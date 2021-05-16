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Средства бытовой химии, которые ни в коем случае нельзя смешивать между собой

Средства бытовой химии, которые ни в коем случае нельзя смешивать между собой

Эти средства доступны, эффективны и очень часто применяются в быту. Но если использовать их вместе (намеренно или случайно), это может привести к неприятным последствиям. Запоминайте, что нельзя смешивать.

СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ + СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ = ВЗРЫВООПАСНОЕ ВЕЩЕСТВО

Средства бытовой химии, которые ни в коем случае нельзя смешивать между собой

Вместо этого используйте только одно средство, причем строго соблюдая дозировку и количество времени воздействия. Если оно не сработало, не нужно сразу пробовать другое. Лучше вызовите сантехника.

ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА + УКСУС = НАДУКСУСНАЯ КИСЛОТА

Средства бытовой химии, которые ни в коем случае нельзя смешивать между собой


Возможно вы слышали о том, что в качестве профилактики и дезинфекции можно опрыскивать фрукты и кухонную столешницу уксусом, а затем перекисью водорода. Эксперты считают, что этот способ имеет право на существование, если после использования уксусного раствора протереть поверхности насухо. А вот смешивать уксус и перекись вместе в одной емкости не стоит. Из такой смеси получается надуксусная или пероксиуксусная кислота, относящаяся к группе сильных окислителей. В принципе, она не опасна для жизни, но очень едкая и пожароопасная. При контакте может раздражать кожу, глаза и дыхательные пути.

ХЛОРНЫЙ ОТБЕЛИВАТЕЛЬ + УКСУС = ГАЗООБРАЗНЫЙ ХЛОР

Средства бытовой химии, которые ни в коем случае нельзя смешивать между собой


Комбинация кажется очень действенным средством для дезинфекции.

На самом деле соединение образует токсичный газообразный хлор, который даже при низких уровнях концентрации, может вызывать кашель, проблемы с дыханием, жжение и слезотечение.

ХЛОРНЫЙ ОТБЕЛИВАТЕЛЬ + АММИАК = ХЛОРАМИН

Средства бытовой химии, которые ни в коем случае нельзя смешивать между собой


Соединение образует токсичный газ хлорамин, который вызывает похожие симптомы, что и предыдущее соединение, а также одышку и боль в груди. Вряд ли вам придет в голову смешивать эти два средства в быту, но стоит обратить внимание, что аммиак или нашатырный спирт очень часто находится в составе средств для мытья окон и зеркал. Не сочетайте их со средствами, содержащими хлор.

ХЛОРНЫЙ ОТБЕЛИВАТЕЛЬ + СПИРТ = ХЛОРОФОРМ

Средства бытовой химии, которые ни в коем случае нельзя смешивать между собой


Об этом веществе мы все знаем из фильмов. Похититель прижимает к лицу своей жертвы платок, смоченный в хлороформе, и через минуту человек падает без чувств. Дома сложновато добиться такого эффекта, но комбинация спиртосодержащих и хлорсодержащих средств может запросто вызвать головную боль и головокружения.
Поэтому, еще одно правило: никогда не смешивайте хлорный очиститель с чем-либо, кроме чистой воды. Средства для очистки окон, очистители унитазов и т.д. могут содержать вещества в составе которых есть нашатырный спирт и кислоты, которые не должны быть смешаны с хлором.


Мы часто думаем, что если дополнить одно чистящее средство другим, эффект будет лучше. Чаще всего это не так. Есть вещества, вступающие между собой в химическую реакцию, их сочетания становятся небезопасными. Поэтому лучше не устраивать дома химических опытов.
Никогда не пробуйте одно средство сразу же после другого. В состав таких средств для устранения засоров входят химически активные вещества, которые могут повредить систему канализации и даже взорваться.         

 

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