Пятерка запрещенных видов оружия

Человечество на протяжении многих веков разрабатывало оружие. И чем больше развивались технологии, тем мощнее и опаснее оно становилось. Поэтому нет ничего удивительного в том, что сегодня у нас есть уже целый арсенал оружия, которое по праву можно назвать смертоносным. Вот только теперь в бою его не увидеть: из-за своей мощи его попросту запретили использовать. Вашему вниманию 5 видов оружия, которым нельзя воевать (причем, ядерное - не в счёт).





1. Фосфорные боеприпасы

2. Боеприпасы с объединенным ураном

3. Боеприпасы объёмного взрыва

4. Кассетная бомба

5. Межконтинентальная баллистическая ракета