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Самые распространенные бытовые мифы

Ведение домашнего хозяйства – занятие не из приятных. Хозяйки стараются облегчить себе жизнь различными полезными советами. Но некоторые мифы давно пора развенчать.

1. Полный холодильник потребляет больше энергии


Кухня – это место, где холодильник потребляет больше всего энергии. Экономнее не держать его пустым, а равномерно наполнять полки и морозильную камеру. Максимум энергии устройство тратит на начальном этапе охлаждения, а затем поддерживает на нужном уровне.
Самые распространенные бытовые мифы

2. Мытье посуды вручную дешевле


Рачительная хозяйка знает, что выгоднее иметь на кухне посудомоечную машину. Если подсчитать расходы на электричество и воду, ручная мойка обойдется почти в 2 раза дороже. Еще стоит помнить про время – пока работает машина, можно заняться другими полезными или приятными делами.
Самые распространенные бытовые мифы

3. Посуду следует промыть перед использованием посудомоечной машины


Это старая и лишняя привычка. Мыть посуду перед загрузкой в посудомоечную машину не стоит. Это увеличит расход воды и коммунальные платежи, а посуда чище не станет. Если же не устраивает чистота тарелок после мойки, стоит пересмотреть дозировку закладки моющих средств.
Самые распространенные бытовые мифы

4. Холодильник нужно мыть только внутри


 Во время каждой уборки холодильник следует мыть не только внутри, но и снаружи.
Это поможет предотвратить размножение вредных бактерий, которые неизбежно попадут на продукты. Кроме того, привлекательный внешний вид агрегата тоже нуждается в постоянной поддержке.
Самые распространенные бытовые мифы

5. Использование большего количества моющего средства сделает одежду более чистой


Это распространенный миф, который даже может привести к поломке стиральной машины. Современные устройства рассчитаны на определенную дозу бытовой химии. Излишек моющего средства останется на одежде, спровоцирует аллергию и станет источником неприятного запаха внутри стиральной машины.

Самые распространенные бытовые мифы

6. Излучение от микроволновки несет вред здоровью 


Многие опасаются находиться рядом с микроволновкой, как и есть разогретую в ней еду. На самом деле, микроволновое излучение не является радиоактивным. СВЧ-печь абсолютно безопасна при работе с закрытой дверцей. Но прибор сам не позволит включить его, если дверь открыта.
Самые распространенные бытовые мифы

7. Сушилка в стиральной машине портит одежду 


Все зависит от самой вещи. Если на этикетке указано, что данный предмет одежды можно сушить, процедура в стиральной машине ей не повредит.
Самые распространенные бытовые мифы

8. Экран телевизора излучает рентгеновские лучи и портит зрение 


Даже длительный просмотр телевизора может навредить лишь содержанием его программ. Никакие иные данные о вреде здоровья медициной не установлены.
Самые распространенные бытовые мифы

9. Частое включение и выключение света экономит электроэнергию 


Этот совет был вреден еще в эпоху ламп накаливания, а сейчас, с энергосберегающими лампами, потерял смысл в принципе.
Самые распространенные бытовые мифы

Как видим, эти советы не помогают в решении проблем, а вызывают новые. Ведь мифы существовали во все времена и довольно сложно в один день перестать верить в то, что тебе прививалось годами.
А какие мифы вам удалось развеять в последнее время? Расскажите нам в комментариях о вашей наибольшем разочаровании.
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