну, ты же мальчик!» Частенько мы и сами это говорим своим детям, чего уж скрывать!
Фотограф Китти Вольф считает, что не стоит ограничивать воображение ребёнка жёсткими рамками его пола. «Ведь одежда супергероя и панцирь черепашки-ниндзя тоже не делают его ни тем, ни другим!» - утверждает она, - «Точно также и платье принцессы не делает его девочкой. Это всего лишь игра!» Игра не может сделать кого-то слабым или неполноценным.
Проект «Мальчики могут быть принцессами тоже» - Золушка.

Проект «Мальчики могут быть принцессами тоже» - Золушка.

 

Проект фотографа родился после одного случая, которому она стала свидетелем во время своих дошкольных занятий.
Во время произвольных игр на занятиях, один мальчик любил играть принцессу. Девочки, его одноклассницы, смеялись над ним и говорили, что он не может быть принцессой, ведь он — мальчик. Принцессы — это для девочек! Мальчик им не ответил, что значит, черепашки-ниндзя — это только для мальчиков! У Китти Вольф засела тогда в голове идея о том, как это несправедливо.
Принцесс изображали профессиональные модели.

Принцесс изображали профессиональные модели.

 

Во время когда Китти Вольф создавала серию фотографий посвящённую принцессам, она внезапно вспомнила о том маленьком дошкольнике. И, по ёё словам, её словно током ударило в этот момент: мальчики как принцессы! Ей стало интересно попробовать победить стереотипы общества в этом вопросе.
У Китти была команда из профессиональных моделей, которые изображали принцесс, навыки фотографирования и огромное количество поклонников в Facebook. Первоначально её план состоял в том, чтобы просто разместить на своей страничке в интернете милые фотографии с мальчиками-принцессами. Но проект имел эффект разорвавшейся бомбы!
Вначале Китти Вольф хотела сделать просто серию милых фото.

Вначале Китти Вольф хотела сделать просто серию милых фото.

 

Конечно, опыт не был на все сто процентов положительным. К сожалению, фотографии мальчиков в платьях оскорбили чувства многих людей. Китти это очень огорчило. Не с теми мыслями и чувствами она всё это создавала. Но ей пришлось вытерпеть много негатива в свой адрес. Ей присылали множество писем, наполненных ненавистью. Лавина оскорбительных, ужасных комментариев обрушилась на её страницу. Фотографа обвиняли во всех смертных грехах, обзывали и даже угрожали!
Китти Вольф не является профессиональным фотографом, фотография - её хобби.

Китти Вольф не является профессиональным фотографом, фотография - её хобби.

 

Многие не могут смириться с тем, что видят мальчика одетого в платье. Но все эти ненавистные замечания не только не останавливают Китти Вольф, они вдохновляют её идти по этому нелёгкому пути дальше! Она считает, что пока есть ненависть - этот проект необходим. Поэтому останавливаться на достигнутом не собирается. Фотограф даже благодарна своим недоброжелателям, ведь они делают огромную работу по распространению информации о её проекте.
Главной целью проекта Китти Вольф считает распространение этих фотографий по всему миру. И это достигается главным образом тем, что один человек, будучи в гневе, отправил фотографии проекта в Твиттер — и вы можете теперь увидеть это там.
Китти Вольф не ожидала, что поднимется такая буря обсуждения её проекта.

Китти Вольф не ожидала, что поднимется такая буря обсуждения её проекта.

 

Были и люди, которые одобрили проект фотографа и оставляли хвалебные отзывы о её работе. Им настолько понравилась эта идея, что они стали выкладывать фотографии со своими сыновьями-принцессами. Очень много было комментариев от поклонников творчества Вольф о том, что если бы это было во времена их детства, то это бы им очень помогло. Всё это показывает, что проект нужен. А значит, как считает Китти, оно того стоило.
Мальчики не только встретили своих любимых героев, но и сфотографировались с ними в их образе.

