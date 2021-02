Исторические фотографии с первых заводов Ford Motor Company

Более ста лет тому назад американский промышленник Генри Форд применил конвейерный метод для массовой сборки автомобилей, и это стало знаковым событием для промышленной революции. Поточное производство существовало и до этого, но Форд первым поставил на конвейер настолько технически сложную продукцию. Предлагаем посмотреть фотографии с заводов Ford Motor Company тех лет.





Первый завод сборки автомобилей Ford в Канзас-Сити, штат Миссури, 1917 Установка двигателя на заводе в городе Хайленд-Парк, штат Мичиган, 1914 Фрезеровка цилиндровых блоков нижней части Model T, 1914 Сборка приборной доски на заводе в Хайленд-Парке, 1913 Передняя подвеска Ford Model T Задняя подвеска Ford Model T Конвейер по производству моторов в Хайленд-Парке, 1913 Установка радиаторов и колес на заводе в Хайленд-Парке, 1914 Линия сборки моторов в Хайленд-Парке, 1914 Чертеж двигателя и коробки передач Ford Model T Линия сборки приборных досок в Хайленд-Парке, 1914 Подкрановый путь на заводе в Хайленд-Парке, 1914 Установка приборных досок на заводе в Хайленд-Парке, 1915 Вид с переднего кресла Ford Model T, руководство 1914 года Вид на трансмиссию Ford Model T, руководство 1914 года Проверка двигателей Ford Model T на заводе в Хайленд-Парке, 1914 Установка складной крыши Ford Model T на заводе в Хайленд-Парке, 1915 Финальная покраска автомобилей на заводе в Хайленд-Парке, 1914 Временная установка корпусов Ford Model T для перевозки, 1913 1000 шасси от Ford Model T на стоянке завода в Хайленд-Парке.

Столько шасси производится за девятичасовую смену, 1913 Ford Model T, 1914Открытка с изображением завода, 1914Юмористическая открытка: Model T обгоняет автомобиль другой марки, застрявший в грязи, 1915 «Раньше они привязывали к моему хвосту жестянки, теперь привязывают автомобили Ford», юмористическая открытка 1915 года Ноты к юмористической песне On the Old Black Seat of the Henry Ford, 1916Ford Model T, 1910 Ford Model T, 1910Завод в Манчестере, Англия, 1926. Model T собиралась в Англии с 1911 года, частично собранные автомобили поставлялись из США или Канады. Генри Форд на заводе в Хайленд-Парке на 15-миллионном автомобиле Ford Model T , 1927