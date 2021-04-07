7 простых в выращивание быстрорастущих вьющихся растений

Красивые вьющиеся растения могут играть декоративную роль для вашего сада, а могут являться даже маскировкой. Используйте красивые быстрорастущие вьющие растения, чтобы превратить даже самый скучный сад или балкон в уютное местечко, где каждый домочадец захочет провести все свое свободное время.

Большинство вьющихся растений, включая виноградную лозу, плющ и другие цветущие разновидности, выносливы и легко адаптируются. Их можно выращивать на грядке или даже в узком горшке, если у вас мало места.



Лоза Crimson Glory

Глициния

Звездчатый жасмин

Бугенвиллия

Бостонский плющ

Клематис

Жимолость

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