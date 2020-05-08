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Как выглядит автомобиль, на котором в Европе можно ездить без прав



Этот электрокар больше похож на гигантскую игрушку. Из-за своих миниатюрных габаритов и очень скромного движка машнику классифицировали как квадрицикл, поэтому жители Европы могут ездить на ней без водительского удостоверения уже с 16 лет, а Франции – с 14-ти. Как выглядит автомобиль, на котором в Европе можно ездить без прав

Двухместный Citroen Ami обладает сверхскромными габаритами. Машинка получилась компактнее, даже чем Smart Fortwo. Его электрокара составляет всего 2410 миллиметров (у ""Смарта" - 2695 мм ), ширина — 1390 мм (у "Смарта" - 1663 мм ). Высота этой малютки всего 1520 мм (против 1555 мм у "Смарта"). Как выглядит автомобиль, на котором в Европе можно ездить без прав Источник: avtonovostidnya.ru Производитель позиционирует свое новое детище как альтернативу скутерам, велосипеду и общественному транспорту. Учитывая, что передвигаться для передвижения на нем по Европе не потребуют прав, Citroen надеется на успешные продажи мини-авто в первую очередь у молодежи. Как выглядит автомобиль, на котором в Европе можно ездить без прав Источник: avtonovostidnya.ru Авто можно будет купить, оформить его в долгосрочную аренду или воспользоваться схемой каршеринга. Стоимость Citroen Ami составит 6000 евро, долгосрочная аренда обойдется всего в 19,99 евро в месяц. В каршеринге Free2Move машинка и вовсе будет стоить 26 евроцентов в минуту. Как выглядит автомобиль, на котором в Европе можно ездить без прав Источник: avtonovostidnya.ru От внутреннего оформления авто было бы сложно ожидать роскоши, да она и не вписывается в концепт.
Вся "начинака" салона минималистична. Для удобства высоких пассажиров сиденье размещено в центре, а место традиционной мультимедийной системы занимает обычный держатель для смартфона. Как выглядит автомобиль, на котором в Европе можно ездить без прав Источник: avtonovostidnya.ru Максимальная скорость авто - 45 км/час, запас хода 5,5-киловаттной батареи достигает 70 километров. Подушек безопасности в малютке не предусмотрено, потому от водителей потребуется внимательность и осторожность на дорогах.

The moment the covers came off the new #Citroen Ami today. Would you lease one of these for £17 a month? pic.twitter.com/zJob3oLu6L


— CAR magazine (@CARmagazine)

Как выглядит автомобиль, на котором в Европе можно ездить без прав Источник: c.ndtvimg.com Водителям авто производитель предлагает подключиться к приложению, которое поможет отследить состояния заряда батареи и подскажет вам, где находится ближайшая зарядная станция. Кстати, Citroen утверждает, что электромобиль можно полностью зарядить через стандартную европейскую 220-вольтовую розетку за три часа.

Quick walkaround of the new @Citroen Ami, complete with 2CV-esque windows. Sales in Europe in summer, but not destined for the UK (yet). pic.twitter.com/1wK87NQl1M


— Rachel Burgess (@theburgeword)

Как выглядит автомобиль, на котором в Европе можно ездить без прав Источник: pbs.twimg.com Прием онлайн-заказов на элетрокар Ami будет открыт в конце марта, а поставки автомобильчика начнутся в июне. Как выглядит автомобиль, на котором в Европе можно ездить без прав


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Как выглядит автомобиль, на котором в Европе можно ездить без прав
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Citroen#citroen
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