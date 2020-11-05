10 полезных хитростей, которые спасут подпортившиеся продукты

1. Бананы

Почерневшие бананы мягче и слаще, чем с желтой кожурой. / Фото: food.inmyroom.ru

2. Цитрусовые

Из мякоти испорченного апельсина можно сделать сок. / Фото: factroom.ru

3. Яблоки и груши

Яблоки и груши не нужно выбрасывать, даже если они чуть подгнили. / Фото: artfile.me

4. Ягоды

Если видите, что малина начинает портиться, заморозьте ее. / Фото: nasotke.ru

5. Травы

Укроп и петрушка очень быстро вянут. / Фото: rostiada.ru

6. Хлеб

Черствый хлеб - отличная основа для гренок и тостов. / Фото: lifehacker.ru

7. Овощи

Испорченные части перца нужно отрезать, а хорошие - измельчить для салата. / Фото: pomidom.ru

8. Молоко

Прокисшее молоко используется вместо кефира для приготовления оладушек. / Фото: joinfo.ua

9. Сметана

Сметана подойдет в качестве компонента для теста. / Фото: povar.ru

10. Сыр

Плесень с сыра можно срезать. / Фото: misanec.ru