Мальчики не только встретили своих любимых героев, но и сфотографировались с ними в их образе.

 

В интервью одному изданию, Вольф рассказала, что хотела бы поблагодарить тех родителей, которые решились принять в проекте участие. Это действительно было очень смело. Все они прекрасно понимали каким может быть реакция общества. Знали, что будет много негатива, но также они знали и другое, что этот проект чрезвычайно важен. Важен в первую очередь для их детей. Родители оказались готовы поддержать своих сыновей, показать им свою любовь вне зависимости ни от чего. Китти добавила также, что все должны стремиться быть такими же хорошими родителями для своих детей.
Интернет-сообщество разбилось на несколько лагерей при обсуждении кампании фотографа. Одни от всей души поддержали основную идею проекта, состоящую в том, что каждый волен быть тем, кем он хочет. Другие задались вопросом о том, а не оказывалось ли на детей какое-либо давление, чтобы заставить их делать то, чего они на самом деле не хотели. Третьи указывали на то, что мальчиков называют «принцами», а девочек - «принцессами».
Основная идея фотографа Китти Вольф, что каждый вправе быть тем,кем хочет.

Основная идея фотографа Китти Вольф, что каждый вправе быть тем,кем хочет.

 

По словам фотографа Китти на её веб-сайте, она хотела получить серию фотографий, на которых мальчики оделись как их любимые принцессы Диснея и сфотографировались вместе с этими принцессами. «Я знаю, что есть маленькие мальчики, которые любят этих сказочных персонажей также, как маленькие девочки. Мы устраиваем для этих девочек вечеринки принцесс. Наше взаимодействие с мальчиками было по тем или иным причинам редким. Но мы видим, что такие мальчики есть, знаем их и любим их!» Дети встретились со своими любимыми персонажами и сфотографировались в их костюмах. Для них это было счастьем.
Китти поблагодарила родителей мальчиков, которые участвовали в её проекте.

Китти поблагодарила родителей мальчиков, которые участвовали в её проекте.

 

Китти не является профессиональным фотографом, для неё, по её же словам, это скорее хобби. Но ей очень понравился сам процесс работы над проектом. И она советует всем ничего не бояться, а вставать и идти делать то, что тебе по душе.
Спорить о том, хорошо это или плохо можно бесконечно. Понятно одно: если это так горячо обсуждается, значит — это действительно очень важная тема. Лично для меня вопрос о том, допустимо ли одевать мальчика в одеяние принцессы, да ещё и постить это фото в социальных сетях, совершенно однозначен. Но каждый должен решать за себя сам, и уметь отвечать за свои решения и убеждения.

По материалам boredpanda.com

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Мальчики тоже могут быть принцессами: Как фотограф помогает родителям избавляться от гендерных стере

И не забудьте:
Мальчики тоже могут быть принцессами: Как фотограф помогает родителям избавляться от гендерных стереПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусфонд

Cлава Курбатов, 6 лет, врожденная деформация стоп, требуется хирургическое лечение, 214 520 ₽

Читать
«Человекоподобный робот и тётка, пытающаяся заработать бабла», – дочь-трансгендер Михаила Ефремова пообщалась с Собчак и Кудрявцевой и крайне жёстко прошлась по ним
Материал, выбранный редакторами МиртесенTVcenter.ru

«Человекоподобный робот и тётка, пытающаяся заработать бабла», – дочь-трансгендер Михаила Ефремова пообщалась с Собчак и Кудрявцевой и крайне жёстко прошлась по ним

«Мое имя давит на них»: Эмин о судьбе детей и блате
Материал, выбранный редакторами МиртесенMiloMarket

«Мое имя давит на них»: Эмин о судьбе детей и блате

Бесплатный фрагмент - Заветы старого мироведения
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖеЖ

Бесплатный фрагмент - Заветы старого мироведения

Виктор Павлик показал памятник, который установили на могиле умершего от рака сына
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

