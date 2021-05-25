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7 фактов об Алькатрасе, стоимость содержания заключенного в котором равнялась проживанию в роскошном


7 фактов об Алькатрасе, стоимость содержания заключенного в котором равнялась проживанию в роскошном

Алькатрас благодаря массовой культуре может смело гордиться титулом всемирно известной тюрьмы. Главная же ирония заключается в том, что подлинная история этого заведения далеко не так суровая и мрачна, как пытаются выставить создатели художественных произведений. Более того, сам Алькатрас не совсем то, чем кажется на первый взгляд. Лучше понять это и разобраться в основных тонкостях помогут приведенные ниже факты об этом учреждении исправительной системы США.

1. Тюрьма для советских разведчиков


Здесь сидел советский разведчик. |Фото: reunion68.se.

Здесь сидел советский разведчик. |Фото: reunion68.se.

 

В Алькатрас в 1950 году был посажен советский разведчик Мортон Собелл. Его приговорили к 30 годам тюремного заключения за шпионаж. Собелл был главным радиоинженером компании «Дженерал электрик». Именно от него в СССР узнали, что американцы начали работу над системами управления для ракет-носителей атомных боезарядов. Просидел разведчик в Алькатрас 17 лет и 9 месяцев, после чего был отпущен.

2. Аль Капоне стал в Алькатрас музыкантом


Его не могло поймать ФБР, но смогла комиссия по налогам. |Фото: history101.com.

Его не могло поймать ФБР, но смогла комиссия по налогам. |Фото: history101.com.

 

Американский бандит, не нуждающийся в представлении - Аль Капоне, тоже сидел в Алькатрас. И, судя по всему, жилось ему там не слишком-то плохо.
Не так как в пентхаусе в Детройте, конечно, но тем не менее Аль Капоне даже играл в местной рок-группе под названием «Rock Islanders». Администрация заведения разрешала коллективу давать регулярные концерты перед заключенными.

3. Побегов из Алькатрас не было… но это не точно


Самая удачная попытка была экранизирована в 1979 году. |Фото: lostpic.net.

Самая удачная попытка была экранизирована в 1979 году. |Фото: lostpic.net.

 

Официально было зарегистрировано 14 попыток побега из Алькатрас с участием 34 заключенных. Почти всех их удалось схватить, застрелить или же они просто утонули. Тем не менее, тела нескольких «утонувших» так и не нашли, что заставило власти признать побеги успешными. Более того, уже после закрытия тюрьмы было доказано, что человек вполне себе может переплыть через залив.

Более того, удавалось подобное и заключенным. Смог переплыть залив Джон Пол Скотт, который бежал из Алькатрас в 1962 году. Правда его поймали у моста Золота ворота. Полиция обнаружила его с переохлаждением и почти полностью лишенным сил. С тех пор в США каждый год проводится триатлон «Побег из Алькатраса» с заплывом до острова с тюрьмой.

4. Назван в честь морской птицы


Назван в честь морских птиц. |Фото: pixabay.com.

Назван в честь морских птиц. |Фото: pixabay.com.

 

Свое название остров получил в 1775 году, когда через Золотые ворота проплыл первый европеец. Название для ныне известных на весь мир скалистых берегов придумал лейтенант испанского флота Хуан Мануэль де Аяла - Ла-Исла-де-лос-Алькатрасес, что переводится как «Остров олушей». Правда ни олушей, ни пеликанов на острове нет. Здесь селятся бакланы, которые вернулись на остров, как только с него в 1961 году ушли люди.

5. Остров пытались купить индейцы за стекляшки


Индейцы требовали остров себе. |Фото: ya.ru.

Индейцы требовали остров себе. |Фото: ya.ru.

 

В ноябре 1969 года остров попытались купить индейцы. Они захватили тюрьму и, ссылаясь на один из федеральных законов, требовали уступить им Алькатрас для последующего создания на острове культурного центра и университета. Более того, индейцы предлагали заплатить федеральным властям 24 доллара в стеклянных бусах и красной ткани. Последнее было издевкой – именно за столько в 1626 году европейцы купили у местных племен Манхеттен. Властям впрочем сделка не понравилась и индейцев просто выгнали.

6. Просто маяк


Здесь работает важный маяк. |Фото: g-switch.org.

Здесь работает важный маяк. |Фото: g-switch.org.

 

Первой постройкой на острове был маяк. Возвели его в 1854 году. Тюрьму здесь начала строить американская армия в начале 1900-х годов. В 1909 году маяк был перестроен, его сделали едва ли не в два раза выше. На протяжении всей своей тюремной истории, моряки знали Алькатрас в первую очередь именно как маяк. Функционирует он по сей день.

7. Образцово-показательная тюрьма


В Алькатрас были лучшие условия. ¦Фото: disgustingmen.com.

В Алькатрас были лучшие условия. ¦Фото: disgustingmen.com.

 

В Алькатрас было отлично питание и содержание заключенных по принципу «один человек – одна камера». Последнее особенно нравилось отправившимся за решетку, так как подобная политика сокращала риск покушения на их личность со стороны «товарищей». Кроме того, Алькатрас был одной из первых американских тюрем, где организовывался досуг: была библиотека с 15 тысячами книг, показывались фильмы, проводились концерты, была возможность выписывать популярные журналы. Многие заключенные умоляли о переводе в Алькатрас.

Все потому, что данное заведение было образцово-показательным. В итоге Алькатрас закрыли как раз по этой причине: федеральные власти подсчитали стоимость содержания одного заключенного на острове и ужаснулись. Дневной ценник превосходит стоимость проживания в самом роскошном отеле США.

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7 фактов об Алькатрасе, стоимость содержания заключенного в котором равнялась проживанию в роскошном

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