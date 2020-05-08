Как выглядит автомобиль, на котором в Европе можно ездить без прав

Этот электрокар больше похож на гигантскую игрушку. Из-за своих миниатюрных габаритов и очень скромного движка машнику классифицировали как квадрицикл, поэтому жители Европы могут ездить на ней без водительского удостоверения уже с 16 лет, а Франции – с 14-ти.
Двухместный Citroen Ami обладает сверхскромными габаритами. Машинка получилась компактнее, даже чем Smart Fortwo. Его электрокара составляет всего 2410 миллиметров (у ""Смарта" - 2695 мм ), ширина — 1390 мм (у "Смарта" - 1663 мм ). Высота этой малютки всего 1520 мм (против 1555 мм у "Смарта"). Источник: avtonovostidnya.ru Производитель позиционирует свое новое детище как альтернативу скутерам, велосипеду и общественному транспорту. Учитывая, что передвигаться для передвижения на нем по Европе не потребуют прав, Citroen надеется на успешные продажи мини-авто в первую очередь у молодежи. Источник: avtonovostidnya.ru Авто можно будет купить, оформить его в долгосрочную аренду или воспользоваться схемой каршеринга. Стоимость Citroen Ami составит 6000 евро, долгосрочная аренда обойдется всего в 19,99 евро в месяц. В каршеринге Free2Move машинка и вовсе будет стоить 26 евроцентов в минуту. Источник: avtonovostidnya.ru От внутреннего оформления авто было бы сложно ожидать роскоши, да она и не вписывается в концепт. Вся "начинака" салона минималистична. Для удобства высоких пассажиров сиденье размещено в центре, а место традиционной мультимедийной системы занимает обычный держатель для смартфона. Источник: avtonovostidnya.ru Максимальная скорость авто - 45 км/час, запас хода 5,5-киловаттной батареи достигает 70 километров. Подушек безопасности в малютке не предусмотрено, потому от водителей потребуется внимательность и осторожность на дорогах.
The moment the covers came off the new #Citroen Ami today. Would you lease one of these for £17 a month? pic.twitter.com/zJob3oLu6L
— CAR magazine (@CARmagazine)
Источник: c.ndtvimg.com Водителям авто производитель предлагает подключиться к приложению, которое поможет отследить состояния заряда батареи и подскажет вам, где находится ближайшая зарядная станция. Кстати, Citroen утверждает, что электромобиль можно полностью зарядить через стандартную европейскую 220-вольтовую розетку за три часа.
Quick walkaround of the new @Citroen Ami, complete with 2CV-esque windows. Sales in Europe in summer, but not destined for the UK (yet). pic.twitter.com/1wK87NQl1M
— Rachel Burgess (@theburgeword)
Источник: pbs.twimg.com Прием онлайн-заказов на элетрокар Ami будет открыт в конце марта, а поставки автомобильчика начнутся в июне.
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