Виктор Павлик показал памятник, который установили на могиле умершего от рака сына

“Они были лучшими друзьями”: Настя Каменских рассказала об отношениях мамы и папы перед трагедией
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

“Они были лучшими друзьями”: Настя Каменских рассказала об отношениях мамы и папы перед трагедией

Школьники из Северного подготовили «Заветы молодому поколению» от ветеранов войны
Материал, выбранный редакторами МиртесенСЕВЕРНЫЙ ВЕСТНИК

Школьники из Северного подготовили «Заветы молодому поколению» от ветеранов войны

Долгожданное счастье Кристины Орбакайте – ее третий муж Михаил Земцов. История их любви (Видео)
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

Долгожданное счастье Кристины Орбакайте – ее третий муж Михаил Земцов. История их любви (Видео)

Облегчение родителям: дежурные группы откроются в детсадах Нижнего Новгорода в мае
Материал, выбранный редакторами Миртесенnewsnn

Облегчение родителям: дежурные группы откроются в детсадах Нижнего Новгорода в мае

Чебоксарские спасатели вытащили из глины застрявшего ребенка
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Чебоксарские спасатели вытащили из глины застрявшего ребенка

(Видео) Горе-отец Алексей Панин ошеломил роликом с юной дочкой в непристойной футболке и танцами под шансон
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

(Видео) Горе-отец Алексей Панин ошеломил роликом с юной дочкой в непристойной футболке и танцами под шансон

Дочь Михаила Ефремова рассказала об отношениях с мамой и мачехой
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Дочь Михаила Ефремова рассказала об отношениях с мамой и мачехой

В Ростуризме объяснили, как будет работать кэшбэк на детский отдых
Материал, выбранный редакторами МиртесенРОСБАЛТ

В Ростуризме объяснили, как будет работать кэшбэк на детский отдых

Дочь Михаила Ефремова рассказала о своем трансгендерном переходе
Материал, выбранный редакторами МиртесенParovarim.com

Дочь Михаила Ефремова рассказала о своем трансгендерном переходе

Учительницу в Чебоксарах проверят после обещаний поставить детей на учет из-за сломанной двери
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Учительницу в Чебоксарах проверят после обещаний поставить детей на учет из-за сломанной двери

Ефремов отправил маленькую дочь жить отдельно из-за конфликта с новой женой
Материал, выбранный редакторами МиртесенУтро.ru

Ефремов отправил маленькую дочь жить отдельно из-за конфликта с новой женой

Старый дом с лестницей прямо на второй этаж.
Материал, выбранный редакторами МиртесенВанилла SU

Старый дом с лестницей прямо на второй этаж.

«Что для родителей обычных детей — норма, для меня — счастье»: история мамы особенного ребенка
Материал, выбранный редакторами Миртесен+1 Люди

«Что для родителей обычных детей — норма, для меня — счастье»: история мамы особенного ребенка

Швейцария проведет референдум об однополых браках
Материал, выбранный редакторами Миртесен+1

Швейцария проведет референдум об однополых браках

Собянин обсудил развитие МЭШ с разработчиками образовательного контента
Материал, выбранный редакторами МиртесенМОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

Собянин обсудил развитие МЭШ с разработчиками образовательного контента

Газета «Нижегородская правда» разыгрывает подарки за полугодовую подписку на газету для родителей
Материал, выбранный редакторами МиртесенНижегородская правда

Газета «Нижегородская правда» разыгрывает подарки за полугодовую подписку на газету для родителей

Собянин: Платформой МЭШ пользуются уже 2 млн педагогов, учащихся и родителей
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнформационный Центр Правительства Москвы

Собянин: Платформой МЭШ пользуются уже 2 млн педагогов, учащихся и родителей

Конфликты братьев и сестер. Как предотвратить?
Материал, выбранный редакторами МиртесенНАШЕ ОТРАДНОЕ

Конфликты братьев и сестер. Как предотвратить?

