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Исторические фотографии с первых заводов Ford Motor Company

Более ста лет тому назад американский промышленник Генри Форд применил конвейерный метод для массовой сборки автомобилей, и это стало знаковым событием для промышленной революции. Поточное производство существовало и до этого, но Форд первым поставил на конвейер настолько технически сложную продукцию. Предлагаем посмотреть фотографии с заводов Ford Motor Company тех лет. Исторические фотографии с первых заводов Ford Motor Company


Исторические фотографии с первых заводов Ford Motor Company Первый завод сборки автомобилей Ford в Канзас-Сити, штат Миссури, 1917 Исторические фотографии с первых заводов Ford Motor Company Установка двигателя на заводе в городе Хайленд-Парк, штат Мичиган, 1914 Исторические фотографии с первых заводов Ford Motor Company Фрезеровка цилиндровых блоков нижней части Model T, 1914 Исторические фотографии с первых заводов Ford Motor Company Сборка приборной доски на заводе в Хайленд-Парке, 1913 Исторические фотографии с первых заводов Ford Motor Company Передняя подвеска Ford Model T Исторические фотографии с первых заводов Ford Motor Company Задняя подвеска Ford Model T Исторические фотографии с первых заводов Ford Motor Company Конвейер по производству моторов в Хайленд-Парке, 1913 Исторические фотографии с первых заводов Ford Motor Company Установка радиаторов и колес на заводе в Хайленд-Парке, 1914 Исторические фотографии с первых заводов Ford Motor Company Линия сборки моторов в Хайленд-Парке, 1914 Исторические фотографии с первых заводов Ford Motor Company Чертеж двигателя и коробки передач Ford Model T Исторические фотографии с первых заводов Ford Motor Company Линия сборки приборных досок в Хайленд-Парке, 1914 Исторические фотографии с первых заводов Ford Motor Company Подкрановый путь на заводе в Хайленд-Парке, 1914 Исторические фотографии с первых заводов Ford Motor Company Установка приборных досок на заводе в Хайленд-Парке, 1915 Исторические фотографии с первых заводов Ford Motor Company Вид с переднего кресла Ford Model T, руководство 1914 года Исторические фотографии с первых заводов Ford Motor Company Вид на трансмиссию Ford Model T, руководство 1914 года Исторические фотографии с первых заводов Ford Motor Company Проверка двигателей Ford Model T на заводе в Хайленд-Парке, 1914 Исторические фотографии с первых заводов Ford Motor Company Установка складной крыши Ford Model T на заводе в Хайленд-Парке, 1915 Исторические фотографии с первых заводов Ford Motor Company Финальная покраска автомобилей на заводе в Хайленд-Парке, 1914 Исторические фотографии с первых заводов Ford Motor Company Временная установка корпусов Ford Model T для перевозки, 1913 Исторические фотографии с первых заводов Ford Motor Company 1000 шасси от Ford Model T на стоянке завода в Хайленд-Парке.

Столько шасси производится за девятичасовую смену, 1913 Исторические фотографии с первых заводов Ford Motor Company Ford Model T, 1914 Исторические фотографии с первых заводов Ford Motor Company Открытка с изображением завода, 1914 Исторические фотографии с первых заводов Ford Motor Company Юмористическая открытка: Model T обгоняет автомобиль другой марки, застрявший в грязи, 1915 Исторические фотографии с первых заводов Ford Motor Company «Раньше они привязывали к моему хвосту жестянки, теперь привязывают автомобили Ford», юмористическая открытка 1915 года Исторические фотографии с первых заводов Ford Motor Company Ноты к юмористической песне On the Old Black Seat of the Henry Ford, 1916 Исторические фотографии с первых заводов Ford Motor Company Ford Model T, 1910 Исторические фотографии с первых заводов Ford Motor Company Ford Model T, 1910 Исторические фотографии с первых заводов Ford Motor Company Завод в Манчестере, Англия, 1926. Model T собиралась в Англии с 1911 года, частично собранные автомобили поставлялись из США или Канады. Исторические фотографии с первых заводов Ford Motor Company Генри Форд на заводе в Хайленд-Парке на 15-миллионном автомобиле Ford Model T, 1927

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Исторические фотографии с первых заводов Ford Motor Company

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Исторические фотографии с первых заводов Ford Motor CompanyПодписаться на мой Instagram

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