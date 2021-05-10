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Гонконгский муравейник с высоты птичьего полёта

Фотограф Энди Йеунг (Andy Yeung) родился и вырос в Гонконге, но идея проекта «Urban Jungle» («Городские джунгли») родилась у него только тогда, когда он отправился в путешествие за границу. Когда по возвращении в Гонконг самолёт Йеунга заходил на посадку, открывавшаяся из окон панорама города произвела на него сильное впечатление. Йеунг считает, что виды гонконгских небоскрёбов с высоты птичьего полёта прекрасно иллюстрируют, что значит жить в одном из самых густонаселённых городов мира, где плотность населения составляет около 68 400 жителей на квадратную милю.

Гонконгский муравейник с высоты птичьего полёта

Гонконгский муравейник с высоты птичьего полёта

Гонконгский муравейник с высоты птичьего полёта

Гонконгский муравейник с высоты птичьего полёта

Гонконгский муравейник с высоты птичьего полёта

Гонконгский муравейник с высоты птичьего полёта

Гонконгский муравейник с высоты птичьего полёта

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