В пермский деревенский детсад купят роботов
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

В пермский деревенский детсад купят роботов

В Томске спасли четырех подростков с оторвавшейся от берега льдины
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

В Томске спасли четырех подростков с оторвавшейся от берега льдины

«Он ангел-хранитель»: жена актера Голобородько общается с умершим сыном
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

«Он ангел-хранитель»: жена актера Голобородько общается с умершим сыном

«Пятый канал»: в Ленобласти семья возложила на учителя вину за перелом шейного позвонка у ребенка
Материал, выбранный редакторами МиртесенРОСБАЛТ

«Пятый канал»: в Ленобласти семья возложила на учителя вину за перелом шейного позвонка у ребенка

Она красавица у нас
Материал, выбранный редакторами МиртесенМужчина и женщина

Она красавица у нас

Мальчики тоже могут быть принцессами: Как фотограф помогает родителям избавляться от гендерных стере
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Мальчики тоже могут быть принцессами: Как фотограф помогает родителям избавляться от гендерных стере

Украинцам раздадут ноутбуки, в Раде приняли решение: "Должен получить каждый, кто..."
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Украинцам раздадут ноутбуки, в Раде приняли решение: "Должен получить каждый, кто..."

Победитель "Голосу країни" Лазановский признался, кому принадлежит его сердце: "Скажу честно..."
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Победитель "Голосу країни" Лазановский признался, кому принадлежит его сердце: "Скажу честно..."

12 «бесценных» советов, которые не стоит давать родителям, даже если очень хочется
Материал, выбранный редакторами МиртесенПроба 2

12 «бесценных» советов, которые не стоит давать родителям, даже если очень хочется

Сараев выступил за сохранение детсада в Суоярви
Материал, выбранный редакторами Миртесенkarelinform

Сараев выступил за сохранение детсада в Суоярви

Академия Игоря Крутого расширяет границы
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Академия Игоря Крутого расширяет границы

Как будут работать детские садики Севастополя во время майских праздников?
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости: Севастополь, Крым, Россия

Как будут работать детские садики Севастополя во время майских праздников?

«Руки вырву с корнем»: педагог сурово наказала младшеклассников за шалость
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнтернет-газета «Ридус» (ridus.ru)

«Руки вырву с корнем»: педагог сурово наказала младшеклассников за шалость

Дочка Тимати подхватила опасный вирус
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Дочка Тимати подхватила опасный вирус

Видео: Что обожали есть дети в 90-х и что трудно найти сейчас
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнтересно для всех и обо всем

Видео: Что обожали есть дети в 90-х и что трудно найти сейчас

Как “Мисс Москва” Воеводина растит брошенного малайзийским королём сына
Материал, выбранный редакторами МиртесенTVcenter.ru

Как “Мисс Москва” Воеводина растит брошенного малайзийским королём сына

1
Жительница района Коптево создаёт ретро-игрушки
Материал, выбранный редакторами МиртесенСевер Столицы

Жительница района Коптево создаёт ретро-игрушки

Джессика Симпсон призналась, что перестала взвешива...
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖенский мир

Джессика Симпсон призналась, что перестала взвешива...

«Мама, если тебе ничего не нужно, то нужно нам. Борись за свое наследство!» – убеждает дочь
Материал, выбранный редакторами МиртесенМоя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

«Мама, если тебе ничего не нужно, то нужно нам. Борись за свое наследство!» – убеждает дочь

1
В зооуголке Симферополя впервые за 10 лет родился медвежонок
Материал, выбранный редакторами МиртесенВЕСТИ КРЫМ

В зооуголке Симферополя впервые за 10 лет родился медвежонок

«Вы здоровы, можете ехать». Как ульяновским родителям оформить пропуск в лагерь для ребенка
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

«Вы здоровы, можете ехать». Как ульяновским родителям оформить пропуск в лагерь для ребенка

Картина дня

наверх